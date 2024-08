US Open: Gauff lâche un set à Svitolina mais passe en 8es

L'Américaine Coco Gauff, tenante du titre, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'US Open en battant l'Ukrainienne Elina Svitolina le 30 août 2024 à New York

La tenante du titre Coco Gauff (3e) a perdu le premier set avant de battre l'Ukrainienne Elina Svitolina (28e) 3-6, 6-3, 6-3, vendredi au troisième tour de l'US Open.

"Je savais que ce serait dur. A chaque fois que je joue contre Elina, j'ai à faire à une vrai combattante. Il fallait que je joue mon meilleur tennis et que j'améliore mon service par rapport au match précédent. J'ai d'ailleurs mieux servi, hormis le dernier jeu et merci (au public) de m'avoir donné toute cette énergie", a commenté l'Américaine de 20 ans.

Elle est apparue tendue dans la première manche, mais n'a pas craqué dans la deuxième où Svitolina a manqué quelques occasions, laissant petit à petit Gauff se relâcher, reprendre confiance, réveiller le public et prendre l'ascendant.

"Je sentais que mon équipe était au bord de leur siège et je savais qu'il fallait que j'explose pour les faire exploser, tout comme le public. C'est ce qui s'est passé quand j'ai réussi le break dans le deuxième set. Merci au public, vous avez bondi au moment où il le fallait, vous m'avez apporté ce qu'il fallait, ça a fonctionné et j'ai pu revenir dans le match", a raconté Gauff.

De plus en plus solide, l'Américaine a ensuite plus nettement dominé la troisième manche.

Elle a gâché ses deux premières balles de match sur deux doubles fautes et Svitolina a sauvé la troisième d'un revers long de ligne gagnant. Puis l'Ukrainienne a réussi a refaire un de ses deux breaks de retard.

Mais Svitolina a complètement manqué son jeu de service suivant, le cédant blanc à Gauff qui a ainsi pu hurler sa joie de se qualifier pour les 8es de finale.

Gauff, qui a remporté l'an dernier à Flushing Meadows son premier -et seul à ce jour- titre du Grand Chelem, affrontera dimanche sa compatriote Emma Navarro (12e) ou une autre Ukrainienne, Marta Kostyuk (19e).