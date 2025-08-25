US Open: Medvedev en colère contre la "décision" de l'arbitre et non le photographe qui l'a causée

25 Aoû. 2025 à 06h07 (TU)
Mis à jour le
Le Russe Daniil Medvedev lors de son match perdu contre le Français Benjamin Bonzi, au premier tour de l'US Open, le 24 août 2025 à New York

Le Russe Daniil Medvedev, furieux après le choix de l'arbitre de chaise d'accorder un second premier service à son adversaire Benjamin Bonzi dimanche au premier tour de Wimbledon sur une balle de match, a expliqué s'être mis en colère à cause de la "décision" arbitrale plutôt que du "photographe" qui l'a provoquée.

Alors qu'il servait pour le match à 6-3, 7-5, 5-4, avantage, Bonzi a manqué son premier service. Mais l'arbitre lui en a aussitôt accordé un second, en raison de "l'interférence" d'un photographe positionné en bord de court.

Medvedev s'est indigné de la décision, déclenchant un vacarme dans le public qui a interrompu le match pendant plus de cinq minutes.

A la reprise, Bonzi a perdu le troisième et le quatrième sets avant de finalement gagner en cinq manches.

"Je pense que si l'arbitre ne dit rien, Bonzi fait son deuxième service, gagne probablement le point et le match est terminé", a estimé Medvedev en conférence de presse.

"Mais il a dit +premier service+", donc "j'ai laissé parler mes émotions, mon mécontentement vis-à-vis de la décision. Ensuite, le public a fait ce qu'il a fait, sans vraiment me demander mon avis. C'était marrant à regarder", a poursuivi l'ex-N.1 mondial, actuel 13e au classement ATP.

"Je n'étais pas en colère contre le photographe (...) j'étais en colère contre la décision", a assuré Medvedev.

Alors que les joueurs disposent d'un temps limité pour servir sous peine d'avertissement voire de perte d'un point, "le retard causé par le photographe a probablement duré quatre secondes et demie", a affirmé le perdant du match.

"Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour accorder un second (premier) service", a-t-il soupiré.

"Mais bon, ça m'a aidé à revenir dans le match", a-t-il souri malgré cette troisième élimination dès le premier tour d'affilée en Grand Chelem.

Sport
ÉTATS-UNIS

