Une pneumonie met fin au Tour de France enchanté de Mathieu van der Poel

Souffrant d'une pneumonie, Mathieu van der Poel a quitté le Tour de France mardi avant l'étape du Mont Ventoux après avoir porté le maillot jaune pendant quatre jours et animé la course comme jamais.

C'est la troisième fois en cinq participations que le triple vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix quitte prématurément la Grande Boucle.

Mais autant il avait été critiqué en 2021 lorsqu'il avait fait ses valises pour préparer les JO de Tokyo, et était fantomatique en 2022 avant d'abandonner, autant le champion néerlandais a cette fois été flamboyant dans une épreuve avec laquelle il entretient un rapport compliqué.

Ce n'est que ces derniers jours qu'il est un peu rentré dans le rang. Et pour cause. Enrhumé, il a développé une pneumonie qui lui interdit évidemment de poursuivre la course.

Lundi après-midi, "son état s'est dégradé de manière significative" a expliqué son équipe belge Alpecin. Au point que, pris de fièvre, Van der Poel a été amené au Centre hospitalier de Narbonne pour subir des examens qui ont permis de déceler une inflammation des poumons.

Mais quel début de Tour ! Vainqueur de la deuxième étape à Boulogne-sur-Mer, le champion du monde 2023 a endossé pendant quatre jours le maillot jaune. Il l'a porté avec fierté lors de l'étape arrivant à Mûr-de-Bretagne, où il avait gagné en 2021 et rendu un hommage émouvant à son grand-père décédé, Raymond Poulidor.

Mais ce n'est pas tout. A l'attaque presque tous le jours, "MVDP" a crevé l'écran au point d'être désigné comme le coureur le plus combatif des dix premiers jours du Tour.

Il a notamment réussi une échappée extraordinaire lors de la neuvième étape en partant dès le kilomètre 0 avec son équipier Jonas Rickaert pour n'être repris qu’à 700 mètres de la ligne.

Il ne verra pas Montmartre

Le Néerlandais Mathieu van der Poel alors porteur du maillot jaune du Tour de France, à l'arrivée de la 7e étape à Mûr-de-Bretagne, le 11 juillet 2025 AFP/Archives

De quoi réconcilier le Néerlandais avec le Tour de France sur lequel il s'est ennuyé parfois et pour lequel il disait cet hiver ne pas éprouver "une passion" ?

"Cela ne va pas changer énormément ma relation avec le Tour. J'y ai beaucoup lutté ces dernières années mais le parcours cette année de la première semaine correspond à mes qualités", relativisait-il après sa victoire à Boulogne-sur-Mer.

Reste qu'il en a fait sa priorité cet été, contrairement à 2023 et 2024, où il avait terminé le Tour mais s'en était servi d'abord pour préparer les Championnats du monde, puis les JO de Paris, tout en faisant un poisson-pilote de luxe pour Jasper Philipsen.

"Le Tour n'est pas la course la plus importante pour lui. Il est fait pour les grimpeurs. Si tu ne pèses pas 65 kg, tu ne peux pas le gagner. Nous, on aime les classiques", rappelait lors de la première semaine son père Adrie, lui-même vainqueur du Tour des Flandres.

Van der Poel n'était évidemment pas un candidat pour le classement général – il pointait au 41e rang mardi à plus d'une heure et demie de Tadej Pogacar avant son abandon - et s'attendait à souffrir dans les Alpes.

Mais le maillot vert restait une possibilité (3e à 41 points de Jonathan Milan) même s'il assurait ne pas en faire un objectif.

Il visait surtout la dernière étape à Paris, taillée sur mesure pour ses qualités de puncheur-sprinteur avec le passage de la butte Montmartre.

A la place, il va "se reposer pendant au moins une semaine avant de passer de nouveaux examens médicaux pour évaluer son rétablissement et déterminer les prochaines étapes de sa rééducation", a indiqué son équipe.