US Open: Alcaraz survole, Djokovic poussif, des têtes de série tombent

L'Espagnol Carlos Alcaraz fait un geste après avoir remporté un point contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025

L'Espagnol Carlos Alcaraz n'a pas fait de quartier pour se qualifier au troisième tour de l'US Open mercredi, tandis que Novak Djokovic, en manque de sensations, a été malmené.

Alcaraz rouleau compresseur

Déjà vainqueur en trois sets au premier tour, le numéro deux mondial a été encore plus rapide face à l'Italien Mattia Bellucci (65e), dominé 6-1, 6-0, 6-3 en 1H36.

Bien que sur une trajectoire ascendante, illustrée notamment par un troisième tour à Wimbledon, ce gabarit modeste (1,75 m) n'a pas existé mercredi.

L'Espagnol Carlos Alcaraz célèbre sa victoire contre l'Italien Mattia Bellucci au deuxième tour de l'US Open, à New York, le 27 août 2025 AFP

Il n'a effectué que 11 coups gagnants et s'est exposé aux retours cinglants d'Alcaraz (44 pts gagnés sur le service de l'Italien).

"Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi", a déclaré le lauréat de Roland-Garros à l'issue de son match.

"J'ai très bien joué, pour être franc", a-t-il estimé. "Il y a quelques points à améliorer, mais globalement, je suis satisfait."

Si l'Espagnol remporte l'épreuve new-yorkaise ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner à New York, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro un mondial.

En quête d'un sixième titre en Grand Chelem, l'Espagnol de 22 ans a déjà fait mieux qu'en 2024 (élimination au deuxième tour).

Quatre fois titré à New York, le Serbe Novak Djokovic a gagné sans convaincre, 6-7 (7-5), 6-3, 6-1, 6-1, face à l'Américan Zachary Svajda, 145e joueur mondial, sorti des qualifications.

Totalement décomplexé face à une légende du tennis, le Californien a laissé parler sa fougue et son service, faisant jeu égal au premier set.

Le N.7 mondial Novak Djokovic au deuxième tour de l'US Open contre l'Américain Zachary Svajda le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Djokovic a commis un nombre inhabituel de fautes directes (14 au premier set), une séquence ponctuée par plusieurs gestes de frustration.

"Je ne suis pas satisfait du niveau de mon tennis", a commenté l'ancien numéro un mondial en conférence de presse. "J'ai eu du mal à trouver du rythme."

A 38 ans, le recordman des victoires en Grand Chelem (24) chez les hommes n'est toujours pas rassasié et fait encore figure d'outsider derrière les incontournables N.1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

"Je veux jouer au meilleur niveau, mais ce n'est pas toujours possible", a déclaré Djokovic. Malgré le palmarès inégalé, il a "toujours le désir de batailler avec les jeunes. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici."

La fin de partie a été plus maîtrisée, face à un Svajda moins agressif qu'en début de rencontre et diminué par une douleur à la cuisse.

Des têtes tombent

Si Djokovic s'en est sorti, tout comme l'Américain Taylor Fritz (N.4), des têtes de série ont quitté prématurément le tournoi mercredi, notamment Casper Ruud (N.12).

Le Norvégien a échoué au cinquième set devant l'étonnant Belge Raphaël Collignon (107e mondial), dont le compteur n'affichait jusqu'ici qu'une seule victoire sur le circuit principal en 2025.

Le Belge Raphaël Collignon vient de créer la surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud, 12e mondial, au 2e tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Liégeois s'est appuyé sur son service (18 aces) et une prise de risque maximum (52 coups gagnants mais 61 fautes directes) pour surprendre l'ancien N.2 mondial.

"J'avais tellement peur au début du match, mais j'ai fini par trouver mon rythme", a dit Collignon une fois sa victoire en poche. "C'est mon premier match en cinq sets et je gagne ! C'est le plus beau jour de ma vie !"

Un autre sans grade, le Français Ugo Blanchet, a lui mis fin au parcours de la tête de série N.16, le Tchèque Jakub Mensik.

Egalement sorti du tableau masculin, mais sans jouer, lui, le Britannique Jack Draper (N.5), forfait pour cause de blessure au bras gauche.

La Britannique Emma Raducanu au deuxième tour de l'US Open contre l'Indonésienne Janice Tjen le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Côté féminin, la championne de l'US Open 2021 Emma Raducanu (36e) a contenu sans difficulté l'Indonésienne Janice Tjen, battue 6-2, 6-1 sur le court Louis-Armstrong.

Outre Raducanu, se sont invitées au troisième tour les Américaines Jessica Pegula (tête de série N.4) et Emma Navarro (N.10), demi-finaliste en 2024 à New York, ainsi que l'Italienne Jasmine Paolini (N.7) et la jeune Russe (18 ans) Mirra Andreeva (N.5).

La numéro mondiale et tenante du titre Aryna Sabalenka devait clôturer le programme nocturne de mercredi contre la Russe Polina Kudermetova (67e).