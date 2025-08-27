US Open: Alcaraz survole, Djokovic poussif, des têtes de série tombent

Le
27 Aoû. 2025 à 19h21 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Damien GAUDISSART, Thomas URBAIN
© 2025 AFP
L'Espagnol Carlos Alcaraz fait un geste après avoir remporté un point contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025

L'Espagnol Carlos Alcaraz fait un geste après avoir remporté un point contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025

AFP
CHARLY TRIBALLEAU
Partager 4 minutes de lecture

L'Espagnol Carlos Alcaraz n'a pas fait de quartier pour se qualifier au troisième tour de l'US Open mercredi, tandis que Novak Djokovic, en manque de sensations, a été malmené.

Alcaraz rouleau compresseur

Déjà vainqueur en trois sets au premier tour, le numéro deux mondial a été encore plus rapide face à l'Italien Mattia Bellucci (65e), dominé 6-1, 6-0, 6-3 en 1H36.

Bien que sur une trajectoire ascendante, illustrée notamment par un troisième tour à Wimbledon, ce gabarit modeste (1,75 m) n'a pas existé mercredi.

L'Espagnol Carlos Alcaraz célèbre sa victoire contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025

L'Espagnol Carlos Alcaraz célèbre sa victoire contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025

AFP
CHARLY TRIBALLEAU

Il n'a effectué que 11 coups gagnants et s'est exposé aux retours cinglants d'Alcaraz (44 pts gagnés sur le service de l'Italien).

"Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi", a déclaré le lauréat de Roland-Garros à l'issue de son match.

"J'ai très bien joué, pour être franc", a-t-il estimé. "Il y a quelques points à améliorer, mais globalement, je suis satisfait."

Si l'Espagnol remporte l'épreuve new-yorkaise ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner à New York, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro un mondial.

En quête d'un sixième titre en Grand Chelem, l'Espagnol de 22 ans a déjà fait mieux qu'en 2024 (élimination au deuxième tour).

Quatre fois titré à New York, le Serbe Novak Djokovic a gagné sans convaincre, 6-7 (7-5), 6-3, 6-1, 6-1, face à l'Américan Zachary Svajda, 145e joueur mondial, sorti des qualifications.

Totalement décomplexé face à une légende du tennis, le Californien a laissé parler sa fougue et son service, faisant jeu égal au premier set.

Le N.7 mondial Novak Djokovic au deuxième tour de l'US Open contre l'Américain Zachary Svajda le 27 août 2025 à New York

Le N.7 mondial Novak Djokovic au deuxième tour de l'US Open contre l'Américain Zachary Svajda le 27 août 2025 à New York

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
CLIVE BRUNSKILL

Djokovic a commis un nombre inhabituel de fautes directes (14 au premier set), une séquence ponctuée par plusieurs gestes de frustration.

"Je ne suis pas satisfait du niveau de mon tennis", a commenté l'ancien numéro un mondial en conférence de presse. "J'ai eu du mal à trouver du rythme."

A 38 ans, le recordman des victoires en Grand Chelem (24) chez les hommes n'est toujours pas rassasié et fait encore figure d'outsider derrière les incontournables N.1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

"Je veux jouer au meilleur niveau, mais ce n'est pas toujours possible", a déclaré Djokovic. Malgré le palmarès inégalé, il a "toujours le désir de batailler avec les jeunes. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici."

La fin de partie a été plus maîtrisée, face à un Svajda moins agressif qu'en début de rencontre et diminué par une douleur à la cuisse.

Des têtes tombent

Si Djokovic s'en est sorti, tout comme l'Américain Taylor Fritz (N.4), des têtes de série ont quitté prématurément le tournoi mercredi, notamment Casper Ruud (N.12).

Le Norvégien a échoué au cinquième set devant l'étonnant Belge Raphaël Collignon (107e mondial), dont le compteur n'affichait jusqu'ici qu'une seule victoire sur le circuit principal en 2025.

Le Belge Raphaël Collignon vient de créer la surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud, 12e mondial, au 2e tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York

Le Belge Raphaël Collignon vient de créer la surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud, 12e mondial, au 2e tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
MATTHEW STOCKMAN

Le Liégeois s'est appuyé sur son service (18 aces) et une prise de risque maximum (52 coups gagnants mais 61 fautes directes) pour surprendre l'ancien N.2 mondial.

"J'avais tellement peur au début du match, mais j'ai fini par trouver mon rythme", a dit Collignon une fois sa victoire en poche. "C'est mon premier match en cinq sets et je gagne ! C'est le plus beau jour de ma vie !"

Un autre sans grade, le Français Ugo Blanchet, a lui mis fin au parcours de la tête de série N.16, le Tchèque Jakub Mensik.

Egalement sorti du tableau masculin, mais sans jouer, lui, le Britannique Jack Draper (N.5), forfait pour cause de blessure au bras gauche.

La Britannique Emma Raducanu au deuxième tour de l'US Open contre l'Indonésienne Janice Tjen le 27 août 2025 à New York

La Britannique Emma Raducanu au deuxième tour de l'US Open contre l'Indonésienne Janice Tjen le 27 août 2025 à New York

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
CLIVE BRUNSKILL

Côté féminin, la championne de l'US Open 2021 Emma Raducanu (36e) a contenu sans difficulté l'Indonésienne Janice Tjen, battue 6-2, 6-1 sur le court Louis-Armstrong.

Outre Raducanu, se sont invitées au troisième tour les Américaines Jessica Pegula (tête de série N.4) et Emma Navarro (N.10), demi-finaliste en 2024 à New York, ainsi que l'Italienne Jasmine Paolini (N.7) et la jeune Russe (18 ans) Mirra Andreeva (N.5).

La numéro mondiale et tenante du titre Aryna Sabalenka devait clôturer le programme nocturne de mercredi contre la Russe Polina Kudermetova (67e).

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

Le Français Arthur Rinderknech au 2e tour de l'US Open contre l'Espagnol Alejandro Davidovich le 27 août 2025 à New York
Sport

US Open: Bonzi et Rinderknech s'affronteront pour une place en huitièmes

Le Fançais Toma Popov en seizièmes de finale des Mondiaux de badminton le 27 août 2025 à Paris
Sport

Mondiaux de badminton: Christo et Toma Popov opposés aux N.1 et 2 mondiaux en huitièmes

Le Danois Jonas Vingegaard revêt le maillot rouge de leader après la deuxième place de son équipe Visma-Lease a bike dans la cinquième étape de la Vuelta, un contre-la-montre par équipe à Figueras, le 27 août.
Sport

Tour d'Espagne: UAE remporte le contre-la-montre par équipes, Vingegaard reprend le maillot rouge à Gaudu

40.71427, -74.00597

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

International

A Chisinau, Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Est de la RD Congo: tensions meurtrières entre les Wazalendo et l'armée congolaise

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération