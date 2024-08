US Open: Djokovic, Gauff et Sabalenka passent presque sans transpirer

Dans une journée marquée par une chaleur extrême, Novak Djokovic, Coco Gauff et Aryna Sabalenka n'ont pas tremblé pour franchir le 2e tour de l'US Open de tennis mercredi à New York.

Le grand frisson attendra sur les courts en dur de Flushing Meadows, pourtant matraqués toute la journée par une chaleur de bête, qui a fait des dégâts parmi les joueurs, mais pas chez les cadors.

Novak Djokovic, une nouvelle fois programmé en tout dernier sur le court Arthur-Ashe, n'était pas dans un grand soir, mais menait tout de même 6-4, 6-4, 2-0 avant de profiter de l'abandon de son compatriote Laslo Djere, visiblement touché au dos.

Le N.2 mondial, tenant du titre et en quête à New York d'un 25e titre du Grand Chelem, s'est d'abord montré imprécis (26 fautes lors des deux premières manches, 8 double fautes) et peu mobile, tout en accélérant au bon moment pour remporter le premier set.

Le Serbe Novak Djokovic, le 28 août 2024 à l'US Open AFP

Bousculé par Djere qui l'avait poussé au 5e set l'an dernier lors de l'US Open, "Nole" a vu son compatriote demander un temps-mort médical pour recevoir un massage, avant de décliner.

Au 3e tour, Djokovic affrontera l'Australien Alexei Popyrin, qu'il a déjà battu deux fois en tournoi Majeur cette année (2e tour à l'Open d'Australie, 3e tour à Wimbledon).

"Extrême"

Tenante du titre féminin, Coco Gauff (3e), chouchoute du public new-yorkais, n'a pas connu plus de soucis pour se défaire de l'Allemande Tatjana Maria (99e) 6-4, 6-0.

Elle aussi imprécise en première manche (20 fautes directes), elle a fini par régler la mire face à une adversaire au jeu particulier.

"J'adore Tatjana et sa famille, mais elle est vraiment pénible à affronter. Elle slice ses balles donc tu dois générer toute la puissance. C'est plus fatigant que ça en a l'air", a-t-elle commenté.

La Bélarusse Aryna Sabalenka pendant son match contre l'Italienne Lucia Bronzetti, le 28 août 2024 à l'US Open AFP

Elle rencontrera au prochain tour l'Ukrainienne Elena Svitolina.

La Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) a poursuivi son parcours sans sourciller face à l'Italienne Lucia Bronzetti (76e), expédiée 6-3, 6-1, pour défier au 3e tour la Russe Ekaterina Alexandrova.

Alors que l'Est des Etats-Unis a été frappé par une vague de chaleur, New York a vu le thermomètre grimper à 34 degrés à l'ombre, offrant avec l'humidité des matches très éprouvants.

Le Français Ugo Humbert (17e), malade dans la nuit de mardi à mercredi, a par exemple tenu 45 minutes avant de perdre contre l'Argentin Francisco Comesana (108e) 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

"Là c'est vraiment des conditions extrêmes, j'ai eu l'impression qu'il faisait 40°C sur le court et puis avec l'humidité tu sens que tu perds énormément d'eau, et puis t'as la chaleur qui te tape dessus, t'as l'impression que tu n'as plus d'énergie assez rapidement", a-t-il dit.

Choc Tiafoe/Shelton au 3e tour

Plus tôt, Alexander Zverev, 4e mondial, avait vaincu la résistance du Français Alexandre Müller (77e) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1.

L'Allemange Alexander Zverev sert contre le Français Alexandre Muller, le 28 août 2024 à l'US Open AFP

"J'ai bien mieux joué qu'au premier tour, d'autant que lui (Müller) a joué un très bon tennis, en particulier au deuxième set", a analysé Zverev.

"Je suis très content de m'être qualifié en trois sets parce que les conditions météo sont très dures aujourd'hui. Il fait très chaud et très humide, alors moins je passais de temps sur le court, mieux c'était", a-t-il ajouté.

Il affrontera vendredi l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (33e) pour une place en huitièmes de finale.

Grigor Dimitrov (9e) a lui disposé de l'Australien Rinky Hijikata (62e) 6-1, 6-1, 7-6 (7/4), tout heureux de ne pas se laisser embarquer dans un quatrième set alors que le court 17 se transformait en étuve.

La Roumaine Elena-Gabriela Ruse pendant son match contre la Tchèque Barbora Krejcikova, le 28 août 2024 à l'US Open AFP

L'Américain Frances Tiafoe a bénéficié de l'abandon de son adversaire: le demi-finaliste 2022 menait 6-4, 6-1, 1-0 lorsque le Kazakhe Alexander Shevchenko (61e), diminué physiquement, a jeté l'éponge.

Tiafoe retrouvera au prochain tour son compatriote Ben Shelton (13e), demi-finaliste l'an dernier, qui s'est défait de l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-3, 6-4, 6-4.

La surprise du jour est venue du tableau féminin avec l'élimination de la Tchèque Barbora Krejcikova (8e), vainqueur de Wimbledon, par la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (122e) 6-4, 7-5.

Sa défaite, qui s'ajoute à la sortie prématurée de Maria Sakkari (9e) sur abandon au premier tour, dégage le quart de tableau de Gauff.