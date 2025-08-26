US Open: Venus Williams s'incline avec les honneurs au premier tour

Le
26 Aoû. 2025 à 03h16 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'Américaine Venus Williams salue le public après sa défaite au premier tour de l'US Open face à Karolina Muchova, le 25 août 2025 à New York

AFP
Kena Betancur
3 minutes de lecture

Revenue fin juillet sur le circuit WTA à 45 ans passés, la star américaine Venus Williams s'est inclinée lundi au premier tour de l'US Open, vaincue en trois sets par la 13e mondiale Karolina Muchova.

Demi-finaliste des deux dernières éditions du Grand Chelem new-yorkais, la Tchèque s'est imposée 6-3, 2-6, 6-1 face à la septuple lauréate en Grand Chelem.

"Vous m'avez fait stresser (...) j'étais un peu perdue dans le deuxième set", a lancé la gagnante au public du Central dans son interview d'après-match.

Si l'aînée des sœurs Williams n'a pas réussi à rééditer sa performance du tournoi de Washington, quand elle avait gagné fin juillet son premier match officiel après 16 mois loin du circuit, elle a offert une belle résistance à son adversaire, qui l'avait déjà dominée au premier tour de l'US Open en 2020.

Breakée dès son premier jeu de service, l'Américaine a immédiatement répliqué pour recoller à 2-2.

Elle a finalement perdu la première manche 6-3 mais a pris le service de Muchova dès l'entame du deuxième acte, s'octroyant une avance suffisante pour lui assurer le gain du deuxième set 6-4.

Malgré les encouragements des spectateurs massés autour du court Arthur-Ashe, Williams n'a plus réussi à menacer Muchova, qui a conclu la partie par un jeu blanc au bout de deux heures de duel.

La Tchèque affrontera au deuxième tour la Roumaine Sorana Cirstea ou l'Argentine Solana Sierra.

Williams achève pour sa part la tournée américaine sur dur avec un bilan (en simple) d'une victoire pour trois défaites.

Retombée à la 582e place du classement WTA, l'ex-N.1 mondiale avait intégré le tableau final à New York grâce à une invitation des organisateurs.

"Je n'ai pas gagné, mais je suis très fière de la façon dont j'ai joué", a-t-elle déclaré devant la presse.

"Avec mon équipe, on a travaillé aussi dur et aussi vite que possible, sans prendre de jours de congé. Je ne suis pas sortie dîner, je n'ai pas vu mes amis, je n'ai fait rien d'autre que m'entraîner ces trois derniers mois", a assuré l'Américaine.

Interrogée sur les tournois qu'elle pourrait encore disputer en 2025, la quadragénaire a semblé indiquer qu'elle ne s'alignerait plus en match officiel avant la fin de l'année, dans la mesure où elle ne souhaite plus voyager hors des Etats-Unis pour les disputer.

"A ce stade de ma carrière, je ne veux plus voyager loin pour jouer des tournois (...) Mon but est de faire ce dont j'ai envie", a conclu Williams, dont les yeux se sont soudainement embués en fin de conférence de presse, mettant un terme à l'exercice au bout d'un peu plus de cinq minutes.

Sport
ÉTATS-UNIS

