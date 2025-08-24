US Open: Djokovic au deuxième tour en grimaçant, Sabalenka démarre bien

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka au 1er tour de l'US Open contre la Suissesse Rebeka Masarova le 24 août 2025 à New York

Le vétéran Novak Djokovic, en rodage, et la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, davantage en contrôle, se sont qualifiés dimanche pour le deuxième tour de l'US Open, au cours d'une première journée où quelques têtes de série sont déjà tombées.

Djokovic grimace mais passe

En quête à New York d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic (7e) a peiné mais s'est tiré du piège tendu au premier tour par le jeune Américain Learner Tien, 50e mondial à 19 ans et quatre fois tombeur de membres du top 10 en 2025.

Sur l'immense court Arthur-Ashe, le Serbe de 38 ans s'est imposé 6-1, 7-6 (7/3), 6-2 et jouera au deuxième tour contre un autre Américain, Zachary Svajda (145e).

Pour son premier match officiel depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon le 11 juillet, le quadruple vainqueur de l'US Open a souvent semblé piocher physiquement et s'est fait soigner entre le deuxième et le troisième set, semblant souffrir d'ampoules au pied.

"J'aimerais avoir l'âge de Learner, il est deux fois moins âgé que moi", a plaisanté Djokovic dans son interview d'après-match. "C'était important de garder mon sang-froid dans le tie-break du deuxième set, je me suis senti mieux ensuite", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, les outsiders américains Taylor Fritz (4e) et Ben Shelton (6e) avaient plus facilement validé leur présence au deuxième tour.

Le finaliste de l'édition 2024 s'est débarrassé 7-5, 6-2, 6-3 de son compatriote Emilio Nava (101e).

"Je suis content de m'être tiré de ce premier set serré" face à un adversaire "dangereux au premier tour", a commenté Fritz en conférence de presse. Nava a "un bon service, il frappe très bien la balle, il est difficile à breaker", l'a complimenté son bourreau, qui a désormais rendez-vous avec l'Argentin Sebastian Baez ou le Sud-Africain Lloyd Harris.

Récemment sacré à Toronto, son premier titre en Masters 1000, Shelton l'a pour sa part emporté 6-3, 6-2, 6-4 contre le Péruvien Ignacio Buse (135e) et se mesurera à l'Espagnol Pablo Carreno Busta pour une place au troisième tour.

Dans l'ultime match de la soirée sur le court Louis-Armstrong - le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise -, le lauréat de l'édition 2021 Daniil Medvedev (13e) a commencé à affronter le Français Benjamin Bonzi (51e).

"J'arrive plutôt en confiance" après un récent huitième de finale du Masters 1000 de Cincinnati, a prévenu le Français, vainqueur de ses deux premiers duels avec le Russe.

Sabalenka assure, Eala et Tjen écrivent l'histoire

Sacrée pour la première fois à l'US Open en 2024, Aryna Sabalenka a bien entamé la défense de son titre en écartant 7-5, 6-1 la Suissesse Rebeka Masarova (108e), issue des qualifications.

La Bélarusse, qui tente à New York de devenir la première joueuse depuis 2014 à gagner deux ans de suite le dernier Grand Chelem de la saison, se mesurera au deuxième tour à Polina Kudermetova.

En début de journée, la Britannique Emma Raducanu n'avait guère perdu de temps contre la Japonaise Ena Shibahara (128e), balayée 6-1, 6-2 en 1h02.

Le N.6 mondial Ben Shelton au 1er tour de l'US Open contre le Péruvien Ignacio Buse le 24 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Raducanu défiera au deuxième tour la qualifiée indonésienne Janice Tjen (149e).

Cette dernière, devenue vendredi la première joueuse de son pays à intégrer le tableau final d'un Grand Chelem depuis l'US Open 2004, a prolongé l'aventure en éliminant la 25e mondiale Veronika Kudermetova dominée 6-4, 4-6, 6-4.

Autre pionnière tennistique de son pays, la Philippine Alexandra Eala (70e) a surpris une autre tête de série, la Danoise Clara Tauson (15e mondiale) vaincue 6-3, 2-6, 7-6 (13/11) au bout du suspense.

Révélée par sa demi-finale au WTA 1000 de Miami en mars, la gauchère de 20 ans est la première femme de son pays à disputer le tableau final de l'US Open et a décroché sa première victoire dans le tableau final d'un Grand Chelem.

Récente finaliste au WTA 1000 de Cincinnati et double finaliste en Grand Chelem, Jasmine Paolini (8e) n'a pas tremblé pour éliminer 6-2, 7-6 (7/4) la qualifiée australienne Destanee Aiava.

Finaliste en 2024 à New York, Jessica Pegula (4e) devait entrer en lice juste après Djokovic sur le Central, contre l'Egyptienne Mayar Sherif (102e).