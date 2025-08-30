UTMB: le Britannique Tom Evans file vers la victoire

Les concurrents au départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), à Chamonix le 29 août 2025.

Après une nuit marquée par d'importantes intempéries et l'abandon de l'un des favoris, François D'Haene, le Britannique Tom Evans a conforté son avance en tête de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) samedi matin.

Au ravitaillement de Trient, en Suisse, vers 9h30, Evans avait plus de vingt minutes d'avance sur l'Américain Ben Dhiman et son compatriote Josh Wade alors que les leaders avaient moins de trente kilomètres à parcourir.

"Ce n'est pas une surprise, il faisait partie de la +shortlist+ des favoris", a expliqué à l'AFP Julien Chorier, directeur des sports de l'UTMB.

Troisième en 2022, le coureur britannique de 33 ans est inséré dans le groupe de tête depuis le départ et a décidé d'accélérer dans le Grand Col Ferret, l'une des difficultés majeures du parcours de 174 km.

"Son avance lui permet maintenant d'absorber les petits moments de doute", a estimé M. Chorier.

Chez les femmes, tout peut encore arriver. La grande favorite américaine Courtney Dauwalter, triple lauréate à Chamonix, était à la surprise générale poussée dans ses retranchements.

Si elle avait repris dans la nuit le dessus sur Ruth Croft, la Néo-Zélandaise s'est finalement bien relancée entre La Fouly et Champex-Lac et affichait une foulée déterminée au lever du soleil.

"On voit souvent dominer Courtney, mais cette année elle n'a pas pu gérer comme elle a l'habitude de le faire. Elle a eu deux challengers qui ne l'ont jamais lâchée", a détaillé Julien Chorier.

La Française Camille Bruyas a également passé la soirée en tête de course féminine.

Partis la veille de Chamonix pour une boucle autour du Mont-Blanc entre la France, l'Italie et la Suisse, les 2.300 coureurs ont subi des averses quasiment toute la soirée, les forçant à évoluer dans la boue et le froid.

"Chutes à gogo"

"On revient de l'enfer", a raconté à l'AFP au petit matin Loïc Muller, 34 ans, qui participe pour la première fois à l'épreuve reine des courses en montagne. "Le col du Bonhomme, c'était pluie, neige, pluie, boue, on est tous tombés au moins une fois", a-t-il ajouté depuis le point de ravitaillement du Lac Combal, à 70 km du départ.

Venu d'Orange, il pouvait enfin éteindre sa lampe frontale et quitter sa cape de pluie avant de se diriger vers Courmayeur.

Les conditions difficiles sur le tracé, avec des températures allant jusqu'à -7°C ressenties, ont poussé les organisateurs à raccourcir légèrement le parcours peu avant le Lac Combal.

Francois d'Haene au départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), à Chamonix le 29 août 2025. AFP

"C'est quand même dur. Les montées, il y avait de la boue sur les godasses qui rajoutait du poids, les descentes des chutes à gogo", se remémore Thibault Noailles, lancé autour du Mont-Blanc avec son meilleur ami et désormais un pantalon déchiré.

Figurant parmi les favoris, le coureur français François D'Haene a abandonné au beau milieu de la nuit après 7h35 de course, juste avant cette zone située au coeur de la vallée d'Aoste.

"Une douleur à la jambe droite apparue ces derniers jours avait contraint François à se présenter diminué sur la ligne de départ vendredi soir (...) les douleurs à l'effort étaient trop fortes pour aller au bout", a indiqué son équipe, dans un message sur son compte Instagram.

D'Haene, 39 ans, a remporté 4 fois l'UTMB (2012, 2014, 2017 et 2021). Il détient le record du nombre de victoires pour un homme, à égalité avec l'Espagnol Kilian Jornet.

Les plus rapides sont attendus vers 13h30 à Chamonix. La météo, elle, devrait être beaucoup plus clémente désormais.