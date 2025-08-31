US Open: pas de miracle pour Rinderknech, Mannarino battu en quatre sets

Le Français Arthur Rinderknech s'est incliné face à l'Espagnol Carlos Alcaraz en 8es de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

Il n'y a plus de Français à l'US Open: Arthur Rinderknech (82e au classement ATP) s'est logiquement incliné contre le N.2 mondial Carlos Alcaraz en huitièmes de finale, quelques heures après la défaite en quatre sets d'Adrian Mannarino (77e).

Rinderknech cède contre Alcaraz

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de son 8e de finale de l'US Open contre le Français Arthur Rinderknech le 31 août 2025 à New York AFP

Pour son premier huitième en finale en Grand Chelem, Arthur Rinderknech (30 ans) s'est heurté à un mur, le quintuple lauréat de tournois du Grand Chelem Carlos Alcaraz.

Comme lors de ses trois duels précédents avec l'Espagnol de 22 ans, vainqueur à New York en 2022, le joueur entraîné par l'ex-N.10 mondial Lucas Pouille s'est incliné.

Malgré sa défaite 7-6 (7/3), 6-3, 6-4, Rinderknech va grimper de plus de 20 places au classement ATP pour naviguer aux alentours du top 60.

Son parcours à New York conclut un été où il aura battu son premier top 10 au Queen's (Ben Shelton) en juin, vaincu le N.3 mondial Alexander Zverev à Wimbledon et réalisé sa meilleure performance en Grand Chelem.

Rinderknech a "embêté (Alcaraz) pendant un set, mais pour battre ces joueurs-là, il faut réussir à le faire pendant plus longtemps que ça", a souligné à l'AFP Lucas Pouille.

"Après, c'est un tournoi extrêmement positif pour la suite, il peut être fier de tout ce qu'il a montré cette semaine", a-t-il salué.

Ponr Rinderknech, dominé fin mai en trois sets par le N.1 mondial Jannik Sinner à Roland-Garros avant sa défaite dimanche contre Alcaraz, "la marche est très, très haute contre ces deux joueurs".

"Maintenant, aujourd'hui comme à Roland-Garros, je ne prends pas 6-1, 6-1, 6-2. On est sur des tie-breaks, des fins de set (serrées, NDLR), une fois par-ci par-là, j'ai l'impression que j'ai une petite occasion de breaker", a poursuivi le Français en conférence de presse.

"Ça donne envie de continuer à se +challenger+ pour se rapprocher" des deux premiers joueurs mondiaux, "ou en tout cas pour essayer de les titiller encore plus".

Il va désormais pouvoir préparer le déplacement de l'équipe de France en Croatie, prévu les 12 et 13 septembre et dont l'enjeu sera de qualifier les Bleus pour la phase finale à huit équipes de la Coupe Davis.

Alcaraz va pour sa part affronter en quarts de finale un autre joueur qui a battu un Français en huitièmes, le Tchèque Jiri Lehecka (21e).

Mannarino trop court

Le Français Adrian Mannarino a été battu par le Tchèque Jiri Lehecka en 8es de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York AFP

Revenu comme Rinderknech d'un début de saison galère, où il était sorti du top 100, Adrian Mannarino a lui aussi disputé dimanche à 37 ans son premier huitième de finale à l'US Open, contre Jiri Lehecka.

L'issue a malheureusement été la même que lors de ses cinq huitièmes de finale précédents en Grand Chelem. Battu 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2 après une bagarre de trois heures et quart, le gaucher quitte New York avec un petit goût de trop peu.

Après être tombé sur Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer en huitièmes de finale de Wimbledon ou de l'Open d'Australie ces dernières années, "pour une fois, je trouve que le match était un plus à ma portée", a estimé le perdant.

"Du coup j'étais un peu plus tendu que sur les matchs précédents" et "entamé physiquement", a regretté Mannarino.

"J'ai eu une grosse contracture qui est arrivée à la fin du premier set", a révélé le Français, massé à la cuisse droite à l'issue de la troisième manche.

Pour son entraîneur Vincent Millot, "c'est une défaite aujourd'hui (dimanche), mais le parcours est fabuleux."

Avant le début du tournoi, "on aurait signé pour aller jusqu'en huitièmes de finale", a assuré cet ami de Mannarino qui s'est substitué le temps de la tournée nord-américaine sur dur au coach habituel du Français, Erwann Tortuyaux.

Le Francilien va gagner une vingtaine de places au prochain classement mondial, de quoi intégrer directement le tableau final des prochains ATP 250 et les qualifications des ATP 500, s'est-il réjoui.