US Open: pas de miracle pour Rinderknech, Mannarino battu en quatre sets

Le
31 Aoû. 2025 à 20h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Damien GAUDISSART
© 2025 AFP
Le Français Arthur Rinderknech s'est incliné face à l'Espagnol Carlos Alcaraz en 8es de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

Le Français Arthur Rinderknech s'est incliné face à l'Espagnol Carlos Alcaraz en 8es de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

AFP
ANGELA WEISS
Partager 4 minutes de lecture

Il n'y a plus de Français à l'US Open: Arthur Rinderknech (82e au classement ATP) s'est logiquement incliné contre le N.2 mondial Carlos Alcaraz en huitièmes de finale, quelques heures après la défaite en quatre sets d'Adrian Mannarino (77e).

Rinderknech cède contre Alcaraz

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de son 8e de finale de l'US Open contre le Français Arthur Rinderknech le 31 août 2025 à New York

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de son 8e de finale de l'US Open contre le Français Arthur Rinderknech le 31 août 2025 à New York

AFP
ANGELA WEISS

Pour son premier huitième en finale en Grand Chelem, Arthur Rinderknech (30 ans) s'est heurté à un mur, le quintuple lauréat de tournois du Grand Chelem Carlos Alcaraz.

Comme lors de ses trois duels précédents avec l'Espagnol de 22 ans, vainqueur à New York en 2022, le joueur entraîné par l'ex-N.10 mondial Lucas Pouille s'est incliné.

Malgré sa défaite 7-6 (7/3), 6-3, 6-4, Rinderknech va grimper de plus de 20 places au classement ATP pour naviguer aux alentours du top 60.

Son parcours à New York conclut un été où il aura battu son premier top 10 au Queen's (Ben Shelton) en juin, vaincu le N.3 mondial Alexander Zverev à Wimbledon et réalisé sa meilleure performance en Grand Chelem.

Rinderknech a "embêté (Alcaraz) pendant un set, mais pour battre ces joueurs-là, il faut réussir à le faire pendant plus longtemps que ça", a souligné à l'AFP Lucas Pouille.

"Après, c'est un tournoi extrêmement positif pour la suite, il peut être fier de tout ce qu'il a montré cette semaine", a-t-il salué.

Ponr Rinderknech, dominé fin mai en trois sets par le N.1 mondial Jannik Sinner à Roland-Garros avant sa défaite dimanche contre Alcaraz, "la marche est très, très haute contre ces deux joueurs".

"Maintenant, aujourd'hui comme à Roland-Garros, je ne prends pas 6-1, 6-1, 6-2. On est sur des tie-breaks, des fins de set (serrées, NDLR), une fois par-ci par-là, j'ai l'impression que j'ai une petite occasion de breaker", a poursuivi le Français en conférence de presse.

"Ça donne envie de continuer à se +challenger+ pour se rapprocher" des deux premiers joueurs mondiaux, "ou en tout cas pour essayer de les titiller encore plus".

Il va désormais pouvoir préparer le déplacement de l'équipe de France en Croatie, prévu les 12 et 13 septembre et dont l'enjeu sera de qualifier les Bleus pour la phase finale à huit équipes de la Coupe Davis.

Alcaraz va pour sa part affronter en quarts de finale un autre joueur qui a battu un Français en huitièmes, le Tchèque Jiri Lehecka (21e).

Mannarino trop court

Le Français Adrian Mannarino a été battu par le Tchèque Jiri Lehecka en 8es de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

Le Français Adrian Mannarino a été battu par le Tchèque Jiri Lehecka en 8es de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

AFP
TIMOTHY A.CLARY

Revenu comme Rinderknech d'un début de saison galère, où il était sorti du top 100, Adrian Mannarino a lui aussi disputé dimanche à 37 ans son premier huitième de finale à l'US Open, contre Jiri Lehecka.

L'issue a malheureusement été la même que lors de ses cinq huitièmes de finale précédents en Grand Chelem. Battu 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2 après une bagarre de trois heures et quart, le gaucher quitte New York avec un petit goût de trop peu.

Après être tombé sur Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer en huitièmes de finale de Wimbledon ou de l'Open d'Australie ces dernières années, "pour une fois, je trouve que le match était un plus à ma portée", a estimé le perdant.

"Du coup j'étais un peu plus tendu que sur les matchs précédents" et "entamé physiquement", a regretté Mannarino.

"J'ai eu une grosse contracture qui est arrivée à la fin du premier set", a révélé le Français, massé à la cuisse droite à l'issue de la troisième manche.

Pour son entraîneur Vincent Millot, "c'est une défaite aujourd'hui (dimanche), mais le parcours est fabuleux."

Avant le début du tournoi, "on aurait signé pour aller jusqu'en huitièmes de finale", a assuré cet ami de Mannarino qui s'est substitué le temps de la tournée nord-américaine sur dur au coach habituel du Français, Erwann Tortuyaux.

Le Francilien va gagner une vingtaine de places au prochain classement mondial, de quoi intégrer directement le tableau final des prochains ATP 250 et les qualifications des ATP 500, s'est-il réjoui.

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

Le milieu lyonnais Pavel Sulc célèbre le but contre son camp de Leonardo Balerdi lors du match de Ligue 1 entre l'OL et l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium le 31 août 2025
Sport

Ligue 1: l'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

La Française Kelly Arbey inscrit un essai lors du match de poules du Mondial de rugby entre l'équipe de France et le Brésil à Exeter (Royaume-Uni) le 31 août 2025
Sport

Mondial de rugby: la France en quarts après une balade contre le Brésil

Le Français Zaccharie Risacher (gauche) à la lutte avec l'Israélien Tomer Ginat en match du premier tour de l'Euro de basket, le 31 août 2025 à Katowice (Pologne)
Sport

Euro de basket: les Bleus, sans inspiration, tombent devant Israël

40.71427, -74.00597

À la une

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

International

France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?