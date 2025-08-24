US Open: Shelton réussit son entrée, à Sabalenka et Djokovic de l'imiter

C'est parti pour le dernier Grand Chelem de la saison: victorieux dimanche du premier match disputé sur le court Arthur-Ashe, l'Américain Ben Shelton a lancé la quinzaine de l'US Open, avant l'entrée en lice de Novak Djokovic et Aryna Sabalenka sur le Central.

Shelton au rendez-vous

Vainqueur début août à Toronto de son premier Masters 1000, le showman Ben Shelton (6e mondial) ne s'est pas laissé surprendre par le Péruvien Ignacio Buse (135e).

Vainqueur 6-3, 6-2, 6-4 en un peu plus de deux heures, l'Américain affrontera un Espagnol au deuxième tour, Pablo Carreno Busta (137e) ou Pablo Llamas Ruiz (361e).

A 22 ans, Shelton compte déjà deux demi-finales en Grand Chelem, notamment à New York où il s'était hissé dans le dernier carré en 2023.

Interrogé sur ses chances de gagner un premier US Open, l'outsider américain a répondu prudemment.

"Quand tu commences à trop te projeter, tu peux trébucher", s'est-il méfié dans son interview d'après-match.

Quatre fois vainqueur dans le Queens et vingt-quatre fois en Grand Chelem, Novak Djokovic lui succédera dimanche sur le Central.

Dans le troisième match de la journée, le Serbe en quête d'un 25e titre record dans un tournoi majeur, devra se méfier du jeune Américain Learner Tien, 50e mondial à 19 ans et bourreau régulier des meilleurs mondiaux.

En cinq duels contre des membres du top 10 en 2025, le Californien s'est imposé à quatre reprises.

Battu en demi-finales de l'Open d'Australie (sur abandon), de Roland-Garros et de Wimbledon, Djokovic (7e mondial) n'a encore jamais affronté Tien.

Le N.6 mondial Ben Shelton au 1er tour de l'US Open contre le Péruvien Ignacio Buse le 24 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sur le court Louis-Armstrong, le finaliste de l'édition 2024 de l'US Open Taylor Fritz (4e) a gagné les deux premiers sets contre son compatriote Emilio Nava (101e).

En fin de journée, le lauréat de l'édition 2021 Daniil Medvedev (13e) lui succédera sur le deuxième court dans la hiérarchie du tournoi, pour y affronter le Français Benjamin Bonzi (51e).

Tombeur du Russe au premier tour de Wimbledon, Bonzi mène deux victoires à zéro dans ses duels contre Medvedev.

"Je sais que j'ai les clés pour le battre", a affirmé le Français vendredi en conférence de presse.

"Est-ce que je vais le faire ? Je n'en sais rien (...) mais j'arrive plutôt en confiance" après s'être récemment hissé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, a-t-il complété.

Sabalenka remet son titre en jeu

Dans le tableau féminin, la Britannique Emma Raducanu n'a guère perdu de temps contre la Japonaise Ena Shibahara (128e), balayée 6-1, 6-2 en 1h02.

Révélée par sa victoire à l'US Open en 2021, la 36e mondiale n'avait plus remporté de match à New York depuis son titre.

"J'y pensais dans un coin de ma tête", a reconnu en conférence de presse la Britannique.

"C'est un tournoi particulier pour moi (...) J'étais nerveuse ce matin après mon entraînement", a avoué Raducanu, qui défiera au deuxième tour la Russe Veronika Kudermetova (25e) ou la qualifiée indonésienne Janice Tjen (149e), première joueuse de son pays à figurer dans le tableau final d'un Grand Chelem depuis l'édition 2004 de l'US Open.

Sur le court Arthur-Ashe, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka devait entamer juste après la victoire de Ben Shelton la défense de son titre new-yorkais.

Le N.4 mondial Taylor Fritz au 1er tour de l'US Open contre son compatriote Emilio Nava le 24 août 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Pour maintenir en vie ses chances de devenir la première joueuse depuis Serena Williams (de 2012 à 2014) à gagner deux années de suite à Flushing Meadows, la Bélarusse devra vaincre au premier tour la Suissesse Rebeka Masarova (108e).

Finaliste en 2024, Jessica Pegula (4e) clôturera la journée sur le Central contre l'Egyptienne Mayar Sherif (102e).

Les N.2 et 3 mondiales Iga Swiatek et Coco Gauff, principales rivales de Sabalenka pour le titre, n'entreront en lice que mardi.