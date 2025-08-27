US Open: Djokovic bousculé, Draper forfait, Alcaraz et Sabalenka attendus en soirée

27 Aoû. 2025
Le N.7 mondial Novak Djokovic au deuxième tour de l'US Open contre l'Américain Zachary Svajda le 27 août 2025 à New York

Novak Djokovic a été bousculé mercredi en ouverture du deuxième tour de l'US Open, avant le passage de Carlos Alcaraz en soirée, tandis que la lauréate de l'édition 2021, Emma Raducanu, a mis fin au parcours inédit de l'Indonésienne Janice Tjen.

Djokovic contesté

A 38 ans, le recordman des victoires en Grand Chelem (24) chez les hommes n'est toujours pas rassasié et fait encore figure d'outsider derrière les incontournables N.1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Mercredi, il a croisé sur la route d'un possible 25e titre majeur l'Américan Zachary Svajda, 145e joueur mondial, sorti des qualifications.

Malgré son expérience limitée à ce niveau, le Californien de 22 ans n'a pas semblé le moins du monde intimidé et fait jeu égal au premier set face à une légende du tennis.

Auteur d'un nombre inhabituel de fautes directes (14 dans le premier set), Djokovic a laissé filtrer quelques signes d'agacement lors du tie-break du premier set, conclu sur une fusée décroisée de Svajda.

Mais dès le début de la deuxième manche, l'ancien numéro un mondial est parvenu à installer son jeu, face à un Svajda moins agressif qu'en début de rencontre.

Il a admis, après le match, remporté 6-7 (7-5), 6-3, 6-3, 6-1, avoir été aidé par les ennuis physiques de Svajda, qui s'est fait masser la jambe gauche à plusieurs reprises.

"Il était clair qu'il ne pouvait pas servir aussi bien que possible", a relevé le quadruple lauréat de l'US Open, "pas vraiment satisfait de (son) tennis à certains moments du match".

La Britannique Emma Raducanu au deuxième tour de l'US Open contre l'Indonésienne Janice Tjen le 27 août 2025 à New York

Tandis que les deux hommes ferraillaient sur le court Arthur-Ashe, la championne de l'US Open 2021 Emma Raducanu (36e) a contenu sans difficulté l'Indonésienne Janice Tjen, battue 6-2, 6-1 sur le court Louis-Armstrong.

La Britannique a ainsi mis fin à l'aventure de la 149e joueuse mondiale, devenue dimanche la première représentante de son pays à remporter un match dans le tableau final de l'US Open depuis près d'un quart de siècle.

"Janice joue un tennis dangereux", a commenté Raducanu après son succès mercredi.

"Je suis très satisfaite de la manière dont j'ai joué", a-t-elle néanmoins affirmé, au terme d'une partie durant laquelle elle a brillé au service et par sa capacité à se projeter vers l'avant.

Patiemment revenue après une année 2023 pourrie par les blessures, Raducanu est redevenue une menace sur le circuit, comme le prouve sa récente demi-finale au WTA 500 de Washington ou ses récents duels serrés avec la N.1 mondiale Aryna Sabalenka.

Outre la Britannique, se sont invitées au troisième tour l'Américaine Emma Navarro (tête de série N.10), demi-finaliste en 2024 à New York, et la triple finaliste du tournoi Victoria Azarenka.

Sabalenka disputera son deuxième tour en fin de soirée contre la Russe Polina Kudermetova (67e). Mirra Andreeva (5e) et Jasmine Paolini (8e), récente finaliste du WTA 1000 de Cincinnati, sont aussi attendues mercredi soir sur les courts de Flushing Meadows.

Alcaraz de nouveau en nocturne, Draper forfait

Déjà programmé en soirée lundi, Carlos Alcaraz a été de nouveau convié mercredi pour la session de nuit.

La Bélarusse Victoria Azarenka au deuxième tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York

Beaucoup ont davantage retenu de sa première sortie sa nouvelle coupe de cheveux de style militaire que son match, plié en trois manches.

L'Espagnol au crâne rasé est opposé mercredi à l'Italien Mattia Bellucci (65e), à la trajectoire ascendante, illustrée par un troisième tour à Wimbledon et un titre au Challenger de Sumter (Caroline du Sud), un tournoi du circuit secondaire.

Si l'Espagnol remporte le tournoi ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner à New York, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro un mondial.

"J'essaye de ne pas penser à cette place de N.1 et (...) simplement d'aller aussi loin que possible dans ce tournoi", a affirmé lundi le Murcien, battu dès le deuxième tour à New York en 2024.

Demi-finaliste sortant à New York, le Britannique Jack Draper (5e) a été contraint au forfait par une blessure, permettant au Belge Zizou Bergs de passer au troisième tour sans jouer.

