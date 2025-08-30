UTMB: Evans en tête au petit matin, abandon nocturne de D'Haene

Le Français Francois d'Haene avant le départ de l'the Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), à Chamonix le 29 août 2025.

Après une nuit marquée par d'importantes intempéries et l'abandon du favori François D'Haene, le Britannique Tom Evans faisait la course en tête de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) samedi au petit matin.

Au ravitaillement de La Fouly, peu après 6 heures du matin, Evans, 33 ans, avait quelques minutes d'avance seulement sur l'Américain Ben Dhiman et le Français Théo Detienne. Les leaders avaient encore une soixantaine de kilomètres à parcourir.

Chez les femmes, la grande favorite Courtney Dauwalter avait repris le dessus sur la Française Camille Bruyas et la Néo-Zélandaise Ruth Croft.

Partis la veille de Chamonix à 17h45 pour une boucle autour du Mont-Blanc entre la France, l'Italie et la Suisse, les 2.300 coureurs ont subi des averses quasiment toute la soirée, les forçant à évoluer dans la boue et le froid.

"On revient de l'enfer", a raconté à l'AFP au petit matin Loïc Muller, 34 ans, qui participe pour la première fois à l'épreuve reine des courses en montagne. "Le col du Bonhomme, c'était pluie, neige, pluie, boue, on est tous tombés au moins une fois", a-t-il ajouté depuis le point de ravitaillement du Lac Combal, à 70 km du départ.

Venu d'Orange, il pouvait enfin éteindre sa lampe frontale et quitter sa cape de pluie avant de se diriger vers Courmayeur.

Figurant parmi les favoris, le coureur français François D'Haene a abandonné au beau milieu de la nuit après 7h35 de course, juste avant cette zone située au coeur de la vallée d'Aoste.

"Une douleur à la jambe droite apparue ces derniers jours avait contraint François à se présenter diminué sur la ligne de départ vendredi soir (...) les douleurs à l'effort étaient trop fortes pour aller au bout", a indiqué son équipe, dans un message sur son compte Instagram.

D'Haene, 39 ans, a remporté 4 fois l'UTMB (2012, 2014, 2017 et 2021). Il détient le record du nombre de victoires pour un homme, à égalité avec l'Espagnol Kilian Jornet. Les conditions météorologiques difficiles sur le tracé ont poussé les organisateurs à raccourcir légèrement le parcours.

Les plus rapides sont attendus vers 13h30 à Chamonix.