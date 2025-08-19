US Open: après Atmane, le N.1 français Arthur Fils renonce à son tour

Le numéro un français Arthur Fils, qui a annoncé son forfait pour l'US Open, lors du tournoi de Roland-Garros

Série noire pour les Bleus du tennis: le N.1 français Arthur Fils, blessé, a annoncé mardi son forfait pour l'US Open, quelques heures après le renoncement de la nouvelle sensation du tennis tricolore Terence Atmane.

Handicapé depuis la fin mai par une blessure au dos qui l'avait contraint à déclarer forfait avant son troisième tour à Roland-Garros, le 20e joueur mondial avait déjà renoncé à disputer Wimbledon.

"Une alerte ressentie à la reprise, d'abord à Toronto puis à Cincinnati, m'a conduit à prendre la décision difficile mais raisonnable de renoncer à l'US Open" (24 août-7 septembre), a indiqué Arthur Fils sur son compte Instagram.

Fin juillet, après deux mois d'absence du circuit, le triple vainqueur de tournois ATP s'était imposé en deux sets pour son entrée en lice au Masters 1000 du Canada.

Fils avait ensuite subi la loi du Tchèque Jiri Lehecka en trois sets au troisième tour, et n'a plus disputé de match officiel depuis.

En tout début d'année à l'Open d'Australie, le Francilien de 21 ans avait déjà dû jeter l'éponge à cause d'une douleur au pied gauche, au beau milieu d'un duel serré au troisième tour contre son compatriote Ugo Humbert.

Petite source de réconfort dans ses déboires physiques chroniques en Grand Chelem cette saison, Arthur Fils n'avait que peu de points à défendre à l'US Open.

En 2024, il avait en effet été battu dès le deuxième tour à New York, comme en 2023.

"Je travaille dur chaque jour avec mon équipe", a assuré Fils mardi, "pour revenir en pleine forme et être prêt pour cette fin de saison", où il devra notamment défendre fin septembre les points de son titre conquis en 2024 à l'ATP 500 de Tokyo.

A plus courte échéance se profile le deuxième tour des qualifications de la Coupe Davis.

Les 12 et 13 septembre, la France se déplacera en Croatie pour tenter d'arracher son billet pour le "Final 8" de la compétition par équipes nationales, prévu en novembre à Bologne.

Terence Atmane, forfait pour l'US Open, lors de son match de premier tour contre Richard Gasquet lors du tournoi de Roland-Garros, le 26 mai 2025 AFP

Si Arthur Fils ne figure pas dans la première ébauche de sélection dévoilée mi-août, le capitaine Paul-Henri Mathieu a le droit d'ajouter un cinquième joueur à l'effectif tricolore dans les prochaines semaines, ce qui laisse la porte ouverte à un éventuel retour de Fils en Coupe Davis.

Après son forfait à Roland-Garros, Fils avait expliqué traîner une fragilité au dos depuis sa jeunesse.

Le Français espérait à l'époque être absent "quatre à six semaines".

Atmane forfait, Humbert inquiète

"J'ai encore beaucoup d'entraînement à faire pour mieux gérer plein de choses, les matches dans la durée, les tournois (...) de plus en plus longs, les matchs (...) de plus en plus intensifs", avait-il énuméré à Paris.

Le forfait du chef de file du tennis tricolore s'ajoute à celui de son compatriote Terence Atmane.

Après son épopée surprise jusqu'aux demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati, qui lui a ouvert les portes du top 100, le nouveau 69e mondial devait disputer les qualifications de l'US Open qui ont débuté lundi.

Mais son nom a disparu du tableau des qualifications au profit de l'Argentin Andrea Collarini, sans que les organisateurs ne fournissent d'explication immédiate à son forfait.

Le joueur a précisé mardi sur son compte Instagram qu'il souffrait d'une lésion musculaire à un orteil.

En l'absence de Fils et Atmane, le joueur français le mieux classé à New York sera Ugo Humbert (23e).

Mais le Messin de 27 ans est aussi plombé par les blessures cette saison.

Blessé à la main droite au printemps et contraint de jouer plusieurs tournois sur terre battue avec une attelle, le gaucher s'est fait mal au dos en préparant la tournée américaine sur dur.

Battu au premier tour de Wimbledon début juillet, Humbert a été éliminé au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati début août.

A l'US Open, il n'a encore jamais franchi le deuxième tour en sept participations au tableau final.