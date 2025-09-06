UFC Paris: Nassourdine Imavov marque des points dans sa quête du titre

Le Français Nassourdine Imavov, le 6 septembre 2025 à l'Accor Arena de Paris, avant son combat contre le Brésilien Caio Borralho

Le Français Nassourdine Imavov a marqué de précieux points dans sa quête pour la ceinture des poids moyens de l'UFC en battant le Brésilien Caio Borralho à la décision unanime, samedi à l'Accor Arena de Paris.

Dans une salle bouillante comme à chaque venue de l'UFC dans la capitale française, Imavov, plus offensif et précis à défaut d'être spectaculaire, a fait parler sa puissance et son endurance pour épuiser le Brésilien.

Le combattant de 29 ans, classé challenger N.2 avant le combat, restait sur une victoire retentissante en février dernier par KO contre la légende Israel Adesanya, et se devait de confirmer contre Borralho, N.7 de la catégorie avec le vent en poupe.

Mais en plus de devoir contrer son adversaire, connu pour sa vitesse de déplacement et invaincu depuis près de dix ans, le Français a dû faire face à une difficulté imprévue lorsqu'il s'est blessé au pied au cours du combat.

"Vu l'état dans lequel j'ai combattu, je suis très satisfait. J'ai un tendon de mon talon qui a lâché, je ne sais pas du tout ce que c'est mais j'ai très mal", a-t-il expliqué. "J'aurais aimé gagner avant la limite mais ce n'est pas grave."

Après cette cinquième victoire de rang contre un membre du Top 10, le natif du Daghestan s'impose donc comme un prétendant naturel et légitime à un combat pour la ceinture de la division, actuellement en possession de Khamzat Chimaev.

"I am next, Dana", ("Je suis le prochain, Dana", NDLR), a ainsi lancé Imavov dans l'octogone dans un message adressé à Dana White, le tout-puissant président de l'UFC.

Mais comme souvent dans la ligue américaine, le résultat ne suffit pas toujours pour obtenir sa chance, et le Français pourrait se faire doubler par le vainqueur du choc entre Reinier de Ridder (N.4) et Anthony Hernandez (N.6) le 18 octobre prochain si le combat produit un résultat spectaculaire.

France-Brésil

Entré en scène peu après minuit, Imavov a en tout cas clos de belle manière la soirée parisienne, qui avait cette année des airs de France-Brésil.

Quelques instants plus tôt, Benoit Saint Denis l'avait également emporté contre un Auriverde, Mauricio Ruffy, annoncé comme favori malgré un classement inférieur.

Un an après la démolition subie dans la capitale, "BSD" s'est imposé avec la manière, poussant son adversaire à l'abandon au cours du deuxième round après un étranglement arrière.

Très appliqué, le Français, N.13 de la catégorie des poids légers, avait déjà largement dominé la première reprise et a donné l'impression d'exécuter la tactique prévue à la perfection.

Saint Denis restait sur un succès face au Canadien Kyle Prepolec au mois de mai, qui avait suivi deux défaites dont une cinglante contre Renato Moicano en septembre 2024 lors de la précédente édition de l'UFC Paris, qu'il avait terminée défiguré et les paupières en sang.

Depuis, le Français a changé d'entourage et s'est tourné vers Nicolas Ott, entraîneur devenu incontournable dans le MMA français et également coach d'Imavov.

"J'ai été très bien entouré et encadré, c'est ce qui a fait que j'ai pu être le soldat que je suis dans la cage", s'est félicité le combattant de 29 ans,

Premier Français de la soirée à entrer dans la cage, Oumar Sy avait montré la voie avec un succès impressionnant par KO technique contre Brendson Ribeiro avant la fin du premier round.