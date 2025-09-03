US Open: Sinner à grande vitesse vers les demis, Anisimova se venge de Swiatek

L'Italien Jannik Sinner sourit après sa victoire contre son compatriote Lorenzo Musetti lors du quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025

Jannik Sinner a effectué une nouvelle démonstration de force mercredi pour se qualifier en demi-finale de l'US Open, tandis qu'Amanda Anisimova a pris sa revanche sur Iga Swiatek, après un 6-0, 6-0 en finale de Wimbledon.

Le n°1 mondial n'a jamais laissé planner le moindre doute face à son compatriote Lorenzo Musetti, qu'il a dominé de bout en bout, avec un score de 6-1, 6-4, 6-2.

Aucune double faute, 91% de points gagnés sur son premier service, seulement 17 fautes directes en trois sets: Sinner a rendu une copie très propre.

L'Italien Jannik Sinner frappe un retour de service contre son compatriote Lorenzo Musetti lors du quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025 AFP

Musetti a régulièrement été impuissant devant les coups de boutoir de Sinner.

Le tenant du titre à New York a baladé son adversaire d'un côté à l'autre du court.

"Je n'ai jamais joué quelqu'un qui me pousse à ce point sur les longs échanges", a observé Musetti après son élimination.

En demi-finale, Sinner retrouvera le Canadien Felix Auger-Aliassime, qu'il a corrigé le mois dernier à Cincinnati (6-0, 6-2).

A l'issue d'une bataille de 4H10, "FAA"(27e mondial) s'est défait d'Alex de Minaur (8e) en quatre sets, 4-6, 7-6 (9/7), 7-5, 7-6 (7/4).

Le Canadien Félix Auger-Aliassime célèbre sa victoire contre l'Australien Alex De Minaur en quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025 AFP

C'est une résurrection pour le Canadien de 25 ans, dont la seule demi-finale d'un tournoi majeur remonte à 2021.

"Ca n'a pas toujours été beau", a reconnu le vainqueur au terme d'une partie émaillée de 22 doubles fautes et de 93 fautes directes au total.

"Nous aurions pu jouer un peu mieux", a abondé de Minaur.

Auger-Aliassime a su prendre l'ascendant dans plusieurs moments-clefs.

"J'étais prêt à aller chercher loin", a-t-il expliqué après le match. "Même les joueurs qui gagnent des Grand Chelem ne font pas sept très bons matches" d'affilée (le nombre de tours à passer).

La revanche d'Anisimova

Torpillée 6-0, 6-0 à Wimbledon, une première pour une finale de Grand Chelem depuis 1988, Anisimova a longtemps attendu ses retrouvailles avec son bourreau sur gazon.

L'Américaine Amanda Anisimova réagit après après sa victoire contre la Polonaise Iga Swiatek en quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025 AFP

"J'ai essayé de me mettre dans le bon état d'esprit", a-t-elle déclaré après sa victoire, "et de me préparer plus mentalement que physiquement."

"Je suis entrée dans le match sans la moindre appréhension", a-t-elle insisté.

Avec son jeu très appliqué, elle a pris le dessus sur une Swiatek empruntée et trahie par sa mise en jeu (50% de premières balles passées), pour l'emporter 6-4, 6-3.

"C'est vraiment un rêve de pouvoir revenir de cette façon après Wimbledon", a commenté Anisimova.

La Polonaise Iga Swiatek frappe un coup droit contre l'Américaine Amanda Anisimova en quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025 AFP

Sextuple lauréate en Grand Chelem, Swiatek a particulièrement pêché sur les points importants.

"C'était complètement différent" du match précédent, a estimé la Polonaise. "Elle n'avait pas bien joué à Wimbledon, (...) mais elle peut produire du super tennis. Ce n'est pas une surprise."

L'Américaine rencontrera jeudi, en demi-finale, Naomi Osaka (24e), qui a surpassé la Tchèque Karolina Muchova (13e).

Vainqueure 6-4, 7-6 (7-3), la Japonaise a franchi un nouveau palier, elle qui n'avait plus évolué à ce niveau en Grand Chelem depuis près de cinq ans (Open d'Australie 2021).

La Japonaise Naomi Osaka célèbre sa victoire contre la Tchèque Karolina Muchova en quart de finale de l'US Open, à New York, le 3 septembre 2025 AFP

"Il y a eu beaucoup de travail que vous n'avez pas vu", a-t-elle expliqué au sujet de son retour au plus haut niveau. "C'est comme un rêve devenu réalité."

Après un début de match équilibré, la lauréate des éditions 2018 et 2020 a su faire la différence sur quelques points en fin de premier set.

Breakée par deux fois dans le second set, elle a, à chaque, pris le service adverse dans la foulée.

Entre les deux sets, Muchova s'est absentée lors d'un temps mort médical, pour revenir sur le terrain avec un imposant bandage sur la cuisse gauche.

"Ca m'a un peu limité sur le court", a dit la Tchèque, qui a plusieurs fois grimacé durant le second set.