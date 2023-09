US Open: Medvedev perd un set mais passe au troisième tour

Daniil Medvedev, 3e mondial et lauréat en 2021, s'est qualifié jeudi pour le troisième tour de l'US Open en écartant l'Australien Christopher O'Connell (69e) 6-2, 6-2, 6-7 (6/8), 6-2.

"A un moment, il a décidé de mieux jouer, je ne sais pas pourquoi. Moi, je jouais pareil, mais lui a décidé de mieux jouer et c'est devenu plus difficile pour moi", a commenté le Russe de 27 ans qui s'est alors beaucoup énervé.

"L'énervement, quand on est frustré, parfois ça aide, parfois non. Et on ne sait jamais dans quel sens ça va aller", a-t-il souligné en souriant.

Car Medvedev semblait se diriger vers une victoire facile quand O'Connell a débreaké dans la troisième manche pour recoller à 4-4 et emmener le set au jeu décisif.

Le Russe s'est alors offert deux balles de match à 6/4, mais il les a gâchées par d'une double faute et d'une faute directe. Et il a commis une autre double faute, cette fois sur la balle de set, offrant ainsi la manche à son adversaire.

Medvedev a ensuite réussi le break pour mener 3-1 dans la quatrième manche et s'est offert deux balles de match supplémentaires sur le service de son adversaire à 5-2. L'Australien a sauvé la première grâce à un ace mais a commis une faute directe sur la deuxième, la quatrième au total.

Medvedev affrontera samedi l'Argentin Sebastian Baez (32e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

Vainqueur à Flushing Meadows en 2021, en battant Djokovic, qu'il avait privé du Grand Chelem cette saison-là, le Russe de 27 ans est considéré comme l'un des rares à pouvoir perturber le scénario attendu d'une nouvelle confrontation en finale entre le Serbe de 36 ans et Carlos Alcaraz, 20 ans.

Le tirage au sort a placé Medvedev potentiellement sur la route de l'Espagnol en demi-finales.