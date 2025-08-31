US Open: Alcaraz, Djokovic et Sabalenka se ruent en quarts

L'Espagnol Carlos Alcaraz réagit après sa victoire en 8e de finale de l'US Open contre le Français Arthur Rinderknech, à New York, le 31 août 2025

Carlos Alcaraz (N.2), Novak Djokovic (N.7), Taylor Fritz (N.4) et Aryna Sabalenka (N.1) ont jailli dimanche vers les quarts de finale de l'US Open, sans laisser aucun set, une démonstration que tenteront d'imiter lundi Jannik Sinner et Iga Swiatek.

Djokovic s'est offert son 14e billet pour le grand huit à New York, où seul Jimmy Connors a fait mieux (17), en écartant l'Allemand Jan-Lennard Struff (144e), issu des qualifications, 6-3, 6-3, 6-2.

Face à un adversaire qui est régulièrement parvenu à construire ses points, le Serbe a livré, de loin, sa meilleure prestation du tournoi, en particulier au service (12 aces et aucune double faute).

Le Serbe Novak Djokovic célèbre sa victoire en 8e de finale de l'US Open face à l'Allemand Jan-Lennard Struff, à New York, le 31 août 2025 AFP

"La manière dont j'ai joué ce soir m'encourage et me rend positif", a décrit le champion olympique en titre. "C'est ma meilleure performance jusqu'ici, donc j'espère que je vais continuer comme ça."

L'ancien numéro un mondial va retrouver mardi le finaliste 2024 Taylor Fritz (N.4), lui aussi aisément qualifié dimanche face à Tomas Machac (6-4, 6-3, 6-3) et qui ne l'a jamais battu en dix confrontations.

"Taylor fait partie, sans aucun doute, des joueurs qui ont le jeu et le potentiel pour gagner un Grand Chelem", a estimé Djokovic. "J'espère juste que ce ne sera pas cette année, ici", a-t-il dit en souriant.

Alcaraz en altitude

Autre qualifié du jour, Carlos Alcaraz, qui a encore faite forte impression sur le central Arthur-Ashe, face au Français Arthur Rinderknech 7-6 (7/3), 6-3, 6-4.

Face à une montagne qui n'a perdu que deux fois lors de ses 41 derniers matches, Rinderknech a pris des risques au service (11 aces) et au filet (32 montées).

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors du 8e de finale de l'US Open contre le Français Arthur Rinderknech, à New York, le 31 août 2025 AFP

Il a même poussé Alcaraz au tie-break dans le premier set, mais à l'heure de la décision, Alcaraz a élevé d'un cran son niveau de jeu et survolé le jeu décisif.

"Il ne m'a pas donné grand-chose", a déclaré l'Espagnol après sa victoire, "mais j'ai réussi à bien jouer ces points."

Le Breton d'adoption a continué de faire face mais Alcaraz est resté en altitude, capable de changer en un coup la nature d'un échange avec son instinct et ses qualités athlétiques hors normes.

En quatre tours, le Murcien a passé, en moyenne, moins de deux heures sur le court par match, ce qui lui garantit de la fraîcheur en deuxième semaine.

L'Espagnol affrontera en quart le Tchèque Jiri Lehecka (N.20), vainqueur dimanche en quatre sets (7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2) d'un autre Français, Adrian Mannarino, le contingent tricolore étant ainsi réduit à néant.

Lehecka a battu Alcaraz à l'ATP 500 de Doha en début d'année, sur dur, et lui a également pris un set en finale du Queen's, fin juin.

"C'est un joueur coriace", a reconnu l'Espagnol, "qui a un peu le même style qu'Arthur (Rinderknech), avec un peu plus de régularité. De gros coups et un gros service."

La Bélarusse Aryna Sabalenka salue le public après sa victoire en 8e de finale de l'US Open contre l'Espagnole Cristina Bucsa, à New York, le 31 août 2025 AFP

Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka a disposé en soirée de l'Espagnole Cristina Bucsa (35e) en deux sets.

Après avoir dû en passer par un set accroché à chacune de ses trois premières sorties du tournoi, la Bélarusse a cette fois remporté les deux manches sans faux pli, sur le score de 6-1, 6-4, en à peine plus d'une heure (1H13).

"Je suis très contente de cette victoire", a déclaré Sabalenka après sa rencontre. "Je sens que je joue de mieux en mieux au fil des matches et j'espère que ça va continuer."

Concentrée sur son service, elle n'a offert aucune balle de break à la Moldave de naissance, et remporté 84% des points une fois sa première balle en jeu.

L'Américaine Jessica Pegula lors du 8e de finale de l'US Open contre sa compatriote Ann Li, à New York, le 31 août 2025 AFP

Elle a aussi été percutante en retour et imposé sa puissance, tant en coup droit qu'en revers, face à l'Espagnole qui a tenté un sursaut au deuxième set, sans concrétiser.

En matinée, l'Américaine Jessica Pegula (N.4) avait été la première à s'inviter en quart, après son rapide succès, 6-1, 6-2, sur sa compatriote, Ann Li.

L'affaire a été bien plus compliquée pour la Tchèque Barbora Krejcikova (62e joueuse mondiale), qui a dû sauver huit balles de face à l'Américaine Taylor Townsend (139e) pour finalement l'emporter 1-6, 7-6 (15-13), 6-3.