US Open: la belle journée américaine avec trois chances en demi-finale

A domicile, les Américains ont brillé avec trois victoires en quart de finale de l'US Open de tennis à New York mardi, pour Emma Navarro chez les femmes, ainsi que Taylor Fritz et Frances Tiafoe, qui s'affronteront en demi-finale chez les hommes.

Grâce à la première demi-finale 100% américaine chez les hommes depuis 2005 (Andre Agassi contre Robby Ginepri), les Etats-Unis sont certains de revoir un joueur en finale, une première en Grand Chelem chez les hommes depuis Andy Roddick à Flushing Meadows en 2006.

Pour cela, Taylor Fritz (12e mondial), a montré des nerfs d'acier pour se défaire de l'Allemand Alexander Zverev (4e), finaliste en 2020, 7-6 (7/2), 3-6, 6-4, 7-6 (7/3).

"C'est un sentiment incroyable. J'ai joué pas mal de quarts de finale ces dernières années et aujourd'hui (mardi), ce n'était pas pareil: je sentais que c'était vraiment mon jour pour passer un tour supplémentaire. Ca tombe bien que ce soit ici, sur ce court (Arthur-Ashe), à l'US Open, devant mon public", a commenté le Californien de 26 ans.

Dimitrov abandonne

Fritz avait déjà joué quatre quarts de finale en Majeur sans aller plus loin (Wimbledon 2022 et 2024, US Open 2023, Open d'Australie 2024).

Le joueur américain Taylor Fritz exulte après sa victoire contre l'Allemand Alexander Zverev en quart de finale de l'US Open, le 3 septembre 2024 à New York AFP

Fritz s'est notamment appuyé sur un excellent service, et jouera donc une première demie en Majeur, contre son compatriote Frances Tiafoe, qui avait déjà atteint ce niveau à l'US Open en 2022.

Tiafoe (20e) avait le match en main, mais a profité de l'abandon du Bulgare Grigor Dimitrov (9e) à 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 4-1.

"Evidemment, ce n'était pas ainsi que je voulais gagner même si je suis heureux de me qualifier en demies. C'était un match de très haut niveau. Vous allez me voir contre un autre Américain ça va être génial! Ce sera le plus gros match de notre carrière, on se connaît depuis nos 14 ans. Je ne peux pas être plus impatient", a commenté Tiafoe sur le court.

Dimitrov a abandonné, visiblement touché à l'arrière de la cuisse gauche. Le Bulgare avait déjà été contraint à l'abandon en 8e de finale de Wimbledon au mois de juillet.

L'intensité de la rencontre disputée en session nocturne a culminé lors du tie-break du 2e set, d'abord superbe, avant de se terminer sur trois doubles fautes!

Mené 4-1 en début de set, Dimitrov avait refait son break de retard et réussi un jeu décisif sublime, faisant parler son revers à une main soyeux sur un passing puis un retour de service gagnant. Menant 6 points à 3 avec deux services, il s'est alors écroulé avec deux doubles fautes, avant que Tiafoe ne lui offre lui-même le set sur une double faute.

Grimaçant par moment lors du 3e set, Dimitrov a fini par jeter l'éponge dans le 4e set alors qu'il ne semblait plus pouvoir courir.

"US Open baby!"

Deux jours après avoir éliminé la tenante du titre Coco Gauff, Emma Navarro a elle poursuivi sur sa lancée et battu l'Espagnole Paula Badosa 6-2, 7-5 pour atteindre elle aussi sa première demi-finale majeure.

L'Américaine Emma Navarro, ici au retour de service sur son revers, a battu l'Espagnol Paula Badosa, pour se hisser en demi-finale de l'US Open, le 3 septembre 2024 à New York. AFP

"C'est dingue d'être qualifiée pour les demi-finales. US Open baby!", s'est exclamé la 12e mondiale, âgée de 23 ans, qui a tenu à souligner le travail avec son entraîneur Peter Ayers "depuis huit ans".

Elle affrontera jeudi pour une place en finale la finaliste sortante Aryna Sabalenka (2e), qui a facilement dominé la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (7e) 6-1, 6-2.

Déjà deux fois vainqueur en Majeur (Open d'Australie 2023 et 2024), qualifiée en demi-finale à New York pour la 4e année de suite, la Bélarusse partira grande favorite de sa demie face à l'inexpérimentée américaine.

Avant cette saison, Navarro n'avait pas passé le 2e tour d'un Majeur: cette année, elle a atteint le 3e tour à l'Open d'Australie, les 8e de finale à Roland-Garros, le quart de finale à Wimbledon et donc au moins les demi-finales à Flushing Meadows, pour son huitième Majeur.

A ce jour, elle avait remporté son premier et unique titre WTA en janvier dernier à Hobart (Australie, dur).