US Open: Swiatek-Anisimova, l'heure de la revanche sonne déjà

02 Sep. 2025 à 14h42 (TU)
AFP
Par Damien GAUDISSART
Elles se sont quittées il y a un mois et demi sur un double 6-0 en finale de Wimbledon et se recroisent déjà: la N.2 mondiale Iga Swiatek et sa victime à Londres Amanda Anisimova (9e) ont rendez-vous mercredi en quarts de finale de l'US Open.

"J'ai vraiment hâte", s'est impatientée lundi l'Américaine de 24 ans après avoir à son tour infligé une roue de vélo (6-0, 6-3) à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en huitièmes de finale.

"De toute façon, à ce stade du tournoi, on ne croise que des adversaires coriaces", a ajouté la native du New Jersey, qui réalise cette année son meilleur parcours à Flushing Meadows.

"Je suis vraiment contente d'avoir une nouvelle occasion de l'affronter", a assuré Anisimova au sujet de Swiatek, qui lui a infligé mi-juillet la première double bulle en finale de Wimbledon depuis 1911.

La Polonaise de 24 ans assume cette impitoyable correction. Parmi les joueuses de tennis, "je pense que la plupart d'entre nous ont été élevées de cette manière: si tu veux devenir une championne, tu dois avoir envie de gagner le point" sur chaque échange, quitte à ne laisser parfois aucun jeu à l'adversaire, explique-t-elle.

Depuis le début du tournoi, Anisimova et Swiatek ont connu un parcours assez similaire: elles n'ont égaré qu'un set en quatre matches et ont livré des démonstrations de tennis lors de deux de leurs trois matches gagnés en deux sets.

La Polonaise Iga Swiatek lors de son 8e de finale de l'US Open face à la Russe Ekaterina Alexandrova à New York City le 1er septembre 2025.

La Polonaise Iga Swiatek lors de son 8e de finale de l'US Open face à la Russe Ekaterina Alexandrova à New York City le 1er septembre 2025.

AFP/Archives
ANGELA WEISS

Elles ont par ailleurs disputé les mêmes tournois de préparation à l'US Open, le WTA 1000 de Montréal fin juillet puis celui de Cincinnati en août.

Eliminées en huitièmes de finale, les deux protagonistes ont fait match nul au Canada avant que Swiatek ne remporte le titre dans l'Ohio, là où Anisimova disparaissait dès le deuxième tour.

Wimbledon, du "positif" malgré tout

Pour le reste, c'est surtout le palmarès qui distingue les deux droitières: Swiatek compte 24 titres dont un quart en Grand Chelem, Anisimova trois trophées dont le WTA 1000 de Doha.

Même si elle jouera mercredi sur les terres d'Anisimova, née dans le New Jersey avant de mettre le cap sur la Floride à trois ans, la Varsovienne a aussi l'avantage d'avoir déjà gagné l'US Open en 2022.

Mais la N.2 mondiale n'est pas infaillible et son jeu peut se gripper, comme lorsqu'elle a concédé une manche à la Néerlandaise Suzan Lamens (66e) au deuxième tour ou lorsqu'elle a été menée 5-1 par Anna Kalinskaya (29e) au troisième, avant de renverser la vapeur pour arracher la manche au jeu décisif.

Surtout, Anisimova a retenu davantage de Wimbledon que cette finale à sens unique.

La Polonaise Iga Swiatek après sa victoire face à la Russe Anna Kalinskaya au 3e tour de l'US Open à New York le 30 août 2025.

La Polonaise Iga Swiatek après sa victoire face à la Russe Anna Kalinskaya au 3e tour de l'US Open à New York le 30 août 2025.

AFP/Archives
CHARLY TRIBALLEAU

"Bien sûr, je n'ai pas gagné le tournoi (...) et je veux vraiment remporter un premier Grand Chelem. Mais se hisser en finale n'en était pas moins positif, et j'en tire encore beaucoup d'enseignements", a affirmé l'Américaine.

Son parcours à Wimbledon, six ans après s'être révélée en atteignant les demi-finales de Roland-Garros, lui a donné "davantage de confiance", poursuit-elle. "Je peux être fière de moi!"

Amatrice de rap, Anisimova semble parée pour la deuxième bataille de sa carrière contre Swiatek, plutôt fan de Taylor Swift et d'AC/DC.

La gagnante défiera en demi-finale la quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka (24e) ou la Tchèque Karolina Muchova (13e), double demi-finaliste sortante à New York.

