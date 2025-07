Transferts: Théo Hernandez tente le pari saoudien à Al-Hilal

L'arrière-gauche de l'équipe de France Théo Hernandez a signé jeudi pour trois saisons à Al-Hilal, cédant à son tour aux sirènes et aux pétrodollars du championnat saoudien, un pari osé à un an de la Coupe du monde pour ce cadre des Bleus.

Après six saisons à l'AC Milan, il rejoint les quarts de finalistes du Mondial des clubs, qui ont notamment battu Manchester City (4-3 a.p.) en 8e de finale, pour un transfert estimé à 25 millions d'euros par la presse italienne.

A 27 ans, l'international français (38 sélections, 2 buts) court le risque de s'éloigner un peu des radars de Didier Deschamps à un an de la prochaine Coupe du monde. Mais le fait que N'Golo Kanté ait été rappelé pour l'Euro-2024 alors qu'il jouait lui aussi dans la Saudi Pro League, à Al-Ittihad, montre que le cadet des frères Hernandez prend un risque mesuré.

D'autant que la concurrence en bleu est assez limitée à son poste où seul Lucas Digne (Aston Villa), qui possède des qualités plus défensives, représente pour le moment une menace sérieuse.

"On sait que moi j'aime bien attaquer, j'aime bien la phase offensive", disait-il pendant le dernier Euro.

Théo Hernandez (face), à l'entraînement avec les Bleus peu avant la demi-finale de Ligue des nations, le 31 mai 2025 à Clairefontaine AFP/Archives

"Théo est un joueur extrêmement décisif dans la phase offensive par cette capacité à se projeter, confirme le sélectionneur Didier Deschamps. Il a beaucoup de puissance et a cette qualité de pied remarquable. Il confirme le niveau de compétition qu'il a depuis quelques années".

Chez les Bleus de Ryad, le club le plus populaire d'Arabie Saoudite, Théo Hernandez va notamment retrouver le gardien marocain Yassine Bounou, alias Bono, à qui il avait marqué un but en demi-finale du Mondial-2022 (France-Maroc 2-0).

Critiques

Il devrait animer le couloir gauche de la défense de l'équipe entraînée depuis un mois par Simone Inzaghi, l'ex-coach de l'Inter Milan, avec le Portugais Joao Cancelo à droite.

Ce choix d'un championnat de second rang reste une surprise pour un joueur en pleine maturité, qui était un pilier de l'AC Milan où il a été champion d'Italie en 2022 et dont il était l'un des vice-capitaines.

Théo Hernandez exclu lors du barrage retour de Ligue des champions contre le Feyenoord à Milan, le 18 février 2025 AFP/Archives

Mais le dernier exercice a été moins bon sur le plan collectif, les Rossoneri, seulement huitièmes de Serie A, n'ayant pas réussi à se qualifier pour une coupe d'Europe. Ils ne se sont consolés qu'avec la Supercoupe d'Italie, remportée face au grand rival intériste (3-2), avec justement un but du défenseur français. Ironie du sort, ce titre a été glané à Ryad, mais au KSU Stadium, l'enceinte d'Al-Nassr, l'autre grand club de la capitale saoudienne.

D'un point de vue individuel, Hernandez avait aussi essuyé des critiques pour ses prestations moins abouties, notamment pour son exclusion pour un second jaune récolté pour simulation lors du barrage de Ligue des champions fatal à l'AC Milan contre le Feyenoord Rotterdam (1-0/1-1).

Vainqueur du Scudetto 2022, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid s'était auparavant affirmé en Lombardie, où il est devenu international tricolore.

"Je pense que j'ai progressé dans de nombreux domaines, surtout l'aspect défensif. Quand je suis arrivé à Milan, je n'étais pas très concentré", admettait-il l'été dernier.

Il y est devenu père et un membre à part entière du groupe France. "Théo c'est un joueur dont on parle un peu moins dans cette équipe, mais qui a un rôle important", selon le milieu de terrain de l'OM et des Bleus Adrien Rabiot.