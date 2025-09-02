US Open: fin de parcours pour la paire Venus Williams-Leylah Fernandez

L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez, le 2 septembre 2025 à New York

L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées mardi en quarts de finale du tournoi de double de l'US Open face aux têtes de série N.1 Katerina Siniakova et Taylor Townsend.

La Tchèque et l'Américaine l'ont emporté 6-1, 6-2 sur le court Louis-Armstrong, le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise.

Elles affronteront les quatrièmes têtes de série, la Belge Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova, pour une place en finale du dernier Grand Chelem de la saison.

Eliminée au premier tour du simple, l'aînée des sœurs Williams âgée de 45 ans avait reçu en dernière minute une invitation des organisateurs pour participer au tournoi de double, dans lequel elle est parvenue à remporter trois matches d'affilée.

Lauréate de quatorze titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa sœur cadette Serena, Venus Williams est revenue à la compétition fin juillet au tournoi de Washington, après seize mois loin du circuit WTA.

Elle a indiqué après sa défaite en simple à New York que l'US Open serait probablement son dernier tournoi de la saison.