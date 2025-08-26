US Open: Boisson s'incline au premier tour

26 Aoû. 2025 à 19h29 (TU)
AFP
Loïs Boisson à la peine face à la Suissesse Viktorija Golubic à l'US Open le 26 août 2025 à Flushing Meadows

La révélation du dernier Roland-Garros Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour de l'US Open mardi, dominée en trois sets 3-6, 7-6 (7/3), 6-2 par la Suissesse Viktorija Golubic (72e mondial).

Un peu moins de trois mois après sa demi-finale surprise à Paris alors qu'elle avait commencé le tournoi en étant classée 361e, l'actuelle N.1 française au classement WTA (46e) s'est inclinée sur les courts en dur du dernier Grand Chelem de la saison, qu'elle disputait pour la première fois à 22 ans.

Eliminée au premier tour des qualifications de Wimbledon fin juin, sur un gazon qu'elle découvrait, la spécialiste de la terre battue a livré un début de match convaincant sur le court N.10.

Boisson a rapidement breaké son adversaire dans le premier set pour s'octroyer un avantage qu'elle a conservé jusqu'à à la fin de la manche.

Le deuxième acte a été plus serré, aucune des joueuses ne concédant son service malgré des occasions de part et d'autre. La Suissesse de 32 ans a mieux négocié le tie-break que sa cadette, coupable de nombreuses fautes directes (45 sur l'ensemble du match), pour égaliser à une manche partout.

Boisson s'est ensuite fait breaker dès le premier jeu du dernier acte. A 2-1 en faveur de Golubic, la Française a demandé l'intervention d'un kiné et s'est assise sur son banc pour faire mesurer sa tension.

A son retour sur le court, la Française a semblé physiquement à la peine, encaissant un jeu blanc sur son service (5-2) avant que Golubic ne conclue la partie sur son engagement au bout de 2h16 de combat.

ÉTATS-UNIS

