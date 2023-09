US Open: Alcaraz et Sabalenka passent, fin des espoirs français

L'Espagnol Carlos Alcaraz frappe la balle pendant son match face au Britannique Daniel Evans lors du troisième tour de l'US Open, à New York, le 2 septembre 2023

Le tenant du titre Carlos Alcaraz a cédé samedi son premier set du tournoi mais s'est qualifié pour les 8es de finale de l'US Open où les deux derniers espoirs français, Clara Burel et Arthur Rinderknech, ont été éliminés.

Burel, 62e mondiale, a logiquement cédé face à la puissante Aryna Sabalenka (2e) 6-1, 6-1, tandis que Rinderknech (73e) a pris un set à Andrey Rublev (8e) avant de s'incliner 3-6, 6-3, 6-1, 7-5.

Sur les 24 Tricolores engagés dans les tableaux principaux en simple à Flushing Meadows, ils étaient quatre (Rinderknech, Mannarino, Bonzi chez les hommes, Burel chez les femmes) à pouvoir passer en deuxième semaine, mais aucun ne l'a fait.

Aucun joueur français n'a donc atteint les huitièmes de finale du tableau masculin en Grand Chelem cette saison, une contre-performance collective qui n'était arrivée qu'en 2021 et 1978 dans l'histoire récente.

Alcaraz et son adversaire britannique Daniel Evans (28e) ont offert au public du court Arthur-Ashe un match nourri d'échanges spectaculaires, finalement remporté en 3h11 par l'Espagnol 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.

"Je suis très, très content d'y être arrivé", a commenté le N.1 mondial qui cédera sa place au sommet de la hiérarchie à Novak Djokovic quels que soient désormais les résultats du tournoi.

"Il y a eu des points superbes, des coups superbes, beaucoup de situations différentes", a-t-il ajouté.

L'Italien Matteo Arnaldi frappe un retour pendant de son match face au Britannique Cameron Norrie lors du troisième tour de l'US Open, à New York, le 2 septembre 2023 AFP/Archives

En quête d'un troisième titre du Grand Chelem (après l'US Open en 2022 et Wimbledon cette saison), Alcaraz affrontera l'Italien Matteo Arnaldi (61e mondial à 22 ans) qui a sorti le Britannique Cameron Norrie (16e), 6-3, 6-4, 6-3.

La route vers la finale attendue contre Novak Djokovic s'annonce cependant ardue, avec une possible revanche, en quarts de finale, contre l'Italien Jannik Sinner (6e) puis une demie théorique face au Russe Daniil Medvedev (3e).

Ce dernier joue son match du troisième tour en soirée contre l'Argentin Sebastian Baez (32e), tandis que Sinner s'est défait en fin d'après-midi du Suisse Stan Wawrinka (49e), lauréat en 2016, 6-3, 2-6, 6-4, 6-2.

"Je suis content de mon match. Je n'ai pas joué mon meilleur tennis, mais j'ai su élever mon niveau sur les points clés", a analysé l'Italien qui fêtera ses 22 ans le 16 août et qui s'est dit "heureux d'être de nouveau en deuxième semaine" à Flushing Meadows.

Avant d'éventuellement retrouver Alcaraz, il affrontera lundi l'Allemand Alexander Zverev (12e et finaliste en 2020) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (19e).

Sabalenka expéditive

La Bélarusse Aryna Sabalenka frappe un retour face à la Française Clara Burel lors du troisième tour de l'US Open, à New York, le 2 septembre 2023 AFP/Archives

Dans le tableau féminin, Sabalenka n'a pas fait de détails pour éliminer la dernière française.

A l'image du premier point de la rencontre, remporté sur un coup droit ravageur par la Bélarusse, Sabalenka a plié le match en une heure.

"Très heureuse" de sa "performance", la 2e joueuse mondiale se trouve à l'aise à New York, où elle a atteint les demi-finales des deux dernières éditions, et où elle aime "l'atmosphère" et "le public".

Samedi, elle s'est montrée plus expéditive qu'aux deux premiers tours, notamment parce que son service n'a pas flanché, contrairement au deuxième tour où elle avait notamment commis huit doubles fautes.

"Je suis contente d'avoir corrigé ça et de mieux servir", a-t-elle relevé. "Il faut vraiment être forte mentalement, parce que c'est un tournoi de deux semaines et, parfois, certains matchs, vous ne vous sentez pas au mieux. Tout est une question de mental", a ajouté Sabalenka.

Jabeur en soirée

La Bélarusse, qui a remporté en janvier l'Open d'Australie, affrontera en 8es de finale la Russe Daria Kasatkina (14e) qui a battu la Belge Greet Minnen 6-3, 6-4.

La Tunisienne Ons Jabeur au service face à la Colombienne Camila Osorio lors du premier tour de l'US Open, à New York, le 29 août 2023 AFP/Archives

Autres qualifiées du jour, les Américaines Madison Keys (17e), qui a battu la Russe Liudmila Samsonova (15e), 5-7, 6-2, 6-2, et Jessica Pegula (3e), qui a écarté l'Ukrainienne Elina Svitolina (26e) 6-4, 4-6, 6-2.

Keys, finaliste 2017, et Pegula s'affronteront lundi pour une place en quarts de finale.

Une autre prétendante au titre, la Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste 2022, doit affronter samedi dans la soirée, sur le court Arthur-Ashe, la Tchèque et 31e joueuse mondiale Marie Bouzkova.