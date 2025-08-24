US Open: première pour Blanchet, Bonzi vient à bout de Medvedev

Le Français Benjamin Bonzi, tombeur du Russe Daniil Medvedev au 1er tour de l'US Open, le 24 août 2025 à New York

Démarrage presque parfait pour les Français à l'US Open: quatre des cinq joueurs tricolores en lice dimanche au premier jour du tournoi se sont qualifiés pour le deuxième tour, Benjamin Bonzi s'offrant une troisième fois le scalp de Daniil Medvedev.

Bonzi pas impressionné par Medvedev

Son adversaire du premier tour avait beau être ex-N.1 mondial et lauréat de l'US Open, Benjamin Bonzi (51e mondial) ne s'est pas laissé impressionner et a battu Daniil Medvedev pour la troisième fois en autant de duels.

Qu'importe l'esclandre déclenché par le Russe sur la première balle de match du Français, qui a considérablement retardé sa victoire: le droitier de 29 ans a fini par l'emporter 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 après 3h45 de bagarre.

Le Français a ainsi achevé de plomber le bilan du 13e mondial en Grand Chelem en 2025 (une seule victoire).

Bonzi affrontera au prochain tour l'Américain Marcos Giron (55e) pour tenter d'égaler son meilleur résultat à New York, un troisième tour atteint en 2023.

Ugo Blanchet sur sa lancée

Ugo Blanchet (184e) a obtenu dimanche à 26 ans sa première victoire dans le tableau final d'un Grand Chelem en dominant en quatre sets le Hongrois Fabian Marozsan (53e).

Seul rescapé tricolore des qualifications, hommes et femmes confondus, le droitier l'a emporté 6-4, 3-6, 7-6 (9/7), 6-2 et affrontera au deuxième tour le Tchèque Jakub Mensik (16e mondial).

"Le chemin a été long (...) c'est vraiment un sentiment incroyable", a savouré le natif de Saint-Julien-en-Genevois, à deux pas de la frontière suisse.

Blanchet a décroché dimanche sa deuxième victoire sur le circuit principal, un peu plus d'un an après la première à l'ATP 500 de Hambourg (terre battue).

Mannarino coupeur de tête

Pour sa 15e participation au tableau final de l'US Open, Adrian Mannarino a disposé assez facilement de la tête de série N.29, le Néerlandais Tallon Griekspoor (30e mondial), 7-5, 6-4, 6-0.

"Je savais que j'allais devoir faire un très bon match si je voulais gagner", a déclaré l'ancien membre du top 20, retombé à la 77e place.

"J'ai vraiment réussi à faire un match hyper solide de bout en bout", a-t-il estimé. "Au niveau de la concentration, c'était très bien. J'ai réussi à le faire bosser tout le temps", s'est satisfait un des hommes en formes du tennis français ces dernières semaines.

Le Francilien a notamment atteint récemment les huitièmes de finale à Cincinnati, où il a tenu la dragée haute au N.1 mondial Jannik Sinner.

Au deuxième tour, Mannarino affrontera l'Australien Jordan Thompson (58e), qui a disposé d'un autre Français, Corentin Moutet.

Moutet trop peu, trop tard

Auteur d'une saison solide jusqu'ici, qui lui a permis de se hisser au meilleur classement de sa carrière (40e), Corentin Moutet a été débordé par Thompson, qui l'a emporté 6-2, 6-4, 1-6, 6-3.

Mené deux sets à rien, le Francilien a fini par lâcher les chevaux et sortir quelques coups étourdissants, pliant le troisième set 6-1.

Mais Thompson a resserré le jeu au quatrième set et s'est montré plus conquérant, au filet notamment, pour forcer la décision.

Rinderknech s'arrache

Arthur Rinderknech a lui aussi dû s'employer contre Roberto Carballes Baena, mais l'issue à été plus heureuse au terme d'un match accroché de près de quatre heures, remporté 7-6 (7-2), 7-5, 4-6, 6-2.

"C'était un combat mental contre un joueur qui est une bonne teigne, qui ne lâche rien, et je suis content de m'en sortir", a commenté le Français.

Le Varois était en délicatesse avec son coup droit et a commis la bagatelle de 57 fautes directes.

Quelques jours après un coup de chaud qui l'avait contraint à l'abandon au Masters 1000 de Cincinnati, il a aussi été victime d'un contrecoup physique dans le troisième set, faisant même appel au masseur pour soulager sa cuisse gauche.

"Il n'y a pas vraiment d'inquiétude" sur le plan physique, a-t-il assuré avant de défier au deuxième tour un autre Espagnol, Alejandro Davidovich Fokina (18e).