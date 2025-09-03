US Open: Sabalenka, une reine du circuit lassée des accessits

Aryna Sabalenka après sa victoire en huitièmes de finale de l'US Open, le 31 août 2025 à New York

C'est une reine sans couronne majeure qui s'apprête à disputer jeudi les demi-finales de l'US Open: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka doit gagner ses deux prochains matches si elle veut éviter d'achever la saison 2025 bredouille en Grand Chelem.

Défaite en finale de l'Open d'Australie en janvier, en finale de Roland-Garros en juin, en demi-finales de Wimbledon en juillet: si le bilan satisferait sans doute une bonne partie des joueuses du circuit, la triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) ne peut s'en contenter, elle qui occupe la tête du classement WTA sans interruption depuis octobre 2024.

"J'ai appris beaucoup de leçons difficiles cette saison en Grand Chelem", a reconnu la native de Minsk en amont du tournoi.

Elle partait favorite à Melbourne, mais Madison Keys lui a damé le pion pour s'offrir son premier titre majeur à 29 ans.

A Paris, la Bélarusse de 27 ans a livré de son propre aveu "la pire finale" de sa carrière, commettant contre Coco Gauff (3e) pas moins de 70 fautes directes avant d'avoir la défaite inélégante en conférence de presse.

Le revers en demi-finales de Wimbledon contre Amanda Anisimova (9e), sur un gazon dont elle ne raffole pas, était sans doute moins frustrant.

Le fait de voir sa grande rivale Iga Swiatek (2e) remporter le tournoi, peut-être un peu plus. D'autant que la Polonaise n'était pas connue jusqu'alors pour apprécier le gazon.

Tenante du titre à l'US Open, Sabalenka ne se rassurera sans doute pas en consultant le palmarès du dernier Grand Chelem de la saison: depuis les trois sacres d'affilée de Serena Williams entre 2012 et 2014, aucune joueuse n'est parvenue à gagner deux années de suite à New York.

"J'espère bien changer les choses", a souri la N.1 mondiale avant le tournoi.

Sa prochaine adversaire, la 4e mondiale Jessica Pegula, lui rappellera sans doute de bons souvenirs: c'est contre l'Américaine qu'elle avait décroché son premier titre à Flushing Meadows en 2024.

"Plus forte" en 2026

Aryna Sabalenka lors de son match du premier tour de l'US Open, le 24 août 2025 à New York. AFP

"Ce serait cool de pouvoir prendre ma revanche", a affirmé Pegula, qui n'a laissé que six jeux à la double lauréate en Grand Chelem Barbora Krejcikova (62e) mardi en quarts de finale.

"J'aurais pu faire mieux (en 2024), je n'avais pas bien servi", se souvient l'Américaine de 31 ans, menée 7-2 dans ses duels avec la Bélarusse.

"Idéalement, j'aimerais bien sûr terminer la saison en gagnant un Grand Chelem et à la place de N.1 mondiale", a affirmé Sabalenka.

"Mais si je n'atteignais pas cet objectif, je resterais malgré tout convaincue que cette saison a été formidable", particulièrement dans sa première moitié où la patronne du circuit a remporté le WTA 500 de Brisbane et surtout les prestigieux WTA 1000 de Miami et de Madrid.

"Toutes les leçons que j'ai apprises cette saison ne me rendront que plus forte en vue de la prochaine. Je ferai en sorte de travailler encore plus dur durant la présaison pour m'assurer que l'année prochaine soit pleine de succès. De réels succès", a pris soin de préciser Sabalenka.

En atteignant les quarts de finale de l'US Open, elle s'est déjà assurée de quitter New York au sommet de la hiérarchie mondiale, quel que soit le résultat de sa dauphine et principale rivale Iga Swiatek.

Ex-N.1 mondiale, la Polonaise de 24 ans pourrait d'ailleurs retrouver son aînée en finale à New York. L'occasion serait belle pour Sabalenka d'asseoir à nouveau son autorité.