"On va choquer le monde": Bakary Samaké, étoile montante de la boxe

Bakary Samaké lors d'une séance d'entraînement à Torcy, à l'est de Paris, le 14 mars 2023

A 21 ans, Bakary Samaké ne perd pas de temps et voit loin. Le jeune boxeur français, qui se définit comme un félin sur le ring, se prépare déjà à disputer le 18e combat professionnel de sa carrière.

"Ça va trop vite! Je ne me serais jamais dit que ce serait allé aussi vite", admet Samaké, en pleine séance de travail dans sa salle d'entraînement de Champs-sur-Marne en région parisienne.

Classé 14e mondial des super welters, la catégorie dominée par la star américaine Terrence Crawford, le jeune boxeur affiche un solide C.V. sur le ring avec un bilan parfait de 17 victoires en autant de combats.

A l'âge où la plupart des boxeurs s'aguerrissent dans le milieu amateur, Bakary Samaké compte lui déjà plusieurs ceintures à son actif: les titres IBF junior, IBO Méditerranée et depuis novembre dernier, la ceinture WBC Silver, conquise contre l'Australien Wade Ryan par arrêt de l'arbitre.

"Rien de ce que j'ai fait n'a jamais été prévu. C'est juste le fruit du travail. Quand tu bosses dur, tout vient à toi", affirme-t-il à l'AFP.

"Le vrai moi"

Une ascension fulgurante pour le natif d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), qui a fait ses premiers pas sur le ring à l'âge de six ans. "J'étais en CP, j'étais un peu réservé dans mon coin, donc mon père m'a ramené à la boxe pour que je commence un peu à m'exprimer", se remémore-t-il sous les yeux de son père et entraîneur Issa Samaké, lui-même ancien boxeur amateur.

Bakary Samaké, l'étoile montante de la boxe, le 14 mars 2023 à la salle de Torcy AFP/Archives

"Ça m'a aidé, ça m'a enlevé cette timidité en moi. Quand j'étais sur le ring, j'étais une autre personne. C'est là que j'ai commencé à vraiment découvrir qui j'étais. La boxe m'a permis de sortir le vrai moi. (...) Aujourd'hui sur le ring, je suis un félin".

Pour sa prochaine apparition sur le ring, le 18 avril, il affrontera le Sud-Africain Roarke Knapp (26 ans, 18 victoires, 2 défaites, 1 nul) dans un cadre inédit, celui de la Défense Arena où il combattra en première partie du concert du rappeur Gazo, une première.

Pour l'occasion, un ring sera installé dans la fosse de la plus grande salle de concert d'Europe, l'antre habituelle du Racing 92, de Taylor Swift ou de Paul McCartney, qui peut accueillir jusqu'à 45.000 personnes.

"Rester calme"

"Cet événement va vraiment marquer l'histoire, on va choquer le monde", affirme-t-il. Mais pas de quoi intimider pour autant le jeune boxeur. "Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu l'habitude de combattre devant du monde. A 11 ans, j'ai fait le Cirque d'hiver. J'ai toujours eu l'habitude de combattre ce stress. Maintenant, ce n'est plus vraiment un stress. C'est du bon stress".

Pour Samaké, le combat sera aussi l'occasion de se faire encore plus remarquer à l'international. L'an dernier, il a tapé dans l'oeil de la prestigieuse société de promotion Top Rank et participe depuis à des camps d'entraînement aux Etats-Unis.

"Je mets les gants avec les meilleurs. (Début mars) j'étais à Las Vegas et j'ai mis les gants avec un +prospect+ de chez eux. Je l'ai fait vomir. Les Américains étaient choqués, je te jure".

Son père Issa l'assure: "A son âge, il fait déjà partie des tops mondiaux. Il est l'un des meilleurs +prospects+ du monde".

Au point de viser une ceinture mondiale. "Le président de la WBC m'a dit: +Quand tu veux, on peut te faire un titre mondial+. Quand tu as 21 ans et qu'on te dit ça, ça t'excite", reconnaît-il.

Mais avant de voir aussi loin, Samaké veut y aller "step by step". "Il faut rester calme", dit-il.