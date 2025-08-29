US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton

Le
29 Aoû. 2025 à 20h48 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York

Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York

AFP
ANGELA WEISS
Partager 2 minutes de lecture

Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche.

Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain a jeté l'éponge, après s'être fait mal sur un coup droit plus tôt dans le set et avoir grimacé à plusieurs reprises en fin d'échange.

Le match s'est donc arrêté sur le score de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, alors que Mannarino a appris l'abandon de son adversaire au retour d'une pause toilettes.

En larmes, le demi-finaliste de l'édition 2023 a rapidement quitté le court Louis-Armstrong. Vainqueur début août de son premier Masters 1000 à Toronto, Shelton figurait parmi les outsiders à New York.

"Quand il a commencé à avoir mal, il menait et honnêtement, je pense qu'il aurait probablement gagné le match" s'il ne s'était pas blessé, a jugé dans son interview d'après-match le vainqueur, qui avait échoué cinq fois au troisième tour de l'US Open avant d'enfin franchir le cap vendredi.

Mannarino rejoint son compatriote Arthur Rinderknech (82e) parmi les seize derniers joueurs en lice à New York et affrontera dimanche le Tchèque Jiri Lehecka (21e) pour une place en quarts de finale.

Le dernier Français à atteindre les huitièmes de finale à l'US Open était jusqu'à vendredi Corentin Moutet, en 2022.

Ben Shelton souffrant de l'épaule gauche contraint à l'abandon face à Adrian Mannarino à l'US Open, le 29 août 2025

Ben Shelton souffrant de l'épaule gauche contraint à l'abandon face à Adrian Mannarino à l'US Open, le 29 août 2025

AFP
ANGELA WEISS

Il faut remonter six ans plus tôt pour trouver trace de plusieurs Français à ce stade de la compétition (Gaël Monfils, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga en 2016) à New York.

Opposé plus tard dans la journée au Tchèque Tomas Machac (22e) au troisième tour, Ugo Blanchet (184e) peut encore gonfler le contingent tricolore en huitièmes de finale en cas de victoire.

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

L'attaquant de Lens Florian Thauvin (de face) après son pénalty transformé contre Brest le 29 août 2025 à Lens
Sport

Ligue 1: Lens fait plier Brest (3-1), longtemps réduit à dix

Sport

Trail: la ferveur malgré la pluie au départ de l'UTMB

Arthur Rinderknech opposé à son ami Benjamin Bonzi au troisième tour de l'US Open à Flushing Meadows, le 29 août 2025
Sport

US Open: le trentenaire Rinderknech va découvrir les huitièmes de finale d'un Grand Chelem

40.71427, -74.00597

À la une

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

Afrique

Une embarcation chavire au large de la Mauritanie: 69 morts, selon un nouveau bilan

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

International

Thaïlande : la Cour constitutionnelle destitue la Première ministre Paetongtarn Shinawatra

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand