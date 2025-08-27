US Open: Djokovic bousculé, Draper forfait, Ruud éliminé

Le Belge Raphaël Collignon vient de créer la surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud, 12e mondial, au 2e tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York

Novak Djokovic a été malmené mercredi en ouverture du deuxième tour de l'US Open, avant le passage de Carlos Alcaraz en soirée, tandis que le finaliste 2022 Casper Ruud a chuté.

Djokovic contesté

Quatre fois titré à New York, le Serbe a gagné sans convaincre, 6-7 (7-5), 6-3, 6-1, 6-1, face à l'Américan Zachary Svajda, 145e joueur mondial, sorti des qualifications.

Totalement décomplexé face à une légende du tennis, le Californien a laissé parler sa fougue et son service, faisant jeu égal au premier set.

Djokovic a commis un nombre inhabituel de fautes directes (14 au premier set), une séquence ponctuée par plusieurs gestes de frustration.

"Je ne suis pas satisfait du niveau de mon tennis", a commenté l'ancien numéro un mondial en conférence de presse. "J'ai eu du mal à trouver du rythme."

A 38 ans, le recordman des victoires en Grand Chelem (24) chez les hommes n'est toujours pas rassasié et fait encore figure d'outsider derrière les incontournables N.1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

"Je veux jouer au meilleur niveau, mais ce n'est pas toujours possible", a déclaré Djokovic. Malgré le palmarès inégalé, il a "toujours le désir de batailler avec les jeunes. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici."

La fin de partie a été plus maîtrisée, face à un Svajda moins agressif qu'en début de rencontre.

Le Serbe a admis après le match avoir été aidé par les ennuis physiques de Svajda, qui s'est fait masser la jambe gauche à plusieurs reprises.

Le N.7 mondial Novak Djokovic au deuxième tour de l'US Open contre l'Américain Zachary Svajda le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Si Djokovic s'en est sorti, tout comme l'Américain Taylor Fritz (N.4), des têtes de série ont quitté prématurément le tournoi mercredi, notamment Casper Ruud (N.12).

Le Norvégien a échoué au cinquième set devant l'étonnant Belge Raphaël Collignon (107e mondial), dont le compteur n'affichait jusqu'ici qu'une seule victoire sur le circuit principal en 2025.

Le Liégeois s'est appuyé sur son service (18 aces) et une prise de risque maximum (52 coups gagnants mais 61 fautes directes) pour surprendre l'ancien N.2 mondial.

"J'avais tellement peur au début du match, mais j'ai fini par trouver mon rythme", a dit Collignon une fois sa victoire en poche. "C'est mon premier match en cinq sets et je gagne ! C'est le plus beau jour de ma vie !"

Autre sortie du tableau masculin, mais sans jouer, lui, le Britannique Jack Draper (N.5), forfait pour cause de blessure au bras gauche.

Côté féminin, la championne de l'US Open 2021 Emma Raducanu (36e) a contenu sans difficulté l'Indonésienne Janice Tjen, battue 6-2, 6-1 sur le court Louis-Armstrong.

La Britannique Emma Raducanu au deuxième tour de l'US Open contre l'Indonésienne Janice Tjen le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Patiemment revenue après une année 2023 pourrie par les blessures, la Britannique est redevenue une menace sur le circuit, comme le prouve sa récente demi-finale au WTA 500 de Washington ou ses récents duels serrés avec la N.1 mondiale Aryna Sabalenka.

Outre Raducanu, se sont invitées au troisième tour les Américaines Jessica Pegula (tête de série N.4) et Emma Navarro (N.10), demi-finaliste en 2024 à New York, et la triple finaliste du tournoi Victoria Azarenka.

Sabalenka disputera son deuxième tour en fin de soirée contre la Russe Polina Kudermetova (67e). Mirra Andreeva (5e) et Jasmine Paolini (8e), récente finaliste du WTA 1000 de Cincinnati, sont aussi attendues mercredi soir sur les courts de Flushing Meadows.

Alcaraz de nouveau en nocturne

Déjà programmé en soirée lundi, Carlos Alcaraz a été de nouveau convié mercredi pour la session de nuit.

L'Espagnol au crâne rasé est opposé mercredi à l'Italien Mattia Bellucci (65e), à la trajectoire ascendante, illustrée par un troisième tour à Wimbledon et un titre au Challenger de Sumter (Caroline du Sud), un tournoi du circuit secondaire.

Si l'Espagnol remporte l'épreuve new-yorkaise ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner à New York, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro un mondial.

La Bélarusse Victoria Azarenka au deuxième tour de l'US Open le 27 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"J'essaye de ne pas penser à cette place de N.1 et (...) simplement d'aller aussi loin que possible dans ce tournoi", a affirmé lundi le Murcien, battu dès le deuxième tour à New York en 2024.