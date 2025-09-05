US Open: Anisimova jouera le titre contre la tenante Sabalenka

Le
05 Sep. 2025 à 01h47 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Damien GAUDISSART
© 2025 AFP
L'Américaine Amanda Anisimova après sa victoire contre la Japonaise Naomi Osaka en demi-finales de l'US Open, à New York le 4 septembre 2025.

AFP
CHARLY TRIBALLEAU
4 minutes de lecture

Deux mois après la claque reçue à Wimbledon, Amanda Anisimova s'est offert dans la nuit de jeudi à vendredi à l'US Open un nouveau match pour le titre en Grand Chelem, face à la championne sortante Aryna Sabalenka, en venant à bout de la revenante Naomi Osaka.

Anisimova met fin à l'aventure d'Osaka

Balayée 6-0, 6-0 en finale de Wimbledon, Amanda Anisimova (9e mondiale) s'était vengée mercredi de sa tortionnaire Iga Swiatek (2e) en l'éliminant en quarts de finale de l'US Open.

Vendredi aux petites heures, elle a continué à exorciser ses démons londoniens en se donnant une nouvelle chance de décrocher un premier titre en Grand Chelem à 24 ans.

Sur un court Arthur-Ashe au toit fermé pour protéger les joueuses des trombes d'eau s'abattant sur le Queens, la native du New Jersey a eu besoin de près de trois heures pour vaincre la résistance acharnée de l'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka, finalement dominée 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3.

"C'était un match très difficile, la plupart du temps j'ai pensé qu'il allait m'échapper", a reconnu la gagnante en conférence de presse. "A un certain moment, j'ai essayé de l'accepter (...) mais vers la fin du deuxième set, j'ai essayé de me rappeler ce qui était en jeu. Le plus important était de continuer à me battre", a développé Anisimova.

Revenue sur le circuit début 2024 après avoir donné naissance à une fille, Osaka a réalisé à New York son meilleur parcours en Grand Chelem depuis février 2021, quand elle avait décroché à l'Open d'Australie son quatrième et dernier titre majeur.

La Bélarusse Aryna Sabalenka célèbre sa victoire contre l'Américaine Jessica Pegula en demi-finale de l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025

AFP
Kena Betancur

La certitude de réintégrer le top 20 dans le prochain classement WTA ne comblera sans doute pas la Japonaise de 27 ans, qui n'avait encore jamais été privée du trophée quand elle avait atteint le dernier carré en Grand Chelem.

"C'est étrange mais je ne me sens pas triste, j'ai l'impression d'avoir fait du mieux que j'ai pu", a expliqué une perdante souriante en conférence de presse.

Même si "quand je dispute un tournoi, je veux le gagner (...) je suis contente d'avoir perdu en demi-finales plutôt qu'au premier ou au troisième tour. Honnêtement, j'ai été un peu plus loin que ce que je pensais" à New York, a conclu Osaka.

Forte de son bilan de six victoires pour trois défaites contre Sabalenka, Anisimova intégrera pour la première fois de sa carrière le top 5 à l'issue de l'US Open.

Sabalenka à un match du doublé

Plus tôt dans la soirée, l'affiche de la première demi-finale était une redite de la finale de l'an dernier à New York, et l'issue a été identique.

Sur un court Arthur-Ashe acquis à la cause de l'Américaine Jessica Pegula (4e mondiale), Aryna Sabalenka s'est imposée 4-6, 6-3, 6-4.

Elle tentera samedi de devenir la première joueuse depuis Serena Williams, victorieuse sans discontinuer de 2012 à 2014, à gagner deux années de suite à New York.

Triple lauréate en Grand Chelem, la Bélarusse de 27 ans a accumulé les déceptions cette saison en Grand Chelem: défaite en finale à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros, en demi-finales à Wimbledon.

"Je suis tellement impatiente d'avoir cette nouvelle occasion, de jouer cette nouvelle finale", a assuré Sabalenka en conférence de presse.

"Samedi, je me battrai pour chaque point comme s'il s'agissait du dernier de ma vie", avait déjà prévenu la Bélarusse dans son interview d'après-match.

La Bélarusse Aryna Sabalenka (g) serre la main de l'Américaine Jessica Pegula après avoir remporté la demi-finale de l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025

AFP
Kena Betancur

Le duel contre Pegula, qu'elle a désormais battue huit fois en dix confrontations, a pourtant mal démarré: débreakée immédiatement après avoir pris le service de son adversaire, Sabalenka a cédé une deuxième fois son engagement face à une Américaine en fusion, multipliant services millimétrés et coups droits supersoniques.

Sortie du court à la fin du premier acte, Sabalenka a eu une réaction d'orgueil dans le deuxième set, face à une Pegula soudain plus fébrile (neuf fautes directes dans le deuxième set contre trois dans le premier).

La N.1 mondiale, assurée de conserver son trône à l'issue de l'US Open, a breaké d'emblée dans la manche décisive, un avantage qu'elle a conservé tant bien que mal (quatre balles de débreak sauvées) pour remporter le bras de fer.

Sport
ÉTATS-UNIS

