UAE Tour: Milan récidiviste dans la 4e étape, Pogacar reste leader

L'Italien Jonathan Milan de l'équipe US Lidl-Trek sur la plus haute marche du podium à l'issue de la 4e étape de l'UAE Tour le 20 février 2025 à Umm Al Quwain aux Emirats Arabes Unis

Et de deux pour Jonathan Milan. L'Italien de la Lidl-Trek a remporté la 4e étape du Tour des Emirats arabes unis en devançant d'un boyau les Belges Tim Merlier et Jasper Philipsen, jeudi à Umm al Quwain où le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot de leader.

Déjà vainqueur de l'étape d'ouverture lundi, le coureur du Frioul, âgé de 24 ans, a confirmé son statut parmi les meilleurs sprinteurs du monde et figure de plus en plus parmi les hommes à surveiller en vue de Milan-SanRemo le 22 mars prochain.

"C'est sûr que ce genre de course, c'est très important dans la perspective des classiques", a expliqué le vainqueur du classement par points du dernier Tour d'Italie.

"Il y avait du vent et donc des bordures. En termes de placement, de gestion de la nervosité, cela fait gagner en expérience", a-t-poursuivi.

La fin d'étape a effectivement été particulièrement nerveuse, le vent soutenu jouant les trouble-fête.

Sous les coups de boutoir répétés de la formation UAE de Pogacar, des bordures se sont créées à 15 kilomètres de la ligne piégeant un moment plusieurs coureurs ambitieux au classement général.

Tenant du titre, le Belge Leenert Van Eetvelt (10e au classement) ainsi que d'autres membres du top-10, les Espagnols Ivan Romeo (4e) et Pello Bilbao (8e) ainsi que les Australiens Finn Fisher-Black (5e) et Jay Vine (6e) ont un temps été surpris.

Aux quatre kilomètres, ils ont toutefois réussi, in extremis, à faire la jonction avec le peloton de tête emmené par Pogacar qui a tenté de faire le ménage parmi ses principaux adversaires sans finalement y parvenir.

Le classement général est donc resté inchangé, le champion du monde conservant 18 secondes d'avance sur le Britannique Joshua Tarling et 23 secondes sur l'Espagnol Pablo Castrillo.

Vendredi, la cinquième étape sera à nouveau favorable aux coureurs les plus véloces: 160 km sans aucune difficulté entre l'Université américaine de Dubaï et l'Université Hammad Bin Mohammed où Milan visera un troisième bouquet cette semaine.