US Open: Osaka sort Gauff, Auger-Aliassime retrouve les quarts

Naomi Osaka radieuse après sa victoire expéditive sur Coco Gauff à l'US Open, le 1er septembre 2025

L'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka (24e) a balayé lundi l'Américaine Coco Gauff (3e) en huitièmes de finale de l'US Open, confirmant son retour sur le devant de la scène comme le Canadien Félix Auger-Aliassime (27e), tombeur d'Andrey Rublev (15e).

. Osaka gagne le choc contre Gauff

C'était l'affiche du jour dans le tableau féminin, et c'est la moins bien classée des deux joueuses qui a émergé: la quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka a expédié 6-3, 6-2 l'une des coqueluches du public new-yorkais, la lauréate de l'édition 2023 Coco Gauff.

"De tous les courts du monde, c'est celui que je préfère", a affirmé la Japonaise de 27 ans sur le Central, où elle a gagné l'US Open en 2018 et 2020.

"Revenir sur ce court signifie tellement pour moi", a ajouté Osaka, qui réalise à New York son meilleur parcours en Grand Chelem depuis son retour sur le circuit début 2024, après avoir donné naissance à une fille.

La droitière nippone se mesurera au prochain tour à Karolina Muchova (13e), tombeuse 6-3, 6-7 (0/7), 6-3 de Marta Kostyuk (28e).

Depuis le début de sa carrière, Osaka a toujours remporté les Grand Chelem dont elle a atteint les quarts de finale.

Accolade entre Naomi Osaka et Coco Gauff après leur opposition en 8e de finale de l'US Open, le 1er septembre 2025 à Flushing Meadows AFP

La N.2 mondiale Iga Swiatek a laissé échapper un jeu de moins qu'Osaka en huitièmes de finale, s'imposant 6-3, 6-1 contre la Russe Ekaterina Alexandrova (12e).

"Je n'ai pas laissé Ekaterina revenir dans le match dans le deuxième set", s'est réjouie la Polonaise de 24 ans, qui avait eu nettement plus de mal à s'imposer aux deuxième et troisième tours.

Sa prochaine adversaire sera soit l'Américaine Amanda Anisimova (9e), qu'elle avait écrasée 6-0, 6-0 en finale de Wimbledon mi-juillet, soit la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (22e). Les deux joueuses s'affrontent dans le dernier match de la journée de lundi sur le Central.

N.1 mondiale et tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka s'était qualifiée dès dimanche pour les quarts de finale. Elle affrontera mardi la Tchèque Marketa Vondrousova (60e) pour une place dans le dernier carré.

. Auger-Aliassime retrouve les quarts, Musetti les découvre

Félix Auger-Aliassime de nouveau en quart de finale à l'US Open après avoir écarté Andrey Rublev, le 1er septembre 2025 à Flushing Meadows Getty/AFP

Sa victoire inattendue samedi contre le N.3 mondial Alexander Zverev n'était pas qu'un feu de paille: ex-N.6 mondial, le Canadien Felix Auger-Aliassime a confirmé son retour au premier plan en dominant 7-5, 6-3, 6-4 le Russe Andrey Rublev, une de ses bêtes noires.

Grâce à sa victoire, il retrouve les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie en 2022.

Après avoir reculé au classement et connu des blessures, "j'apprécie beaucoup plus la valeur d'être en quarts de finale ici", a savouré Auger-Aliassime en conférence de presse.

Il défiera l'Australien Alex De Minaur (8e) pour une place dans le dernier carré, que le Canadien avait déjà atteint en 2021 à New York.

Tombeur expéditif (6-3, 6-2, 6-1) du qualifié suisse Leandro Riedi (435e), De Minaur va disputer à 26 ans son sixième quart de finale en Grand Chelem et tentera de s'inviter pour la première fois parmi les quatre derniers joueurs en lice.

"Quand il (Auger-Aliassime, NDLR) est en confiance, il est très difficile à battre", s'est méfié l'Australien en conférence de presse.

"Il va essayer de dicter le jeu donc il s'agira pour moi de casser son rythme, ne pas lui donner l'occasion de me harceler sur le court", a anticipé celui qu'on surnomme le "Demon".

Lorenzo Musetti partage son bonheur avec le public après sa victoire sur Jaume Munar à l'US Open le 1er septembre 2025 à Flushing Meadows Getty/AFP

L'Italien Lorenzo Musetti (10e) s'est lui offert un premier quart de finale à New York en battant 6-3, 6-0, 6-1 l'Espagnol Jaume Munar (44e).

"Ces dernières semaines ont été très difficiles, j'ai perdu plusieurs matches (...) mais je suis resté présent mentalement", s'est félicité le demi-finaliste du dernier Roland-Garros.

"J'ai très bien servi" contre Munar, a estimé l'Italien, qui vient de changer de position au service. "Je peux encore m'améliorer mais je suis très content des adaptations que j'ai faites", s'est-il satisfait.

Son prochain adversaire sera le N.1 mondial Jannik Sinner ou le Kazakh Alexander Bublik (24e), attendus sur le Central en début de soirée.