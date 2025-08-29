US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton

Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York

Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche.

Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain a jeté l'éponge, après s'être fait mal sur un coup droit plus tôt dans le set et avoir grimacé à plusieurs reprises en fin d'échange.

Le match s'est donc arrêté sur le score de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, alors que Mannarino a appris l'abandon de son adversaire au retour d'une pause toilettes.

En larmes, le demi-finaliste de l'édition 2023 a rapidement quitté le court Louis-Armstrong. Vainqueur début août de son premier Masters 1000 à Toronto, Shelton figurait parmi les outsiders à New York.

"Quand il a commencé à avoir mal, il menait et honnêtement, je pense qu'il aurait probablement gagné le match" s'il ne s'était pas blessé, a jugé dans son interview d'après-match le vainqueur, qui avait échoué cinq fois au troisième tour de l'US Open avant d'enfin franchir le cap vendredi.

Mannarino rejoint son compatriote Arthur Rinderknech (82e) parmi les seize derniers joueurs en lice à New York et affrontera dimanche le Tchèque Jiri Lehecka (21e) pour une place en quarts de finale.

Le dernier Français à atteindre les huitièmes de finale à l'US Open était jusqu'à vendredi Corentin Moutet, en 2022.

Ben Shelton souffrant de l'épaule gauche contraint à l'abandon face à Adrian Mannarino à l'US Open, le 29 août 2025 AFP

Il faut remonter six ans plus tôt pour trouver trace de plusieurs Français à ce stade de la compétition (Gaël Monfils, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga en 2016) à New York.

Opposé plus tard dans la journée au Tchèque Tomas Machac (22e) au troisième tour, Ugo Blanchet (184e) peut encore gonfler le contingent tricolore en huitièmes de finale en cas de victoire.