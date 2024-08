US Open: mise en route laborieuse pour Swiatek, Sinner et Alcaraz

Les N.1 mondiaux Jannik Sinner et Iga Swiatek ainsi que Carlos Alcaraz ont vécu un début d'US Open plus compliqué que prévu mardi à New York, mais continuent le tournoi à l'inverse de Stefanos Tsitsipas (11e).

Sinner, l'esprit certainement encombré par son affaire de dopage rendue publique la semaine dernière, pour laquelle il a été blanchi, a complètement raté son début de match: 14 fautes directes, trois breaks concédés, l'Italien a lâché la première manche avant de finalement dominer 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 l'Américain Mackenzie McDonald (140e).

Ce dernier a semblé complètement lâcher l'affaire à la fin de la deuxième manche: il n'a plus inscrit que six points dans le troisième set et neuf dans le quatrième.

"Il jouait très bien au début, j'ai essayé de rester dans le match mentalement. C'est ma première victoire sur ce court, après plusieurs tentatives", a souligné l'Italien avant de quitter l'enceinte immense du court Arthur-Ashe, où il avait perdu un quart de finale dantesque contre Carlos Alcaraz en 2022.

Programmé juste après Swiatek, Sinner devait être prêt à entrer sur le court assez tôt, d'autant que la Polonaise s'était rapidement échappée 4-0 face à la Russe Kamilla Rakhimova (104e).

Poignée de mains entre Iga Swiatek et Kamilla Rakhimova à l'issue de leur match à Flushing Meadows, le 27 août 2024 AFP

Mais elle a alors quelque peu déraillé et a permis à son adversaire de reprendre confiance, affichant un taux de déchet inhabituellement élevé.

Elle n'a d'ailleurs pas montré de signe de joie une fois sa balle de match remportée, preuve de son insatisfaction.

Osaka fait sensation

"J'ai bien joué au début, et moins bien après. Mon adversaire l'a bien senti", a analysé la Polonaise juste après sur sa victoire laborieuse 6-4, 7-6 (8/6).

En session nocturne, Carlos Alcaraz (N.3) a lui aussi laissé un set en route contre l'Australien Li Tu (186e), dominé 6-2, 4-6, 6-3, 6-1.

Tous deux en débardeur noir, les biceps saillants, Alcaraz et Tu, sorti des qualifications, ont offert quelques moments de grand spectacle, notamment lors du dernier jeu du deuxième set, remporté par Tu d'un revers à une main limpide long de ligne.

"Il (Tu) m'a surpris. Au premier set ça se voyait qu'il était nerveux, ensuite il a vraiment bien joué en se faisant plaisir. J'ai sûrement fait quelques erreurs que j'aurais pu éviter", a noté l'Espagnol.

Dans le tableau féminin, Naomi Osaka (88e) n'a pu réfréner quelques larmes après sa victoire contre la Lettonne Jelena Ostapenko (10e) 6-3, 6-2.

La Japonaise, ancienne N.1 mondiale avant de quitter le circuit WTA pour des difficultés psychologiques puis pour une maternité, n'avait plus battu de joueuse du Top 10 depuis sa victoire sur Kiki Bertens (9e) en 2020 à Brisbane.

"L'an dernier, j'étais venue voir Coco (Gauff) jouer sa demie. J'étais dans le public et je ne savais pas si je serais capable de rejouer à ce niveau. Alors jouer contre une joueuse aussi forte qu'Ostapenko et la battre, c'est très important pour moi", a expliqué Osaka, qui a fait sensation avec une tenue vert lime assortie de rubans inspirée d'une tendance japonaise "Lolita gothique" et dessinée pour elle par son équipementier.

Match record entre Evans et Khachanov

Osaka n'avait pas disputé les deux précédentes éditions de l'US Open. Cette année, elle a perdu au premier tour à l'Open d'Australie et au deuxième à Roland-Garros et Wimbledon.

Après l'Autrichien Dominic Thiem et l'Argentin Diego Schwartzman lundi, c'est Danielle Collins (11e) qui, à 30 ans, a joué son dernier match en Grand Chelem mardi: l'Américaine, finaliste de l'Open d'Australie 2022, a été surprise par sa compatriote Caroline Dolehide (49e) 1-6, 7-5, 6-4.

Félix Auger-Aliassime opposé au Tchèque Jakub Mensik à Flushing Meadows pour son entrée en lice à l'US Open, le 27 août 2024 Getty/AFP

Chez les hommes, la journée a aussi été marquée par les éliminations du Grec Stefanos Tsitsipas par l'Australien Thanasi Kokkinakis (86e) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3, 7-5, et du Canadien Félix Auger-Aliassime (19e) par le Tchèque Jakub Mensik (65e) 6-2, 6-4, 6-2.

Le Russe Daniil Medvedev (5e), titré à New York en 2021, s'est imposé 6-3, 3-6, 6-3, 6-1 contre le Serbe Dusan Lajovic (66e). L'Italienne Jasmine Paolini, finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon cette année, a peiné contre la Canadienne Bianca Andreescu (167e), gagnante du tournoi en 2019.

Le Britannique Dan Evans (184e) a lui remporté le match le plus long de l'histoire de l'US Open en dominant le Russe Karen Khachanov (22e) 6-7 (6/8), 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 4-6, 6-4 en 5h35 de jeu.

Le record de l'US Open datait de 1992 avec la demi-finale remportée par le Suédois Stefan Edberg face à l'Américain Michael Chang en 5 heures et 26 minutes.