US Open: Osaka tombe au deuxième tour contre Muchova

La Japonaise Naomi Osaka (88e), double vainqueur du tournoi, a été éliminée au deuxième tour de l'US Open de tennis par la Tchèque Karolina Muchova (52e) 6-3, 7-6 (7/5), jeudi à New York.

Dans une tenue noire assortie de rubans inspirée d'une tendance japonaise "Lolita gothique", Osaka a servi à 5-4 pour le gain de la deuxième manche, se procurant même deux balles de set, mais a vu la Tchèque revenir et l'emporter au tie-break sur une volée ratée.

Quatre fois titrée en Majeur (US Open 2018 et 2020, Open d'Australie 2019 et 2021) et ex-N.1 mondiale, Naomi Osaka avait mis un terme à sa saison en septembre 2022 pour soigner des pépins physiques et sa santé mentale, avant de donner naissance à sa fille Shai en juillet 2023.

Revenue sur le circuit en janvier, elle avait déjà été stoppée au deuxième tour de Roland-Garros et de Wimbledon.

"Ce qui est difficile, c'est que je ne peux juger mon retour qu'à partir de mes résultats. Je me sens plus rapide, plus forte, mais je perds au 2e tour. C'est dur", a-t-elle concédé.

"Je prends ces défaites à coeur. Je ne veux pas sonner trop dramatique, mais mon coeur s'arrête à chaque fois que je perds. C'est pénible, mais j'apprends à être plus mature et à être capable de parler de mes défaites."

"J'ai l'impression de travailler plus dur que jamais, ça doit finir par payer. De façon assez ironique, je n'ai toujours pas rejoué de finale, mais mon cerveau est persuadé que je peux gagner ces tournois. Je sens qu'à un moment, les pièces vont s'emboîter. Peut-être pas aussi vite qu'espéré, mais je pense que ça va le faire", a-t-elle ajouté.