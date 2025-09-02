US Open: choc Djokovic-Alcaraz en demi-finales, Sabalenka qualifiée sur forfait

Le Serbe Novak Djokovic lors de son quart de finale contre l'Américain Taylor Fritz, le 2 septembre 2025 à New York

En gémissant puis en dansant, Novak Djokovic a rejoint mardi Carlos Alcaraz en demi-finales de l'US Open, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka se qualifiant elle sans jouer pour le dernier carré, où elle retrouvera Jessica Pegula, sa victime en finale de l'édition 2024.

Djokovic serre les dents

Malmené physiquement par le finaliste sortant à New York Taylor Fritz (4e au classement ATP), Novak Djokovic s'est montré plus réaliste que l'Américain pour s'imposer en quatre sets mardi en quarts de finale: 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

Il a célébré sa victoire en esquissant quelques pas de danse pour sa fille, qui vient de fêter son anniversaire loin de son père.

"C'était un match incroyablement serré, j'ai eu de la chance d'écarter plusieurs balles de break à des moments importants dans le deuxième set", a soufflé le vainqueur.

"Durant l'essentiel des deuxième et troisième sets, il (Fritz, NDLR) était le meilleur joueur sur le court", a jugé un Djokovic soulagé d'avoir maintenu en vie son rêve d'un 25e titre record en Grand Chelem.

Dans les deux premiers sets, a jugé Fritz, "je trouve qu'il a commis beaucoup plus d'erreurs que d'habitude (...) et j'ai eu tellement de balles de break. Donc normalement, je ne peux pas ressortir de ces deux premiers sets mené deux manches à rien. Je dois mieux jouer".

Carlos Alcaraz lors de son quart de finale à l'US Open, le 2 septembre 2025 AFP

Son tombeur retrouvera vendredi dans le dernier carré le N.2 mondial Carlos Alcaraz, qu'il avait dominé en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier lors de leur dernière confrontation.

"Les deux jours à venir vont être vraiment cruciaux pour mettre mon corps en condition, le préparer à se battre durant cinq sets si nécessaire" contre l'Espagnol, a affirmé Djokovic.

"Je ne vais en tout cas pas hisser le drapeau blanc en entrant sur le court", a promis le Serbe.

Eliminé l'an dernier au deuxième tour, Alcaraz est revenu à New York le couteau entre les dents et s'est imposé mardi 6-4, 6-2, 6-4 contre le Tchèque Jiri Lehecka (21e).

Souvent dépeint comme un joueur inconstant, coupable de relâchements soudains en plein match, Alcaraz a tenu la barre trois sets durant, comme aux tours précédents, et n'a concédé aucune balle de break.

En quête de la place de numéro un mondial, Alcaraz est certain de détrôner Jannik Sinner s'il remporte le titre à New York.

"C'est vraiment dur de ne pas penser" à la place de N.1, a admis Alcaraz après sa victoire. "Mais à chaque fois que je pénètre sur le court, j'essaye de ne pas l'avoir en tête. Si j'y songeais trop, je me mettrais beaucoup de pression", a-t-il ajouté.

Mercredi, les deux derniers quarts de finale opposeront Jannik Sinner à Lorenzo Musetti (10e) et Alex De Minaur (8e) à Felix Auger-Aliassime (27e).

Sabalenka retrouve Pegula

Aryna Sabalenka célèbre sa victoire contre l'Espagnole Cristina Bucsa, le 31 août 2025 à New York AFP

Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka a bénéficié mardi du forfait sur blessure de la Tchèque Marketa Vondrousova (60e), qu'elle devait affronter en quarts de finale.

"Durant un entraînement aujourd'hui, j'ai senti mon genou de nouveau et après consultation avec le médecin du tournoi, j'ai décidé de ne pas risquer d'aggraver la blessure", a écrit dans un communiqué la lauréate de Wimbledon en 2023, précisant que la lésion datait de son match précédent.

Ce retrait a planté le décor des retrouvailles entre Sabalenka et Pegula, après une finale serrée à New York l'an passé, remportée par la N.1 mondiale, 7-5, 7-5.

Plus tôt mardi, l'Américaine s'était promptement extraite de son quart de finale face à la Tchèque Barbora Krejcikova (62e), 6-3, 6-3, émoussée par un marathon de trois heures en huitièmes de finale face à l'Américaine Taylor Townsend.

En cinq matches, Pegula n'a toujours pas abandonné le moindre set.

"J'ai eu un tableau assez dégagé jusqu'ici", a reconnu l'Américaine, "mais j'ai aussi fait le boulot, ce qui m'a permis d'emmagasiner de la confiance."

Les deux derniers quarts de finale du tableau féminin opposeront mercredi Iga Swiatek (2e) à Amanda Anisimova (9e) et Naomi Osaka (24e) à Karolina Muchova (13e).