US Open: Auger-Aliassime secoué mais en demi-finale

Le Canadien Felix Auger-Aliassime en quarts de finale de l'US Open contre l'Australien Alex de Minaur le 3 septembre 2025 à New York

Le Canadien Felix Auger-Aliassime en quarts de finale de l'US Open contre l'Australien Alex de Minaur le 3 septembre 2025 à New York

Felix Auger-Aliassime (27e mondial) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'US Open en écartant difficilement Alex de Minaur (8e), un dernier carré où il pourrait retrouver Jannik Sinner, programmé en soirée.

C'est une résurrection pour le Canadien de 25 ans, aux abonnés absents en Grand Chelem depuis plusieurs années, vainqueur 4-6, 7-6 (9/7), 7-5, 7-6 (7/4).

Sa seule demi-finale d'un tournoi majeur jusqu'ici remontait à 2021, à New York déjà.

Tout comme il l'avait fait face à Alexander Zverev et Andrey Rublev aux tours précédents, "FAA" a montré d'incontestables progrès en matière de gestion de ses matches.

Mené un set à rien, puis 4-2 dans le tie-break de la deuxième manche, le Montréalais a tenu bon face au tennis tentaculaire de l'Australien de Minaur.

Connu pour son exceptionnelle couverture du terrain, parmi les meilleurs joueurs du monde en retour de service, le natif de Sydney a pourtant tout tenté pour sortir Auger-Aliassime de son rythme.

Avec son jeu à plat, sa balle basse et ses coups déclenchés très rapidement, de Minaur a souvent poussé son adversaire à la faute.

Mais le Canadien a su prendre l'ascendant dans plusieurs moments-clefs du match, n'hésitant pas à se présenter au filet pour faire la décision.

"J'étais prêt à aller chercher loin", a-t-il expliqué après le match.

Auger-Aliassime a aussi pu compter sur son service, avec notamment 22 aces, même s'il a aussi commis 11 double fautes.

Mené 4-1 dans le quatrième, il a une nouvelle fois recollé pour conclure au tie-break et s'éviter une cinquième manche.

Vendredi, "FAA" sera opposé au vainqueur du quart de finale opposant Jannik Sinner, N.1 mondial, à son compatriote Lorenzo Musetti (10e), prévu en session nocturne.

