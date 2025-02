UAE Tour: Merlier s'impose, Pogacar s'amuse

Le Belge Tim Merlier a mis fin à la domination de l'Italien Jonathan Milan vendredi en s'imposant au sprint lors de la cinquième étape de l'UAE Tour, 160 km autour de Dubai, animée par le toujours leader au général Tadej Pogacar qui s'est glissé dans l'échappée du jour.

Dans un final chaotique émaillé de plusieurs chutes, le champion d'Europe de la Soudal-Quick Step s'est montré plus fort dans le long sprint, devançant Matteo Malucelli (XDS-Astana) et le vainqueur des première et quatrième étapes Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Le sprinteur de 32 ans lève les bras pour la troisième fois de la saison, après deux succès lors du Tour AlUla en janvier.

Avant la démonstration de force du Belge, Pogacar a surpris son monde en choisissant d'aller passer la journée à l'avant, sur les longues et larges lignes droites parcourant le désert.

Pogi a surgi alors que l'échappée du jour se formait, peu garnie et condamnée à l'avance sur une étape plate destinée à faire briller les sprinteurs.

A 148 km de l'arrivée, le Slovène s'est glissé dans l'échappée en compagnie de dix autres coureurs, dont le 10e du général Lennert Van Eetvelt. Le champion du monde a semblé comme souvent s'amuser, et allant même jusqu'à remporter le premier sprint intermédiaire pour conforter son avance en tête du classement général grâce à trois secondes de bonifications.

Le peloton, emmené par les équipes de sprinteurs, a avalé les onze hommes à 39 km de l'arrivée, et le maillot rouge a tranquillement repris sa place en son sein.

Avant le sprint final, quelques coureurs ont été pris dans une chute malgré la largeur de la route, dont les Décathlon-AG2R Felix Gall et l'espoir français Paul Seixas, ou le troisième du général Pablo Castrillo (Movistar).

Une nouvelle étape plate attend les coureurs samedi autour d'Abou Dhabi avant le final au sommet du Jebel Hafeet dimanche (10,9km, 6,7%).