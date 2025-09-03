US Open: Sabalenka, une reine du circuit lassée des accessits

Le
03 Sep. 2025 à 06h24 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Damien GAUDISSART
© 2025 AFP
Aryna Sabalenka après sa victoire en huitièmes de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

Aryna Sabalenka après sa victoire en huitièmes de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

AFP
CHARLY TRIBALLEAU
Partager 3 minutes de lecture

C'est une reine sans couronne majeure qui s'apprête à disputer jeudi les demi-finales de l'US Open: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka doit gagner ses deux prochains matches si elle veut éviter d'achever la saison 2025 bredouille en Grand Chelem.

Défaite en finale de l'Open d'Australie en janvier, en finale de Roland-Garros en juin, en demi-finales de Wimbledon en juillet: si le bilan satisferait sans doute une bonne partie des joueuses du circuit, la triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) ne peut s'en contenter, elle qui occupe la tête du classement WTA sans interruption depuis octobre 2024.

"J'ai appris beaucoup de leçons difficiles cette saison en Grand Chelem", a reconnu la native de Minsk en amont du tournoi.

Elle partait favorite à Melbourne, mais Madison Keys lui a damé le pion pour s'offrir son premier titre majeur à 29 ans.

A Paris, la Bélarusse de 27 ans a livré de son propre aveu "la pire finale" de sa carrière, commettant contre Coco Gauff (3e) pas moins de 70 fautes directes avant d'avoir la défaite inélégante en conférence de presse.

Le revers en demi-finales de Wimbledon contre Amanda Anisimova (9e), sur un gazon dont elle ne raffole pas, était sans doute moins frustrant.

Le fait de voir sa grande rivale Iga Swiatek (2e) remporter le tournoi, peut-être un peu plus. D'autant que la Polonaise n'était pas connue jusqu'alors pour apprécier le gazon.

Tenante du titre à l'US Open, Sabalenka ne se rassurera sans doute pas en consultant le palmarès du dernier Grand Chelem de la saison: depuis les trois sacres d'affilée de Serena Williams entre 2012 et 2014, aucune joueuse n'est parvenue à gagner deux années de suite à New York.

"J'espère bien changer les choses", a souri la N.1 mondiale avant le tournoi.

Sa prochaine adversaire, la 4e mondiale Jessica Pegula, lui rappellera sans doute de bons souvenirs: c'est contre l'Américaine qu'elle avait décroché son premier titre à Flushing Meadows en 2024.

"Plus forte" en 2026

Aryna Sabalenka lors de son match du premier tour de l'US Open, le 24 août 2025 à New York.

Aryna Sabalenka lors de son match du premier tour de l'US Open, le 24 août 2025 à New York.

AFP
Kena Betancur

"Ce serait cool de pouvoir prendre ma revanche", a affirmé Pegula, qui n'a laissé que six jeux à la double lauréate en Grand Chelem Barbora Krejcikova (62e) mardi en quarts de finale.

"J'aurais pu faire mieux (en 2024), je n'avais pas bien servi", se souvient l'Américaine de 31 ans, menée 7-2 dans ses duels avec la Bélarusse.

"Idéalement, j'aimerais bien sûr terminer la saison en gagnant un Grand Chelem et à la place de N.1 mondiale", a affirmé Sabalenka.

"Mais si je n'atteignais pas cet objectif, je resterais malgré tout convaincue que cette saison a été formidable", particulièrement dans sa première moitié où la patronne du circuit a remporté le WTA 500 de Brisbane et surtout les prestigieux WTA 1000 de Miami et de Madrid.

"Toutes les leçons que j'ai apprises cette saison ne me rendront que plus forte en vue de la prochaine. Je ferai en sorte de travailler encore plus dur durant la présaison pour m'assurer que l'année prochaine soit pleine de succès. De réels succès", a pris soin de préciser Sabalenka.

En atteignant les quarts de finale de l'US Open, elle s'est déjà assurée de quitter New York au sommet de la hiérarchie mondiale, quel que soit le résultat de sa dauphine et principale rivale Iga Swiatek.

Ex-N.1 mondiale, la Polonaise de 24 ans pourrait d'ailleurs retrouver son aînée en finale à New York. L'occasion serait belle pour Sabalenka d'asseoir à nouveau son autorité.

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

Novak Djokovic après sa victoire en quarts de finale de l'US Open contre Taylor Fritz, le 2 septembre 2025 à New York.
Sport

US Open: Djokovic peut-il mater l'hydre à deux têtes Sinner-Alcaraz ?

L'Italien Jannik Sinner sourit après sa victoire contre son compatriote Lorenzo Musetti lors du quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025
Sport

US Open: Sinner à grande vitesse vers les demis, Anisimova se venge de Swiatek

Le Canadien Felix Auger-Aliassime en quarts de finale de l'US Open contre l'Australien Alex de Minaur le 3 septembre 2025 à New York
Sport

US Open: Auger-Aliassime secoué mais en demi-finale

40.71427, -74.00597

À la une

International

Ukraine: "prêts" sur les garanties de sécurité, les Européens vont tester les engagements de Trump

International

Décryptage : à Pékin, la naissance d'une nouvelle coalition anti-occidentale ?

International

Guerre à Gaza : Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

International

Israël : les manifestations se multiplient

Société

Portugal: deuil national après le déraillement meurtrier d'un funiculaire à Lisbonne

International

"Une des attaques les plus graves": Israël accusé d'une frappe de drones contre des Casques bleus au Liban

International

Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine