US Open: les principales têtes d'affiche épargnées au premier tour

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner lors d'une séance d'entraînement avant le début de l'US Open 2025 le 21 août 2025 à New York

Les tenants du titre Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, numéros 1 mondiaux, ont hérité d'un premier tour largement à leur portée à l'US Open (24 août-7 septembre), dont le tirage effectué jeudi n'a pas offert d'affiches alléchantes.

Sacrés à New York l'an passé, l'Italien de 24 ans entrera en lice face au Tchèque Vit Kopriva (87e mondial), quand la Bélarusse de 27 ans défiera la Suisse Rebeka Masarova (109e).

Les principales autres têtes d'affiche n'auront elles non plus, a priori, pas de difficulté à rejoindre le deuxième tour. Dans le tableau masculin, le 2e mondial Carlos Alcaraz sera opposé au géant américain Reilly Opelka (2,11 m et 66e mondial) et Alexander Zverev (N.3) affrontera le Chilien Alejandro Tabilo (126e).

Dans la même partie de tableau que Novak Djokovic (7e), Alcaraz pourrait retrouver en demi-finale le Serbe, qui affronte au premier tour l'Américain Learner Tien.

A domicile, le finaliste de l'an passé Taylor Fritz (4e) devra se défaire de son compatriote Emilio Nava (101e), tandis que Ben Shelton (6e) hérite d'un qualifié ou d'un lucky loser.

L'Australien Nick Kyrgios, toujours blessé, a lui déclaré forfait quelques heures avant le tirage au sort, pour la troisième fois de la saison avant un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros et Wimbledon).

La numéro 2 mondiale Iga Swiatek lors de son huitième de finale contre la Roumaine Sorana Cirstea au tournoi WTA 1000 de Cincinnati (Etats-Unis) le 13 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Chez les dames, la numéro 2 mondiale Iga Swiatek, titrée à l'US Open en 2022, à Wimbledon en juillet et à Cincinnati lundi, débutera le dernier Grand Chelem de l'année contre la jeune Colombienne Emiliana Arango (81e). Elle pourrait croiser le chemin de Coco Gauff (3e), lauréate de Roland-Garros 2025, en demi-finale.

Gauff et sa compatriote américaine Jessica Pegula (4e), finaliste à Flushing Meadows l'an passé, seront opposées respectivement à l'Australienne Ajla Tomljanovic (84e) et à l'Egyptienne Maya Sherif (104e).

Invitée par la Fédération américaine après être sortie de sa retraite, Venus Williams affrontera la Tchèque Karolina Muchova (12e mondiale). Titrée deux fois (2000, 2001), l'Américaine de 45 ans revient à l'US Open pour la première fois depuis 2023.

Pour espérer voir des affiches attirantes, il faudra au moins patienter jusqu'aux quarts de finale du tournoi.