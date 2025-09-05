US Open: Alcaraz s'offre Djokovic et une deuxième finale à New York

Carlos Alcaraz vainqueur de Novak Djokovic et qualifié pour la finale de l'US Open, le 5 septembre 2025 à Flushing Meadows

Le N.2 mondial Carlos Alcaraz est sorti vainqueur vendredi du choc des demi-finales de l'US Open contre Novak Djokovic (7e), à nouveau frustré dans sa quête d'un 25e titre en Grand Chelem, et affrontera pour le titre Jannik Sinner (1er) ou Felix Auger-Aliassime (27e).

- Alcaraz se venge de Djokovic

Après deux défaites frustrantes contre l'inoxydable Novak Djokovic (38 ans), en finale du tournoi olympique et en quarts de l'Open d'Australie alors que le Serbe avait terminé le match blessé à la jambe gauche, Carlos Alcaraz a pris sa revanche à New York.

Sous les yeux du chanteur Jon Bon Jovi et de l'acteur Hugh Jackman, en attendant la venue du président américain Donald Trump pour la finale dimanche, l'Espagnol de 22 ans s'est imposé 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.

Pour la quatrième fois de l'année, Djokovic s'arrête ainsi aux portes de la finale en Grand Chelem.

Le Serbe a payé cher son démarrage diesel - il s'est fait breaker dès le premier jeu - qui lui a coûté le gain de la première manche.

Auteur d'un petit exploit en début de deuxième manche, en breakant Alcaraz pour la deuxième fois du tournoi seulement, Djokovic s'est détaché à 3-0 mais Alcaraz a rapidement recollé à trois jeux partout avant de profiter des largesses du Serbe dans le tie-break.

Le dernier acte a basculé dans le quatrième jeu, marqué par deux doubles fautes du champion olympique des Jeux de Paris, synonymes de break et de victoire pour Alcaraz, au bout d'environ deux heures et demie d'un combat plus déséquilibré qu'attendu.

"C'est un sentiment incroyable d'être à nouveau en finale", a savouré le vainqueur dans son interview d'après-match. "Je n'ai pas affiché mon meilleur niveau du tournoi aujourd'hui (vendredi, NDLR), mais j'ai maintenu un bon niveau du début du match jusqu'au dernier point", s'est-il satisfait, célébrant sa victoire avec son habituel swing de golfeur en destination du public.

Accolade entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic à l'issue de leur match en demi-finale de l'US Open, le 5 septembre 2025 à Flushing Meadows Getty/AFP

"J'ai très bien servi, ce qui était très important à mon avis. J'ai essayé de livrer un match très physique et je pense y être parvenu", a conclu Alcaraz.

Quintuple lauréat de tournois du Grand Chelem et vainqueur de l'US Open en 2022, le Murcien attend désormais de connaître son adversaire pour le titre.

La deuxième demi-finale est programmée à partir de 19H00 locales (01h00 du matin heure française) sur le court Arthur-Ashe.

- Sinner, quatrième finale en vue

Vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon et finaliste de Roland-Garros en 2025, le N.1 mondial Jannik Sinner peut se qualifier vendredi pour sa quatrième finale de Grand Chelem de la saison.

Depuis le début de l'ère professionnelle en 1968, seuls Rod Laver, Roger Federer et Novak Djokovic sont parvenus à accomplir cette performance.

Pour les rejoindre dans les livres d'histoire, Sinner devra battre Felix Auger-Aliassime (27e), de retour en demi-finale de l'US Open quatre ans après avoir été le premier homme canadien de l'histoire du tournoi à se hisser dans le dernier carré à New York.

Jannik Sinner à l'US Open le 30 août 2025 à Flushing Meadows Getty/AFP/Archives

Le Montréalais de 25 ans mène deux victoires à une dans ses duels avec le patron du circuit, mais la statistique est trompeuse.

Les deux victoires d'Auger-Aliassime datent en effet de 2022, la meilleure année de la carrière du Canadien et une saison où Jannik Sinner n'avait pas encore remporté le moindre titre en Grand Chelem.

L'Italien de 24 ans en compte désormais quatre à son palmarès et n'a laissé que deux jeux au Québécois lors du dernier duel entre les deux hommes, en août au Masters 1000 de Cincinnati.

Ex-N.6 mondial, Auger-Aliassime a cependant épinglé plusieurs adversaires prestigieux à son tableau de chasse à l'US Open, de l'Allemand Alexander Zverev (3e) au troisième tour à l'Australien Alex De Minaur (8e) en quarts.