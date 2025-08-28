US Open: Bonzi-Rinderknech, derby d'amis pour un huitième inédit

Le Français Benjamin Bonzi lors de sa victoire au premier tour de l'US Open contre le Russe Daniil Medvedev, le 24 août 2025 à New York.

Un derby entre copains mais pas un match amical: Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech mettront leur amitié de côté vendredi au troisième tour de l'US Open, le temps d'un duel 100% français dont le vainqueur jouera son premier huitième de finale en Grand Chelem.

Comme s'ils n'avaient pas déjà assez en commun, les deux Français entraînés par des compatriotes en activité (Nicolas Mahut pour Bonzi, Lucas Pouille pour Rinderknech) ont tous les deux gagné en cinq manches mercredi pour entériner leurs retrouvailles.

Et le match de vendredi pourrait lui aussi jouer les prolongations, prévient déjà Benjamin Bonzi (51e mondial).

"Généralement, il y a beaucoup de tie-breaks" entre les deux hommes. "On s'est joués quelques fois, il y a très souvent eu des 7-6", se remémore le droitier de 29 ans.

"J'ai bien compris que maintenant, il ne fallait pas que je cherche à faire 1h45 de match, ça n'arrive jamais en Grand Chelem", a souri en retour Rinderknech, 82e mondial à 30 ans.

Les deux Français se sont affrontés quatre fois dans leur carrière: Rinderknech avait remporté 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3) le premier affrontement en 2021 au Challenger d'Istanbul, avant que Bonzi n'égalise en s'imposant 6-7 (9/11), 7-6 (7/4), 6-1 au Challenger de Rennes, sur les terres de Rinderknech.

Après ces deux duels sur le circuit secondaire, Bonzi a remporté leurs deux autres confrontations sur le circuit principal, sur dur à Indian Wells en 2022 et sur gazon à Stuttgart quelques mois plus tard.

L'enjeu sera autrement plus important vendredi, puisque ni Bonzi ni Rinderknech n'ont encore goûté aux joies d'une deuxième semaine en Grand Chelem.

"C'est le Clasico, on s'est joués pas mal de fois mais ça faisait longtemps", s'est délecté par avance Bonzi, supporter de l'OM.

"Je ne sais pas si c'est un Clasico, mais en tout cas, c'est un de mes meilleurs amis sur le circuit, donc c'est génial de le jouer au troisième tour d'un Grand Chelem", juge le fan du Stade rennais Arthur Rinderknech, qui avait convié son prochain adversaire à son mariage juste avant Roland-Garros.

"Bonne opportunité"

Depuis les premières joutes en Challenger, "on a eu grosso modo le même parcours", retrace Bonzi.

"A deux, trois semaines près, on est rentrés dans le top 100 en même temps" à l'été 2021, rappelle le cadet. "On a eu tous les deux le même meilleur classement" en grimpant jusqu'à la 42e place, "on a connu un petit peu la Coupe Davis", mais aussi "des moments pas faciles, et c'est vrai qu'à force on est devenu assez potes", explique Bonzi.

Rinderknech confirme: son contemporain "est un super gars, je le soutiens toute l'année, je suis le premier à le +texter+ (lui envoyer un message, NDLR) pour ses belles victoires ou s'il a des petits coups de moins bien et réciproquement", assure-t-il.

Pas question cependant de faire de sentiments vendredi au vu de l'enjeu.

"Les deux savent que c'est une bonne opportunité d'aller en huitièmes", souligne Nicolas Mahut.

Le Français Arthur Rinderknech après sa victoire contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina au deuxième tour de l'US Open à New York le 27 août 2025. AFP

Après deux premiers tours exigeants physiquement, "ils vont avoir besoin de récupérer", poursuit-il.

"Il n'y aura plus de potes vendredi", affirme Bonzi, tombeur de l'ex-N.1 mondial Daniil Medvedev au premier tour de l'US Open.

"Déjà, on n'était plus potes parce qu'il y a eu un Rennes-Marseille" en ouverture de la Ligue 1 mi-août "et ça s'est très mal passé pour moi" (victoire 1-0 des Bretons), a plaisanté Bonzi, évidemment chambré par Rinderknech après le coup de sifflet final.

Rennes "n'a pas fait une très belle saison l'année dernière, j'étais obligé de sauter sur l'occasion", a tenté de se défendre son aîné sur le même ton badin.

Quel que soit le résultat de la rencontre de vendredi, le Breton et le Nîmois défendront très rapidement les mêmes couleurs, celles de l'équipe de France de Coupe Davis qui se déplacera mi-septembre en Croatie.