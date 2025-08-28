US Open: Bonzi-Rinderknech, derby d'amis pour un huitième inédit

Le
28 Aoû. 2025 à 06h09 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Damien GAUDISSART
© 2025 AFP
Le Français Benjamin Bonzi lors de sa victoire au premier tour de l'US Open contre le Russe Daniil Medvedev, le 24 août 2025 à New York.

Le Français Benjamin Bonzi lors de sa victoire au premier tour de l'US Open contre le Russe Daniil Medvedev, le 24 août 2025 à New York.

AFP
CHARLY TRIBALLEAU
Partager 4 minutes de lecture

Un derby entre copains mais pas un match amical: Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech mettront leur amitié de côté vendredi au troisième tour de l'US Open, le temps d'un duel 100% français dont le vainqueur jouera son premier huitième de finale en Grand Chelem.

Comme s'ils n'avaient pas déjà assez en commun, les deux Français entraînés par des compatriotes en activité (Nicolas Mahut pour Bonzi, Lucas Pouille pour Rinderknech) ont tous les deux gagné en cinq manches mercredi pour entériner leurs retrouvailles.

Et le match de vendredi pourrait lui aussi jouer les prolongations, prévient déjà Benjamin Bonzi (51e mondial).

"Généralement, il y a beaucoup de tie-breaks" entre les deux hommes. "On s'est joués quelques fois, il y a très souvent eu des 7-6", se remémore le droitier de 29 ans.

"J'ai bien compris que maintenant, il ne fallait pas que je cherche à faire 1h45 de match, ça n'arrive jamais en Grand Chelem", a souri en retour Rinderknech, 82e mondial à 30 ans.

Les deux Français se sont affrontés quatre fois dans leur carrière: Rinderknech avait remporté 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3) le premier affrontement en 2021 au Challenger d'Istanbul, avant que Bonzi n'égalise en s'imposant 6-7 (9/11), 7-6 (7/4), 6-1 au Challenger de Rennes, sur les terres de Rinderknech.

Après ces deux duels sur le circuit secondaire, Bonzi a remporté leurs deux autres confrontations sur le circuit principal, sur dur à Indian Wells en 2022 et sur gazon à Stuttgart quelques mois plus tard.

L'enjeu sera autrement plus important vendredi, puisque ni Bonzi ni Rinderknech n'ont encore goûté aux joies d'une deuxième semaine en Grand Chelem.

"C'est le Clasico, on s'est joués pas mal de fois mais ça faisait longtemps", s'est délecté par avance Bonzi, supporter de l'OM.

"Je ne sais pas si c'est un Clasico, mais en tout cas, c'est un de mes meilleurs amis sur le circuit, donc c'est génial de le jouer au troisième tour d'un Grand Chelem", juge le fan du Stade rennais Arthur Rinderknech, qui avait convié son prochain adversaire à son mariage juste avant Roland-Garros.

"Bonne opportunité"

Depuis les premières joutes en Challenger, "on a eu grosso modo le même parcours", retrace Bonzi.

"A deux, trois semaines près, on est rentrés dans le top 100 en même temps" à l'été 2021, rappelle le cadet. "On a eu tous les deux le même meilleur classement" en grimpant jusqu'à la 42e place, "on a connu un petit peu la Coupe Davis", mais aussi "des moments pas faciles, et c'est vrai qu'à force on est devenu assez potes", explique Bonzi.

Rinderknech confirme: son contemporain "est un super gars, je le soutiens toute l'année, je suis le premier à le +texter+ (lui envoyer un message, NDLR) pour ses belles victoires ou s'il a des petits coups de moins bien et réciproquement", assure-t-il.

Pas question cependant de faire de sentiments vendredi au vu de l'enjeu.

"Les deux savent que c'est une bonne opportunité d'aller en huitièmes", souligne Nicolas Mahut.

Le Français Arthur Rinderknech après sa victoire contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina au deuxième tour de l'US Open à New York le 27 août 2025.

Le Français Arthur Rinderknech après sa victoire contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina au deuxième tour de l'US Open à New York le 27 août 2025.

AFP
CHARLY TRIBALLEAU

Après deux premiers tours exigeants physiquement, "ils vont avoir besoin de récupérer", poursuit-il.

"Il n'y aura plus de potes vendredi", affirme Bonzi, tombeur de l'ex-N.1 mondial Daniil Medvedev au premier tour de l'US Open.

"Déjà, on n'était plus potes parce qu'il y a eu un Rennes-Marseille" en ouverture de la Ligue 1 mi-août "et ça s'est très mal passé pour moi" (victoire 1-0 des Bretons), a plaisanté Bonzi, évidemment chambré par Rinderknech après le coup de sifflet final.

Rennes "n'a pas fait une très belle saison l'année dernière, j'étais obligé de sauter sur l'occasion", a tenté de se défendre son aîné sur le même ton badin.

Quel que soit le résultat de la rencontre de vendredi, le Breton et le Nîmois défendront très rapidement les mêmes couleurs, celles de l'équipe de France de Coupe Davis qui se déplacera mi-septembre en Croatie.

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

L'Australienne Jessica Fox, championne olympique de canoë slalom lors des JO de Paris-2024, à Vaires-sur-Marne le 31 juillet 2024.
Sport

La championne olympique de canoë Jessica Fox se rétablit après l'ablation d'une tumeur

Le Français Arthur Rinderknech au 2e tour de l'US Open contre l'Espagnol Alejandro Davidovich le 27 août 2025 à New York
Sport

US Open: Bonzi et Rinderknech s'affronteront pour une place en huitièmes

La Bélarusse Aryna Sabalenka célèbre sa victoire au deuxième tour de l'US Open contre la Russe Polina Kudermetova à New York, le 27 août 2025
Sport

US Open: Alcaraz et Sabalenka gagnent avec maestria, Djokovic peine, Ruud et Rune au tapis

40.71427, -74.00597

À la une

International

Guerre en Ukraine : 8 morts et 30 blessés après une nuit marquée par une attaque russe de grande ampleur sur Kiev

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier rendant hommage à Ilan Halimi

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

International

A Chisinau, Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération