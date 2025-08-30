US Open: Osaka de retour, Sinner cravache mais passe

Naomi Osaka au service lors de sa victoire contre l'Australienne Daria Kasatkina, au 3e tour de l'US Open, le 30 août 2025 à New York

L'ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka a rejoint samedi, pour la première fois depuis près de cinq ans, les huitièmes de finale d'un Grand Chelem, de même que Jannik Sinner, qui a dû se dépenser pour retourner un match mal engagé.

C'est une étape importante pour la double vainqueure de l'épreuve new-yorkaise (2018 et 2020), qui a (re) gravi les échelons depuis son année blanche en 2023, lors de laquelle elle avait donné naissance à sa fille.

"Ca a été un long chemin", a résumé la Japonaise, après avoir battu une joueuse mieux classée qu'elle, en l'occurrence l'Australienne Daria Kasatkina (N.15), 6-0, 4-6, 6-3.

Samedi, la tête de série N.23 a effectué un démarrage en boulet de canon, bien aidée par une adversaire en délicatesse avec son service.

Mais la belle mécanique s'est grippée par la suite, Osaka pêchant parfois en voulant conclure rapidement le point.

Contrainte à un troisième set, la Japonaise a persévéré et trouvé les trajectoires pour laisser régulièrement la native de Togliatti (Russie) à plusieurs mètres de la balle.

"Je ne trouve pas que j'ai bien joué", a-t-elle lâché, "mais j'ai essayé de me battre sur tous les coups. Ca a été un peu les montagnes russes sur le plan émotionnel."

En huitième, Osaka a rendez-vous avec une autre lauréate de l'US Open, Coco Gauff (N.3), qui sort de son match le plus convainquant jusqu'ici, remporté 6-3, 6-1 samedi face à la Polonaise Magdalena Frech (N.28).

"Je suis vraiment contente du jeu que j'ai produit", a-t-elle dit après son succès. "Ça a été une semaine riche en émotions. (...) Aujourd'hui, je me suis fait plaisir."

En délicatesse avec son service jusqu'ici, au point de s'adjoindre les services d'un spécialiste de biomécanique, elle a passé 79% de ses premières balles et commis une seule double faute.

Dans le tableau féminin, ont aussi accédé aux huitièmes samedi la Tchèque Karolina Muchova (N.11) et l'Ukrainienne Marta Kostyuk (N.28), qui a disposé de la dernière Française encore en lice, Diane Parry.

La N.2 mondiale Iga Swiatek disputera elle en début de soirée sur le Central son troisième tour contre la Russe Anna Kalinskaya (29e).

La Polonaise devra se méfier de son adversaire, finaliste du WTA 500 sur dur de Washington fin juillet.

D'autant que Kalinskaya a déjà battu la sextuple lauréate en Grand Chelem sur dur, en 2024 au WTA 1000 de Dubai.

La finaliste de Wimbledon Amanda Anisimova est pour sa part attendue en fin de journée face à la Roumaine Jaqueline Cristian (50e).

Réveil difficile pour Sinner

Chez les hommes, le N.1 mondial, convoqué pour la troisième fois d'affilée en matinée a eu du mal à entrer dans sa partie, au point d'être rapidement mené 4-1, avant de mater le Canadien Denis Shapovalov (N.27), 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

L'Italien a fini par passer la seconde, face un opposant au jeu agressif, décidé à pousser la balle pour profiter de la relative torpeur de Sinner.

Ont suivi des échanges d'une grande intensité, avec quelques coups spectaculaires, au filet notamment.

Sans dominer, le Tyrolien est parvenu à installer son jeu, avec ses fameux décalages dévastateurs, pour se qualifier en huitième de finale.

"Ca a été un match très très dur, a expliqué le vainqueur après sa rencontre. "Je ne suis pas une machine. Moi aussi, j'ai du mal, parfois."

Sinner pourrait retrouver en huitièmes de finale Alexander Bublik (24e), opposé au troisième tour à l'Américain Tommy Paul (14e) en session de nuit.

En dehors du N.2 mondial Carlos Alcaraz, le Kazakh est le seul joueur à avoir dominé le quadruple vainqueur de Grand Chelem en 2025, en juin sur le gazon de l'ATP 500 de Halle.

Finaliste à New York en 2020, le N.3 mondial Alexander Zverev a rendez-vous au troisième tour avec le Canadien Felix Auger-Aliassime (27e).

Dans le tableau masculin, la journée avait débuté par un duel 100% italien entre Lorenzo Musetti (10e) et Flavio Cobolli (26e).

C'est finalement le premier, médaillé de bronze des Jeux olympiques de Paris, qui s'est qualifié après l'abandon du second.