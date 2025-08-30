US Open: Zverev (N.3) éliminé, Sinner et Swiatek suent mais passent

Naomi Osaka au service lors de sa victoire contre l'Australienne Daria Kasatkina, au 3e tour de l'US Open, le 30 août 2025 à New York

L'Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial, a été éliminé samedi au troisième tour de l'US Open, tandis que Jannik Sinner et Iga Swiatek se sont, eux, sortis d'un mauvais pas et seront en huitièmes.

Ce n'est pas à New York que Zverev trouvera la rédemption cette année, après plus d'une décennie à courir derrière un premier titre en Grand Chelem.

Après son élimination au premier tour de Wimbledon, il a connu une nouvelle déconvenue samedi, infligée par le Canadien Felix Auger-Aliassime, vainqueur sur le score serré de 4-6, 7-6 (9-7), 6-4, 6-4.

Le Canadien de 25 ans a su négocier avec maestria la poignée de points sur lesquels s'est joué le duel, faisant preuve d'un sang-froid et d'un calme inébranlable.

"C'est bon quand vous vous sentez comme ça sur le court", a dit Auger-Aliassime après le match.

A l'inverse, Zverev, visiblement nerveux, a fait plusieurs mauvais choix lorsque le match se jouait, même s'il a commis moins de fautes directes qu'Auger-Aliassime au total (31 contre 35).

"Je n'ai pas joué un bon match, et pas un bon tournoi en général", a commenté l'Allemand après son élimination.

"Je n'ai absolument aucune sensation avec la balle ici", a-t-il expliqué. "C'était déjà le cas l'an dernier. Mais ce n'est pas vraiment une excuse".

"Je n'en ai pas terminé", a assuré, de son côté, Auger-Aliassime, qui sera opposé, en huitième, au Russe Andrey Rublev (N.15), qu'il n'a battu qu'une seule fois en huit affrontements.

Sinner et Swiatek testés

Sinner et Swiatek ont, eux, réussi à se qualifier, mais après avoir chacun connu un retard à l'allumage.

Rapidement mené 4-1, l'Italien a abandonné un set avant de passer la seconde, face un opposant au jeu agressif, décidé à pousser la balle pour profiter de la relative torpeur du numéro un mondial.

Sans dominer, le Tyrolien est parvenu à installer son jeu, avec ses fameux décalages dévastateurs, pour se qualifier en huitième de finale.

"Ca a été un match très très dur, a expliqué le vainqueur après sa rencontre. "Je ne suis pas une machine. Moi aussi, j'ai du mal, parfois".

Iga Swiatek, deuxième joueuse mondiale, a également dû batailler pour écarter samedi la Russe Anna Kalinskaya (29e), finalement vaincue 7-6 (7-2), 6-4.

Enchaînant les fautes directes (23 au premier set) en ouverture, indigente au service (37% de premières balles passées), Swiatek s'est rapidement retrouvée menée 2-5, 15-40 sur service adverse.

"Anna jouait très bien", a-t-elle observé après le match. "Elle rentrait plein de coups risqués."

Mais au moment de conclure cette première manche, le poignet de Kalinskaya s'est mis à trembler, au point de commettre deux doubles fautes et de perdre son service, après avoir gâché quatre balles de set.

Swiatek s'est jetée sur l'occasion et a alors déployé son meilleur tennis, avec notamment quelques revers décroisés tout près des lignes.

En huitième de finale, Swiatek sera opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (N.13).

Le retour d'Osaka

L'ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka (N.23) sera aussi des huitièmes, une première pour elle depuis près de cinq ans.

C'est une étape importante pour la double vainqueure de l'épreuve new-yorkaise (2018 et 2020), qui a gravi les échelons depuis son année blanche en 2023, lors de laquelle elle avait donné naissance à sa fille.

"Ca a été un long chemin", a résumé la Japonaise, après avoir battu une joueuse mieux classée qu'elle, en l'occurrence l'Australienne Daria Kasatkina (N.15), 6-0, 4-6, 6-3.

"Je ne trouve pas que j'ai bien joué", a-t-elle lâché, "mais j'ai essayé de me battre sur tous les coups. Ca a été un peu les montagnes russes sur le plan émotionnel."

En huitième, Osaka a rendez-vous avec une autre lauréate de l'US Open, Coco Gauff (N.3), qui sort de son match le plus convaincant jusqu'ici face à la Polonaise Magdalena Frech (N.28).

"Je suis vraiment contente du jeu que j'ai produit", a-t-elle dit après son succès.

Dans le tableau féminin, ont aussi accédé aux huitièmes samedi l'Américaine Amanda Anisimova (N.8), la Tchèque Karolina Muchova (N.11) et l'Ukrainienne Marta Kostyuk (N.28).