US Open: Alcaraz, Sabalenka et Djokovic en huitième, Shelton abandonne, blessé

L'Espagnol Carlos Alcaraz au 3e tour de l'US Open contre l'Italien Luciano Darderi, à New York le 29 août 2025.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Aryna Sabalenka se sont hissés en huitièmes de finale de l'US Open vendredi, journée qui a vu plusieurs têtes de série valser, notamment l'Américain Ben Shelton, contraint à l'abandon sur blessure.

Djokovic vainqueur sans convaincre

Malgré sa victoire face au Britannique Cameron Norrie (35e), battu en nocturne 6-4, 6-7 (7-4), 6-2, 6-3, le Serbe (7e) reste encore à la recherche d'un match référence dans ce tournoi, après trois tours.

Il affrontera en huitième l'Allemand Jan-Lennard Struff (144e) tombeur de Frances Tiafoe (17e).

Comme lors de ses deux premières sorties, Djokovic a laissé échapper des gestes ou des paroles d'énervement, visiblement insatisfait de l'état général de son tennis.

Il s'est aussi plaint de son dos après une volée à contrepied dans le premier set et a reçu des soins dans les vestiaires.

Interrogé après le match, il a minimisé la portée de cette blessure.

Novak Djokovic au 3e tour de l'US Open contre Cameron Norrie à New York le 29 août 2025. AFP

"Vous ne voulez pas en révéler trop aux rivaux qui écoutent et regardent", a glissé, malicieux, le quadruple vainqueur de l'US Open.

Malgré quelques approximations, Djokovic s'est dit satisfait de sa mise en jeu, avec notamment 18 aces. "C'est probablement mon meilleur match du tournoi au service", a-t-il estimé.

Alcaraz et Sabalenka sereins

Carlos Alcaraz n'a eu besoin que de 1H44 pour repousser l'Italien Luciano Darderi (32e), 6-2, 6-4, 6-0.

L'affaire aurait pu être pliée encore plus prestement si le numéro deux mondial sans un moment de flottement dans le deuxième set, suivi par une alerte physique et la venue d'un soigneur pour lui masser la jambe droite.

"J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans mon genou", a expliqué le N.2 mondial après son troisième succès dans cette édition 2025. "Mais après cinq ou six points", une fois le massage effectué, "ça avait disparu."

De fait, l'Espagnol a enchaîné huit jeux d'affilée pour conclure.

Il jouera, dimanche, le Français Arthur Rinderknech (82e), qui a pris le meilleur sur Benjamin Bonzi dans un duel franco-français.

Un autre Français s'est invité au bal des huitièmes, à savoir Adrian Mannarino, qualifié après le forfait de Ben Shelton (3-6, 6-3, 4-6, 6-4), touché à l'épaule dans le quatrième set.

Malgré un temps mort médical et un massage, le Floridien (6e) n'a pu se débarrasser de la douleur qui a grandement bridé sa puissance habituelle, au service notamment.

Après avoir cédé la quatrième manche, il s'est résolu à jeter l'éponge, en larmes, sur les conseils de son entraîneur et père, Bryan Shelton.

"Je n'avais jamais abandonné, mais je ne pouvais plus continuer", a expliqué, contrit, le récent lauréat du Masters 1000 de Toronto, qui était vu comme un challenger potentiel d'Alcaraz et Sinner à New York.

"En général, j'arrive à jouer malgré tout, que ce soit la maladie ou la blessure", a-t-il insisté, "mais je n'avais jamais rien ressenti de tel."

Autre Américain sorti prématurément vendredi, Frances Tiafoe (17e), surpris par le vétéran allemand Jan-Lennard Struff (35 ans), issu des qualifications.

Aryna Sabalenka au 3e tour de l'US Open contre Leylah Fernandez à New York le 29 août 2025. AFP

Chez les femmes, l'Italienne Jasmine Paolini (7e) a chuté face à la Tchèque Marketa Vondrousova, titrée à Wimbledon en 2023.

Une autre lauréate de Wimbledon (2022), Elena Rybakina (9e) a écarté promptement la Britannique Emma Raducanu (6-1, 6-2), pourtant revenue en forme ces derniers mois.

Egalement en verve, la numéro un mondiale Aryna Sabalenka a défait, en soirée, la Canadienne Leylah Fernandez (31e) en deux sets.

Après un premier set survolé et un deuxième plus accroché, la Bélarusse a fait la décision sur un tie-break totalement maîtrisé (7-2).

Depuis le début de l'année, la Bélarusse a remporté 20 des 21 tie-breaks qu'elle a disputés.

"Mentalement, je suis forte, et je continue à me renforcer", a expliqué Sabalenka, qui a parfois fait preuve de fragilité mentale par le passé. "J'ai pris beaucoup de leçons, qui m'ont rendue de plus en plus forte."

En huitième de finale, la Bélarusse rencontrera l'Espagnole Cristina Bucsa (95e), tombeuse de la Belge Elise Mertens (19e) au troisième tour.

Mirra Andreeva (5e) chez les femmes et Taylor Fritz (4e) chez les hommes devaient conclure les festivités de ce vendredi soir.