US Open: Sabalenka de retour en finale, contre Osaka ou Anisimova

La Bélarusse Aryna Sabalenka célèbre sa victoire contre l'Américaine Jessica Pegula en demi-finale de l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025

Elle aura une troisième et dernière chance de remporter un Grand Chelem en 2025: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a gagné jeudi sa place en finale de l'US Open, où elle disputera le titre à Naomi Osaka (24e) ou Amanda Anisimova (9e).

Sabalenka à un match du doublé

L'affiche de la première demi-finale de la soirée était une redite de la finale de l'an dernier à New York, et l'issue a été identique.

Sur un court Arthur-Ashe acquis à la cause de l'Américaine Jessica Pegula (4e mondiale), Aryna Sabalenka s'est imposée 4-6, 6-3, 6-4.

La Bélarusse Aryna Sabalenka sert face à l'Américaine Jessica Pegula en demi-finale de l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025 AFP

Elle tentera samedi de devenir la première joueuse depuis Serena Williams, victorieuse sans discontinuer de 2012 à 2014, à gagner deux années de suite à New York.

Triple lauréate en Grand Chelem, la Bélarusse de 27 ans a accumulé les déceptions cette saison en Grand Chelem: défaite en finale à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros, en demi-finales à Wimbledon.

"Je suis tellement impatiente d'avoir cette nouvelle occasion, de jouer cette nouvelle finale", a assuré Sabalenka en conférence de presse.

Un deuxième titre d'affilée "signifierait beaucoup pour moi, je serais la personne la plus heureuse au monde", a-t-elle anticipé.

"Samedi, je me battrai pour chaque point comme s'il s'agissait du dernier de ma vie", avait déjà prévenu la Bélarusse dans son interview d'après-match.

L'Américaine Jessica Pegula effectue un retour face à la Bélarusse Aryna Sabalenka en demi-finale de l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025 AFP

Le duel contre Pegula, qu'elle a désormais battue huit fois en dix confrontations, a pourtant mal démarré jeudi: débreakée immédiatement après avoir pris le service de son adversaire, Sabalenka a cédé une deuxième fois son engagement face à une Américaine en fusion, multipliant services millimétrés et coups droits supersoniques.

Sortie du court à la fin du premier acte, Sabalenka a eu une réaction d'orgueil dans le deuxième set, face à une Pegula soudain plus fébrile (neuf fautes directes dans le deuxième set contre trois dans le premier).

La N.1 mondiale a breaké d'emblée dans la manche décisive, un avantage qu'elle a conservé tant bien que mal (quatre balles de débreak sauvées) pour remporter le bras de fer.

La Bélarusse Aryna Sabalenka (g) serre la main de l'Américaine Jessica Pegula après avoir remporté la demi-finale de l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025 AFP

Dans le set décisif, "je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose de travers", a estimé Pegula devant la presse. "Elle a sorti des frappes incroyables sur les balles de break", a-t-elle ajouté.

"D'un point de vue stratégique, je l'ai mieux manœuvrée que les fois précédentes. Pour notre prochain duel, j'ai l'impression de savoir ce que je dois faire. Maintenant, le mettre en application est une autre affaire", a reconnu Pegula.

La N.1 mondiale, assurée de conserver son trône à l'issue de l'US Open, quelle que soit l'issue de la finale, a perdu le seul match officiel qu'elle a disputé contre Naomi Osaka.

Elle est menée six victoires à trois dans ses duels avec Amanda Anisimova.

Osaka prête à remonter le temps

Lauréate de l'US Open en 2018 et 2020 et de retour à son meilleur niveau cet été, la Japonaise Naomi Osaka n'est plus qu'à deux matches d'un cinquième titre en Grand Chelem.

Jusqu'ici, à chaque fois que la 24e mondiale a atteint le dernier carré d'un Grand Chelem, elle a remporté le titre.

La Japonaise Naomi Osaka réagit lors de sa demi-finale contre l'Américaine Amanda Anisimova à l'US Open, à New York, le 4 septembre 2025 AFP

Mais c'était une autre époque, avant qu'Osaka ne s'éloigne du circuit pour donner naissance à une fille.

Revenue aux affaires début 2024, elle a longtemps peiné à atteindre les derniers tours des tournois auxquels elle participait.

Le WTA 1000 de Montréal, dont elle a atteint la finale début août, semble avoir provoqué un déclic.

A New York, Osaka ne s'est pas contentée d'atteindre son premier huitième de finale depuis son retour sur le circuit: la Japonaise de 27 ans a ensuite écarté Coco Gauff (3e) et Karolina Muchova (13e) pour s'offrir un duel contre Anisimova, également en grande forme.

Balayée 6-0, 6-0 par Iga Swiatek (2e) en finale de Wimbledon mi-juillet, l'Américaine a trouvé les ressources pour prendre sa revanche sur la Polonaise mercredi en quarts de finale de l'US Open.

A 23 ans, elle dispute jeudi sa troisième demi-finale en Grand Chelem après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en juillet.

Anisimova a gagné les deux duels qu'elle a livrés jusqu'ici contre Osaka, à l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2022.