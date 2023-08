US Open: Medvedev se qualifie facilement, Ons Jabeur dans la souffrance

Le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur mondial, s'est qualifié pour le 2e tour de l'US Open mardi, en battant facilement le Hongrois Attila Balazs 6-1, 6-1, 6-0.

Sacré à Flushing Meadows en 2021, Medvedev affrontera au 2e tour le vainqueur du duel entre Australiens Max Purcell (N.43) ou Christopher O'Connell (69e mondial).

Face au Hongrois de 34 ans, dont le meilleur classement à l'ATP (76e) remonte à 2020, Medevedev a fait le break d'entrée pour mener 2-0 et remporter le premier set 6-1. Il n'a guère laissé plus de chance à son adversaire dans les deux sets suivants pour plier la rencontre en 1h14.

Vainqueur à Flushing Meadows en 2021, en battant Djokovic, qu'il avait privé du Grand Chelem cette saison-là, le Russe de 27 ans est considéré comme l'un des rares à pouvoir perturber le scénario attendu d'une nouvelle confrontation en finale entre le Serbe de 36 ans, et Carlos Alcaraz, 20 ans.

Le tirage au sort a placé Medvedev dans le tableau de l'Espagnol, qui entre en lice mardi soir, et ils pourraient se retrouver en demi-finales.

Jabeur: "pas dans ma meilleure forme"

La Tunisienne Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale et finaliste de l'US Open l'an passé, s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi mardi, mais elle a souffert et a dû se faire soigner avant de battre la Colombienne Camila Osorio (N.68), 7-5, 7-6 (7/4).

La Tunisienne Ons Jabeur le 29 août 2023 lors de sa victoire au premier tour de l'US Open face à la Colombien Camila Osorio AFP/Archives

Toujours en quête d'un premier titre en Grand Chelem, après ses trois défaites en finale des tournois de Wimbledon (2022, 2023) et à New York l'année dernière, la Tunisienne a demandé une pause médicale alors qu'elle était menée 5-4 au premier set, après une série de quatre jeux perdus d'affilée.

Jabeur était apparue enrhumée vendredi lors d'une conférence de presse et avait plaisanté sur "la climatisation américaine qui (la) tue". Toussant et visiblement fatiguée, elle a tout de même repris sa place sur le court et enchaîné trois jeux pour remporter le premier set 7-5. Elle est alors brièvement retournée à son vestiaire.

Dans le deuxième set, Jabeur a pris l'avantage et aurait pu clore la rencontre mais Osorio, très combative, a sauvé deux balles de match et poussé son adversaire au tie-break. Jabeur, qui a eu 29 ans lundi, l'a emporté 7-4 dans le jeu décisif au bout de 2h16 minutes.

"Ce n'était pas un match facile. Elle (Osorio) a joué de manière incroyable et je ne me sens pas dans ma meilleure forme aujourd'hui", a dit la Tunisienne au micro sur le court après cette victoire éprouvante.

Elle affrontera au 2e tour la Tchèque de 18 ans Linda Noskova (N.41), qui a battu au premier tour l'Américaine Madison Brengle, 103e joueuse mondiale (6-2, 6-1).