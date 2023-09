US Open: Sabalenka et Medvedev de retour en demies

Dans l'étuve du court Arthur-Ashe, Aryna Sabalenka et Daniil Medvedev ont eu très chaud mais n'ont pas cédé un set mercredi pour retrouver les demi-finales de l'US Open, en attendant le choc du soir entre le tenant du titre Carlos Alcaraz et le finaliste 2020 Alexander Zverev.

Medvedev, 3e mondial et vainqueur du tournoi en 2021, a sué sang et eau pour venir à bout de son compatriote russe Andrey Rublev (8e) 6-4, 6-3, 6-4. Les deux joueurs ont frappé comme des mules et couru comme des dératés pendant 2h48.

"C'était brutal... La seule chose positive, c'est que dans ces conditions, les deux joueurs souffrent", a souligné le joueur de 27 ans qui avait perdu en huitièmes de finale à Flushing Meadows l'an dernier.

Le Russe Daniil Medvedev est de retour en demi-finale à l'US Open après avoir battu son compatriote Andrey Rublev en quarts le 6 septembre 2023 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"A la fin du deuxième set, je ne voyais presque plus la balle et je jouais, comme lui, à l'instinct. Il ne lâche jamais... mais il sait que moi non plus", a commenté l'ancien N.1 mondial qui a eu recours à deux reprises durant le match à un inhalateur proposé par le médecin du tournoi.

La victoire en poche, il a néanmoins noté son niveau de jeu du jour: "10 sur 10".

Avec désormais 54 victoires depuis le début de la saison, Medvedev est le deuxième joueur les plus victorieux en 2023, derrière Alcaraz qui compte 57 matches gagnés avant son quart de finale en soirée face à Zverev.

"Des choses à faire"

Sur dur, jusque-là personne n'a fait mieux cette saison que Medvedev et ses 37 victoires (4 titres à Rotterdam, Doha, Dubai, et Miami).

Depuis 2018, il est le joueur le plus récmpensé sur dur avec 18 titres dont l'US Open 2021, 27 finales dont l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021 et 2022, et 233 matches gagnés.

Pour sa part, Rublev jouait son neuvième quart de finale en Grand Chelem, le quatrième à Flushing Meadows et le troisième en quatre Majeurs cette année (après l'Open d'Australie et Wimbledon). Il n'est encore jamais passé en demies.

Dans le tableau féminin, Sabalenka a éprouvé beaucoup moins de difficultés pour dominer la Chinoise Qinwen Zheng (23e) 6-1, 6-4.

"J'ai très bien joué, je suis très contente de mon match et d'avoir une nouvelle chance d'aller plus loin à l'US Open", a déclaré la Bélarusse de 25 ans, lauréate en janvier de l'Open d'Australie et qui avait perdu les deux dernières années au stade des demies à Flushing Meadows.

Elle tentera jeudi d'atteindre sa deuxième finale en Grand Chelem en affrontant la Tchèque Marketa Vondrousova (9e), lauréate surprise de Wimbledon en juillet, ou l'Américaine Madison Keys (17e), finaliste du tournoi new-yorkais en 2017.

Le Russe Andrey Rublev exténué en quarts de finale de l'US Open contre son compatriote Daniil Medvedev dans la fournaise le 6 septembre 2023 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Depuis l'élimination en huitièmes de finale de la Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre, Sabalenka est assurée de devenir N.1 mondiale lundi lors de la publication du nouveau classement de la WTA.

"Je suis évidemment heureuse de devenir N.1, c'est très important, mais j'ai des choses à faire à l'US Open cette année, a-t-elle commenté. Je penserai au N.1 quand ce sera terminé."

Sabalenka est la première joueuse à atteindre le dernier carré des quatre Majeurs la même année depuis Serena Williams en 2016.

De son côté, Zheng n'avait encore jamais dépassé le troisième tour à l'US Open ni les huitièmes de finale en Grand Chelem (atteints à Roland-Garros en 2022).