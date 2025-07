Vendée Globe: Jean Le Cam dit stop après six participations

Figure historique du Vendée Globe, Jean Le Cam a décidé de faire une croix sur la prochaine édition en 2028 du célèbre tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, a-t-on appris mardi auprès du navigateur de 66 ans.

"Ça devient de plus en plus compliqué de monter des projets pour être au départ. J'arrête l'Imoca et je ne repartirai pas pour le prochain Vendée", a déclaré à l’AFP Le Cam, confirmant une information du Télégramme.

"Le Crédit Agricole est propriétaire de mon bateau, il sera mis en vente ou à la location, mais l’objectif est qu'il reste à son port d’attache de Port-La-Forêt (Finistère)", a ajouté le marin.

Auprès du Télégramme, le "roi Jean" a précisé que les règles de qualification du Vendée Globe, qui obligent à participer à de nombreuses courses en amont pour valider son ticket d’entrée, ont largement encouragé sa décision.

"Je n’ai pas de souci avec la course en elle-même, mais avec le système de qualif’. On a passé trois ans avec une épée de Damoclès sur la tête à chercher de l’argent en participant à des courses en parallèle. C’est trop lourd", a détaillé Le Cam à l’AFP.

À bord d’un bateau à dérives, le doyen de la dernière édition avait terminé 20e du Vendée Globe en février, pour sa sixième participation depuis 2004, un record dans l’histoire de la course.

À son arrivée, il avait aussi invité les organisateurs à mettre en place un deuxième classement pour séparer les résultats des voiliers à foils de ceux des bateaux à dérives, estimant que le gouffre technologique était désormais trop important.

"Tu ne peux pas te battre contre des bateaux pareils", avait dit Le Cam, devenu héros du large lors de l’édition 2020 après le sauvetage in extremis du marin Kevin Escoffier, naufragé au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance.

Du côté des organisateurs, on a toujours écarté la possibilité d’une édition à deux classements.

À défaut de se lancer dans une nouvelle campagne en Imoca, Jean Le Cam a décidé de remettre à neuf un Swan 59, monocoque de 18 mètres et 26 tonnes. Triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, il envisage de participer à son bord à la prochaine Route du Rhum.