United Cup: la France stoppée en demi-finales par la Pologne

La France, portée en simple par Caroline Garcia et Adrian Mannarino, a été stoppée par la Pologne d'Iga Swiatek et d'Hubert Hurkacz en demi-finales de la United Cup, compétition mixte par équipes, à Sydney samedi.

Le Polonais Hubert Hurkacz, N.9 mondial, a d'abord battu le Français Adrian Mannarino (22e mondial) 6-3, 7-5, en 1 h 41 min. Puis la N.1 mondiale Iga Swiatek a écarté, en trois sets cette fois, la Française Caroline Garcia (20e mondiale) 4-6, 6-1, 6-1.

"Je suis heureuse d'être revenue et de ne pas avoir commis autant d'erreurs que dans le premier set", a déclaré Swiatek. "Caro me mettait la pression comme d'habitude, donc je suis contente d'être en finale".

Les Polonais joueront contre l'Allemagne ou l'Australie en finale dimanche.

La Pologne, déjà qualifiée grâce à ces deux victoires en simple, a ensuite également remporté le double mixte grâce à la paire Katarzyna Kawa/Jan Zielinski victorieuse du duo français Elixane Lechemia/Edouard Roger-Vasselin en deux sets 6-3, 6-3.

Beau parcours des Bleus

Tombés cette fois sur plus forts qu'eux, les Bleus s'arrêtent après un beau parcours en Australie, grâce en grande partie à Caroline Garcia.

En phase de groupes, la France avait commencé par dominer l'Allemagne du N.7 mondial, Alexander Zverev. Garcia avait été victorieuse en simple contre Angelique Kerber, puis en double, associée à Edouard Roger-Vasselin contre Zverev et Kerber. Mannarino avait perdu contre Zverez.

Contre l'Italie ensuite, Mannarino et Garcia avaient remporté leurs simples respectifs contre Lorenzo Sonego (46e mondial) et Jasmine Paolini (29e) pour propulser la France en quarts et retrouver la Norvège.

Caroline Garcia avec la France en simple contre Iga Swiatek en demi-finale de la United Cup le 6 janvier 2024 à Sydney AFP

Là, Mannarino avait été défait par Casper Ruud (11e mondial), tandis que Garcia avait battu Malene Helgoe en simple puis avait gagné en double, associée à Edouard Roger-Vasselin.

La Pologne s'était qualifiée en quarts face à la Chine, Hurkacz battant Zhang Zhizhen en deux sets 6-3, 6-4 et Swiatek l'emportant 6-2, 6-3 face à Zheng Quinwen.