US Open: Alcaraz et Sabalenka gagnent avec maestria, Djokovic peine, Ruud et Rune au tapis

La Bélarusse Aryna Sabalenka célèbre sa victoire au deuxième tour de l'US Open contre la Russe Polina Kudermetova à New York, le 27 août 2025

L'Espagnol Carlos Alcaraz et la N.1 mondiale Aryna Sabalenka se sont qualifiés sans difficulté mercredi pour le troisième tour de l'US Open, rallié plus laborieusement par Novak Djokovic tandis que Casper Ruud et Holger Rune ont mordu la poussière dès le deuxième tour.

Alcaraz rouleau compresseur

Déjà vainqueur en trois sets au premier tour, le numéro deux mondial a été encore plus rapide face à l'Italien Mattia Bellucci (65e), dominé 6-1, 6-0, 6-3 en 1H36.

L'Espagnol Carlos Alcaraz fait un geste après avoir remporté un point contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025 AFP

"Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi", a déclaré sur le Central le lauréat de Roland-Garros, éliminé dès le deuxième tour en 2024.

"J'ai repensé à l'an dernier quand je suis entré sur le court", a avoué l'Espagnol. "J'étais un peu nerveux, je me disais que je ne voulais pas revivre la même chose", a poursuivi Alcaraz, qui a désormais rendez-vous avec l'Italien Luciano Darderi (34e) sur la route d'un sixième sacre en Grand Chelem.

Quatre fois titré à New York, Novak Djokovic a gagné de manière beaucoup moins convaincante face au qualifié américain Zachary Svajda (145e), dominé 6-7 (7-5), 6-3, 6-1, 6-1.

Le Serbe a commis un nombre inhabituel de fautes directes (14 au premier set) et montré plusieurs gestes de frustration.

"Je ne suis pas satisfait du niveau de mon tennis", a commenté l'ancien numéro un mondial en conférence de presse. "J'ai eu du mal à trouver du rythme", a soupiré le "Djoker", en quête à Flushing Meadows d'un 25e titre record en Grand Chelem.

Le Serbe Novak Djokovic célèbre sa victoire contre l'Américain Zachary Svajda à l'issue du deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025 AFP

Le joueur de 38 ans se mesurera au troisième tour au Britannique Cameron Norrie (35e).

En fin de soirée, le récent vainqueur du Masters 1000 de Toronto Ben Shelton (6e) s'est qualifié en trois sets pour prendre rendez-vous au troisième tour avec le Français Adrian Mannarino (77e).

Le finaliste sortant de l'US Open Taylor Fritz (4e) s'en est sorti en quatre sets contre le Sud-Africain Lloyd Harris et jouera contre le qualifié suisse Jerome Kym (175e).

Finaliste à New York en 2022, le Norvégien Casper Ruud (12e) a en revanche disparu dès le deuxième tour, surpris en cinq sets par l'étonnant Belge Raphaël Collignon (107e mondial).

Le Belge Raphaël Collignon vient de créer la surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud, 12e mondial, au 2e tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"J'avais tellement peur au début du match, mais j'ai fini par trouver mon rythme", a dit Collignon une fois sa victoire en poche. "C'est mon premier match en cinq sets et je gagne, c'est le plus beau jour de ma vie!"

Autre invité surprise, le Français Ugo Blanchet (184e) a mis fin au parcours de la tête de série N.16, le Tchèque Jakub Mensik, tandis que le Danois Holger Rune (11e) a été éjecté du tournoi par l'expérimenté Jan-Lennard Struff (144e).

Le Britannique Jack Draper (N.5) a lui été contraint au forfait par une blessure au bras gauche.

Journée tranquille pour le top 10 féminin

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a surmonté un démarrage poussif pour l'emporter 7-6 (7/4), 6-2 contre la Russe Polina Kudermetova (67e).

Elle affrontera au troisième Leylah Fernandez (30e), finaliste à New York en 2021.

La Canadienne a remporté leur seul duel à ce jour sur le circuit WTA, en demi-finales de l'US Open 2021.

La Britannique Emma Raducanu au deuxième tour de l'US Open contre l'Indonésienne Janice Tjen le 27 août 2025 à New York AFP

"Je pense que ça va être un match complètement différent", a anticipé la N.1 mondiale. "J'ai beaucoup changé" depuis, "je suis devenue une meilleure joueuse et quelqu'un de meilleur", a estimé Sabalenka.

La finaliste sortante de l'US Open Jessica Pegula (4e) et la Russe Mirra Andreeva n'ont chacune laissé échapper que quatre jeux mercredi pour se hisser au troisième tour.

Finaliste du WTA 1000 de Cincinnati juste avant d'arriver à New York, l'Italienne Jasmine Paolini (8e) a elle aussi poursuivi sa route en écartant l'Américaine Iva Jovic.

Les principales têtes d'affiche de la journée de jeudi seront le N.1 mondial Jannik Sinner, opposé au deuxième tour à l'Australien Alexei Popyrin (36e), ainsi qu'Iga Swiatek (2e) et Coco Gauff (3e) dans le tableau féminin.