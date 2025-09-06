US Open: Sabalenka tient enfin son Grand Chelem en 2025

La Bélarusse Aryna Sabalenka avec son trophée de l'US Open, le 6 septembre 2025 à New York

La troisième aura été la bonne: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté samedi un deuxième US Open d'affilée, gagnant enfin un Grand Chelem en 2025 après ses défaites en finales de l'Open d'Australie et de Roland-Garros.

A peine sa victoire 6-3, 7-6 (7/3) contre l'Américaine Amanda Anisimova (9e) entérinée, la Bélarusse de 27 ans est tombée à genoux sur le court Arthur-Ashe, se prenant la tête à deux mains avant d'aller enlacer son adversaire, le visage rougi par des larmes de joie.

"Je sais combien ça fait mal de perdre en finale" d'un Grand Chelem, a-t-elle lancé à l'adresse d'Anisimova, elle-même défaite pour la deuxième fois cette année en finale d'un tournoi majeur.

"Mais le jour où tu gagneras, et crois-moi, tu en gagneras un (Grand Chelem, ndlr), tu le savoureras d'autant plus que tu as connu ces défaites difficiles en finale", a-t-elle ajouté.

Vaincue par les Américaines Madison Keys à Melbourne et Coco Gauff à Paris, c'est sur leurs terres que la native de Minsk a pris sa revanche.

La patronne du circuit féminin est la première joueuse depuis Serena Williams, victorieuse de 2012 à 2014, à gagner le titre deux années de suite à l'US Open.

La Bélarusse Aryna Sabalenka au revers contre l'Américaine Amanda Anisimova, le 6 septembre 2025 en finale de l'US Open, à New York AFP

Sabalenka, sacrée sous un toit fermé en raison de la pluie qui s'est abattue samedi sur Flushing Meadows, est aussi la première joueuse depuis Williams et l'Allemande Angelique Kerber (2016) à disputer les finales de trois tournois du Grand Chelem au cours d'une même saison.

En plus de ses deux titres à New York, elle a gagné l'Open d'Australie en 2023 et en 2024.

"Cette victoire me procure un sentiment différent. J'ai dû surmonter beaucoup de choses pour conquérir ce titre", a souligné entre deux gorgées de champagne une Sabalenka rayonnante en conférence de presse.

"Ca signifie beaucoup pour moi de défendre mon titre, de produire un tel niveau de tennis sur le court et d'avoir géré mes émotions comme je l'ai fait pendant cette finale. Je suis super fière de moi!", a-t-elle poursuivi.

100e victoire

Avant de décrocher samedi sa 100e victoire en Grand Chelem, la Bélarusse était menée six victoires à trois par Anisimova dans leurs duels.

La native du New Jersey l'avait notamment battue en demi-finales de Wimbledon, avant de se faire écraser 6-0, 6-0 par la N.2 mondiale Iga Swiatek en finale.

"Cet été a été formidable", a souligné Anisimova (24 ans), les yeux humides. "Perdre deux finales est à la fois génial et super dur. Je ne me suis pas assez battue pour mes rêves aujourd'hui", a-t-elle regretté dans son discours sur le court.

En conférence de presse, celle qui grimpera lundi au meilleur classement de sa carrière (4e) a souligné avoir été gênée par l'éclairage du Central.

"Je n'avais pas encore joué en journée sous un toit fermé et je ne pouvais littéralement pas voir la balle quand je servais. c'était extrêmement frustrant", s'est-elle agacée, non sans louer le "super tennis" de son adversaire et son travail acharné.

Le début de match a été riche en duels de fond de court. Mieux entrée dans le bras de fer (2-0), Sabalenka s'est fait aussitôt débreaker et même passer devant par Anisimova (2-3).

Mais la Bélarusse a elle aussi répliqué sans attendre pour égaliser à 3 jeux partout et prendre ensuite les commandes sur son service (4-3).

Après un changement de côté quelque peu surréaliste où les vainqueurs des tournois de tennis fauteuil Tokito Oda et de quad Niels Vink ont eu une minute trente chrono pour présenter leurs trophées au public avant d'être invités à quitter rapidement le Central, Sabalenka a une nouvelle fois breaké son adversaire, pour prendre un avantage cette fois synonyme de gain de la manche 6-3.

La Bélarusse a bien entamé la deuxième manche mais s'est fait débreaker deux fois par une Anisimova coriace.

A 5-4, 30-30, la N.1 mondiale a expédié un smash dans le filet, se privant d'une première balle de match et offrant une ouverture que son adversaire a parfaitement exploitée pour pousser Sabalenka au tie-break.

Cette fois, la Bélarusse n'a pas tremblé et a conclu la partie au bout d'1h34.