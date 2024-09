US Open: Sinner s'offre une finale face à un Américain

Le N.1 mondial Jannik Sinner a tenu son rang et s'est qualifié vendredi pour sa première finale de l'US Open où il vivra la ferveur de l'immense court Arthur-Ashe à son comble, face à un Américain.

Pour devenir à 23 ans le premier Italien à atteindre la finale à Flushing Meadows, Sinner a dominé le Britannique Jack Draper (25e) 7-5, 7-6 (7/3), 6-2 au terme d'un match qui a quand même duré plus de trois heures.

"Ca a été un match très physique, comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de m'accrocher psychologiquement parce qu'il est très difficile à battre", a commenté Sinner à propos de son "bon copain", avant de se dire "heureux d'être en finale".

Pour soulever le trophée, son deuxième du Grand Chelem après celui de l'Open d'Australie en janvier, il devra battre dimanche le sobre Taylor Fritz (12e) ou l'extravagant Frances Tiafoe (20e). Ceux-ci s'affrontent à partir de 19H00 locales à New York (23H00 GMT).

"Quel que soit l'adversaire, je suis content d'être en finale et je m'attends à un match très difficile pour moi. Mais j'ai hâte de le jouer", a-t-il assuré.

"Ma saison est excellente jusque-là et les jours de finale sont toujours particuliers. A chaque fois qu'on joue un dimanche en tournoi, ça veut dire que vous faites du très bon boulot. Alors je vais continuer à faire de mon mieux et nous verrons ce que je peux faire dimanche", a-t-il ajouté.

Prolifique

Il est à ce jour le joueur ayant remporté le plus de matches sur dur cette saison (34 victoires pour deux défaites et quatre titres), devant Alexander Zverev (27 victoires). Il est aussi celui qui a gagné le plus de matches cette année en Grand Chelem avec 22 victoires, devant Carlos Alcaraz (19) qui a gagné deux Majeurs en 2024 (Roland-Garros et Wimbledon).

Après une entrée en matière dans le tournoi compliquée par la révélation au public et aux autres joueurs, quelques jours plus tôt, de deux contrôles antidopages positifs à un anabolisant subis en mars et pour lesquels il a été blanchi, le joueur italien n'a fait que monter en puissance.

L'Italien Jannik Sinner en demi-finale de l'US Open à New York contre le Britannique Jack Draper, le 6 septembre 2024 AFP

Et même s'il n'a pas joué à son meilleur niveau face à Draper, il s'est montré nettement supérieur dans les moments clés, comme le tie break du deuxième set, et a profité d'un effondrement physique de son adversaire.

Dans le premier set, chaque joueur a tenu sa mise en jeu mais à peine Draper (22 ans) a-t-il été un peu moins efficace en premières balles de service que Sinner (23 ans) en a profité pour faire le break et mener 4-3.

L'Italien a manqué le jeu suivant, permettant à son adversaire de débreaker immédiatement.

Sinner a réalisé le break décisif pour mener 6-5 et cette fois il a tenu son jeu de service pour empocher la première manche.

Chute

Malgré de nombreux jeux disputés, chaque joueur sauvant des balles de break, Sinner et Draper en sont arrivés au tie break dans la deuxième manche où l'Italien a été nettement supérieur.

Un incident a toutefois marqué le set, lorsqu'à 4-4, Sinner a remporté un point extrêmement spectaculaire durant lequel il est tombé avant de se relever et de terminer sur un fantastique coup droit gagnant. Mais dans sa chute, il s'est fait mal au poignet gauche.

Au changement de côté, il a fait appel au physio et a repris la partie.

Draper, qui a vomi sur le court juste avant, a lui aussi fait appel au médecin et repris le jeu.

L'Italien Jannik Sinner (droite) et le Britannique Jack Draper se saluent après la victoire du premier en demi-finale de l'US Open, le 6 septembre 2024 à New York AFP

Mais petit à petit, le Britannique a complètement perdu pied physiquement et a terminé sur les rotules.

De son côté, Sinner n'a plus eu l'air ennuyé par son poignet gauche.

Malgré cette défaite, Draper pourra se satisfaire de son parcours à New York: l'an dernier, il avait joué l'US Open en tant que 123e mondial, cette année, il était 25e durant la quinzaine et il entrera pour la première fois dans le Top 20 lundi.